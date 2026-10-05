4 ayda çılgın yükseliş: Hamza Abdülkerim'in şaşırtıcı gelişimi

Mısır Milli Takımı ve Barcelona forması giyen golcü Hamza Abdülkerim'in piyasa değeri, 5 Ekim 2026 Pazartesi günü "Transfermarkt" platformunun yaptığı en son güncellemede 8 milyon euroya yükseldi. Bu durum, oyuncunun Mısır ekibi Ahly'den Katalan kulübüne transferinin ve Mısır A Milli Takımı'na katılmasının olumlu etkisini yansıtıyor.

Haziran 2026'da yalnızca 1,5 milyon euro olan Abdülkerim'in (18 yaşında) değeri, yalnızca dört ay içinde yüzde 433'lük bir artışla 8 milyon euroya ulaştı.

Transfermarkt'ın en son sıralamalarına göre oyuncu, Mısır'ın en değerli futbolcuları arasında üçüncü, Barcelona oyuncuları arasında 20'nci ve İspanya Ligi'nde 152'nci sırada yer alıyor.

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Hamza Abdülkerim'in dünya sıralaması

Dünya genelinde Abdülkerim, piyasa değeri açısından tüm oyuncular arasında 1546'ncı, net forvetler arasında 224'üncü ve 2008 doğumlu oyuncular arasında 26'ncı sırada yer alıyor.

Abdülkerim, 2026 yazında Mısır ekibi Ahly'den Barcelona'ya transfer oldu. Afrika ve İspanya'da geniş yankı uyandıran bu transferin ardından, teknik direktör Hüsam Hasan yönetimindeki Mısır A Milli Takımı'na 2026 Dünya Kupası'nda katılarak kısa sürede değerini kanıtladı.

Barcelona, Hamza Abdülkerim'in sözleşmesini 30 Haziran 2030 tarihine kadar uzattı. Böylece Katalan kulübü, Afrika kıtasının en dikkat çeken genç yeteneklerinden biriyle uzun vadeli bir istikrar sağlamış oldu.

Abdülkerim, 2026-2027 sezonunda İspanya Ligi'nde bir maça çıktı ve şu ana kadar herhangi bir gol atmadı ya da asist yapmadı; ancak Hansi Flick'in takımındaki kariyerinin henüz başında bulunuyor.

Abdülkerim'in Mısır A Milli Takımı'na katılması, piyasa değerini belirgin şekilde artırdı; nitekim Mısır kadrosunun umut vadeden isimlerinden biri haline geldi. Mısır A Milli Takımı ile ilk gollerini birkaç gün önce 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin ikinci haftasında Güney Sudan karşısında kaydetti.