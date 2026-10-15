İtalyan futbolu, Şampiyonlar Ligi'ndeki en kötü gecelerinden birini yaşadı. Aynı haftada temsilcilerinin dördü de, Napoli, Inter, Como ve Roma, sahadan yenilgiyle ayrıldı; kaleleri 14 gol gördü ve hiçbiri puan alamadı.

İtalyan "La Gazzetta dello Sport" gazetesine göre bu, Şampiyonlar Ligi tarihinde 4 İtalyan kulübünün tek bir haftada yenilgi aldığı ilk durum.

Dört yenilgi, savunma çöküşlerinin ve rakiplerin geç dönüşlerinin yaşandığı zorlu bir haftada geldi; İtalyan takımlarının toplamda kaydettiği dokuz gol, hiçbirini yenilgiden kurtarmaya yetmedi.

İşin ilginç yanı, dört takımdan üçünün, Napoli, Como ve Roma'nın, skorda öne geçtikten sonra kontrolü kaybederek yenilgiye uğraması oldu; üstünlüklerini koruyamadılar. Inter ise Club Brugge karşısında hiç öne geçemeden 4-3 kaybetti ve turnuvanın bu sezonundaki ikinci yenilgisini aldı.

Napoli savunma hatalarının bedelini ödedi

İtalyan kulüplerinin çilesi, Napoli'nin Villarreal karşısındaki yenilgisiyle başladı. Skorda öne geçtikten sonra üç gol yiyen Napoli, İspanyol ekibinin geriye düştüğü maçı 3-1'lik bir zafere çevirmesini izledi.

Maçtaki dönüşüm, Villarreal'e geri dönüş fırsatı veren bir savunma hatasının ardından geldi. Napoli baskıyla baş edemedi ve üstünlüğünü kaybetti; bu tablo, yerel ligin gereklilikleri ile Avrupa mücadelelerinin sertliği arasındaki farkı yansıttı.

Massimiliano Allegri, rekabet düzeyindeki farkı şöyle yorumladı: "Şampiyonlar Ligi'nin seviyesi daha yüksek. Orta ve küçük takımlara karşı oynadığınızda bunu fark etmiyorsunuz, ama Şampiyonlar Ligi'nde oynadığınızda fark ediyorsunuz."

Como, öne geçmesine rağmen Feyenoord karşısında yıkıldı

Cesc Fabregas'ın yönettiği Como'nun durumu da daha iyi değildi. O da Rotterdam'da Feyenoord karşısında üstünlüğünü koruyamadı ve 3-2 kaybederek İtalyan futbolunun o geceki hanesine yeni bir yenilgi ekledi.

Napoli gibi Como da maçın kontrolünü yitirmenin bedelini ödedi; rakibi skoru tersine çevirmeyi başardı. Böylece haftaya farklı hedeflerle başlayan ve hiçbir olumlu sonuç almadan tamamlayan İtalyan kulüplerinin hayal kırıklıkları sürdü.

Roma, Real Madrid karşısında 8 dakikada çöktü

En acı tablo ise Olimpico Stadı'nda yaşandı. Roma, eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun yönettiği Real Madrid'i yenmeye çok yakındı; ancak maç son dakikalarda dramatik biçimde tersine döndü.

İtalyan ekibi olumlu bir sonuçla ayrılma yolunda görünüyordu, fakat Real Madrid 85. dakikada eşitliği sağladı, ardından 90. dakikada 4-3'lük galibiyet golünü kaydederek ev sahibi için şok edici bir finalle maçı kopardı.

Roma'nın kalesi yalnızca sekiz dakika içinde üç gol gördü. Kritik anlarda direnemeyen takım, kazanmaya çok yakın olduğu maçı kaybetti ve Şampiyonlar Ligi'nde felaket bir İtalyan gecesine son noktayı koydu.