24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Egypt-VS-Russia-International-FriendlyAFP
Çeviri:

4 ayda çılgın yükseliş: Hamza Abdülkerim'in şaşırtıcı gelişimi

Barcelona - Getafe
Barcelona
Getafe
La Liga
H. Abdelkarim
Zamalek SC - Al Ahly SC
Zamalek SC
Al Ahly SC
Premier Lig
Mısır - Güney Afrika
Mısır
Güney Afrika
Hazırlık Maçları
İspanya
Mısır
Güney Afrika

Barcelona ve Mısır Milli Takımı'nın Etkisi

Mısır Milli Takımı ve Barcelona forması giyen golcü Hamza Abdülkerim'in piyasa değeri, 5 Ekim 2026 Pazartesi günü "Transfermarkt" platformunun yaptığı en son güncellemede 8 milyon euroya yükseldi. Bu durum, oyuncunun Mısır ekibi Ahly'den Katalan kulübüne transferinin ve Mısır A Milli Takımı'na katılmasının olumlu etkisini yansıtıyor.

Haziran 2026'da yalnızca 1,5 milyon euro olan Abdülkerim'in (18 yaşında) değeri, yalnızca dört ay içinde yüzde 433'lük bir artışla 8 milyon euroya ulaştı.

Transfermarkt'ın en son sıralamalarına göre oyuncu, Mısır'ın en değerli futbolcuları arasında üçüncü, Barcelona oyuncuları arasında 20'nci ve İspanya Ligi'nde 152'nci sırada yer alıyor.

Kooora forumları



Hamza Abdülkerim'in dünya sıralaması

Dünya genelinde Abdülkerim, piyasa değeri açısından tüm oyuncular arasında 1546'ncı, net forvetler arasında 224'üncü ve 2008 doğumlu oyuncular arasında 26'ncı sırada yer alıyor. 

Abdülkerim, 2026 yazında Mısır ekibi Ahly'den Barcelona'ya transfer oldu. Afrika ve İspanya'da geniş yankı uyandıran bu transferin ardından, teknik direktör Hüsam Hasan yönetimindeki Mısır A Milli Takımı'na 2026 Dünya Kupası'nda katılarak kısa sürede değerini kanıtladı.

Barcelona, Hamza Abdülkerim'in sözleşmesini 30 Haziran 2030 tarihine kadar uzattı. Böylece Katalan kulübü, Afrika kıtasının en dikkat çeken genç yeteneklerinden biriyle uzun vadeli bir istikrar sağlamış oldu. 

Abdülkerim, 2026-2027 sezonunda İspanya Ligi'nde bir maça çıktı ve şu ana kadar herhangi bir gol atmadı ya da asist yapmadı; ancak Hansi Flick'in takımındaki kariyerinin henüz başında bulunuyor.

Abdülkerim'in Mısır A Milli Takımı'na katılması, piyasa değerini belirgin şekilde artırdı; nitekim Mısır kadrosunun umut vadeden isimlerinden biri haline geldi. Mısır A Milli Takımı ile ilk gollerini birkaç gün önce 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin ikinci haftasında Güney Sudan karşısında kaydetti.

Ayrıca okuyun: Tek bir Arap yıldız: Avrupa'da Altın Çocuk ödülü adayları açıklandı

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin