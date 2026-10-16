Roma, Genoa karşılaşmasına kendi sahasındaki tarihi üstünlüğünü sürdürme hedefiyle çıkıyor; ancak son iki haftada berabere kalarak takıldığı için puan toplamanın ötesinde bir sınavla karşı karşıya. Roma'nın galibiyet serisine dönme isteği ile Genoa'nın çıkışını sürdürme hedefi arasında, İtalya Serie A'nın yedinci haftasında Olimpico Stadı'nda oynanacak maç öncesinde istatistikler dikkat çekici çelişkileri ortaya koyuyor.

- Olimpico kâbusu: Roma, Serie A'da kendi sahasında Genoa'ya karşı oynadığı son 40 maçın 39'unu kaybetmedi; bu süreçte 33 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti. Ayrıca iki takım arasında kendi sahasında oynanan son 23 maçta da yenilgi görmedi. Genoa'nın Roma karşısında deplasmandaki son galibiyeti ise Ocak 1990'a kadar uzanıyor.

- Yıllardır ulaşılamayan rakama fırsat: Roma, ilk 6 haftada 14 puan topladı; bu, geçen sezon aynı dönemdeki puanının bir eksiği. Yedinci haftanın ardından en az 17 puana ulaşabilir ki bu, 2014-2015 sezonundan bu yana ilk kez gerçekleşecek.

- Beraberlik hayaleti: Roma, Inter ve Como karşısındaki son iki maçında berabere kaldı ve ligde üst üste üç beraberliği, José Mourinho'nun teknik direktörlük yaptığı Şubat 2022'den bu yana ilk kez kaydedebilir.

Gelecek maçlar ROM Serie A 14:45 GEN

- Olimpico kalesi: Roma, ligde kendi sahasındaki son 15 maçını kaybetmedi; 11 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Kendi sahasındaki son yenilgisi ise Kasım 2025'te Napoli karşısında yaşandı. Bu bilgiler istatistik şirketi "Opta" tarafından aktarıldı.

- Hücumda üstünlük, savunmada kırılganlık: Roma, Inter ile eşit şekilde açık oyundan 13 gol kaydetti; Genoa ise aynı yolla 11 gol yedi. Bu sayının üzerinde yalnızca Fiorentina ve Venezia bulunuyor; her ikisi de 12 gol yedi.

- De Rossi, geçmiş ile bugün arasında: Daniele De Rossi, Ocak ile Eylül 2024 arasında Roma'nın teknik direktörü olarak 30 maç yönetti; 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Daha önce kulüp formasıyla 616 maça çıkmış ve bu süreçte 63 gol kaydetmişti. Böylece resmi maçlarda en çok forma giyenler listesinde Francesco Totti'nin (786 maç) ardından ikinci sırada yer alıyor.

- Dybala, Genoa için tehdit: Paulo Dybala, bu sezon ligde Roma ile en fazla süre alan oyuncu konumunda; toplam 496 dakika sahada kaldı. Arjantinli futbolcu, bu organizasyonda Genoa'ya karşı 9 gol attı. Ayrıca ligdeki dört hat-trick'inden ilkini 2017'de Juventus forması altında Genoa karşısında kaydetti.

- Genoa kâbusu kırmanın peşinde: Genoa, iki takım arasındaki son maçta, geçtiğimiz mart ayında Roma'yı 2-1 yendi; ancak 2011'den bu yana Roma karşısında üst üste iki galibiyet elde edemedi.

- 10 maç sonra gelen çıkış: Genoa, Fiorentina karşısındaki son galibiyetiyle kazanma yoluna geri döndü; öncesinde üst üste 10 maçta kazanamamış, 3 beraberlik ve 7 yenilgi almıştı. Takım, geçtiğimiz nisan ayından bu yana ilk kez üst üste iki galibiyet elde edebilir.

- Osmajić tarihi bir rakamın peşinde: Milutin Osmajić, Genoa ile ligdeki ilk 5 maçında 3 gol kaydetti. 1994-1995 sezonunda galibiyet için üç puan sisteminin uygulanmaya başlamasından bu yana, takımla ilk 6 maçında 4 ya da daha fazla gol atan yalnızca üç oyuncu bulunuyor: Krzysztof Piątek (8 gol), Diego Milito ve Marco Borriello (her biri 5 gol).