Yeni sezonun tüm hızıyla başlamasıyla birlikte, bazı basın haberleri Premier Lig kulüplerinin oyuncularının maaşlarına yaptığı harcamanın boyutunu gözler önüne seren çarpıcı bir istatistik tablosundan bahsetmeye başladı.

İngiliz "The Sun" gazetesi, Spotrac sitesine dayandırdığı haberinde, mevcut şampiyon Arsenal'in en yüksek maaşı alan üç oyuncudan hiçbirine sahip olmamasına rağmen (175,24 milyon sterlin) sıralamanın zirvesinde yer aldığını aktardı.

Gazete, Erling Haaland'ın Premier Lig'in en yüksek maaşlı yıldızı olduğunu, ancak Manchester City'nin Arsenal'in 9,52 milyon sterlin gerisinde kaldığını belirtti.

İkinci en yüksek gelire sahip Virgil van Dijk ise takımı Liverpool'un 165,1 milyon sterlin harcayarak üçüncü sırada yer aldığını görüyor.

Manchester United dördüncü sırada (157,97 milyon sterlin), Tottenham beşinci sırada (118,82) yer alırken Chelsea altıncı sırada (114,07) bulunuyor.

Oyuncu maaşlarına her yıl harcanan devasa meblağlar, Premier Lig'in taraftarlarının gerçek dünyasından ne kadar kopuk olduğunu gösteriyor.

Temmuz 2026 itibarıyla Birleşik Krallık'ta bir evin ortalama fiyatı 273 bin sterlin; bu da lig yıldızlarına verilen paranın 5.978 ev satın almaya denk geldiği anlamına geliyor.

Ulusal Sağlık Hizmetleri kurumunun hemşireleri yıllık 37.000 ila 42.000 sterlin arasında maaş alıyor; dolayısıyla Premier Lig 38.857 ila 44.108 arasında yeni hemşire istihdam edebilir.

Yeni bir okul inşa etmenin maliyeti ise okul başına ortalama 45 milyon sterlin olduğundan, her yıl maaşlara harcanan bütçe 36 yeni okul inşa etmek için kullanılabilir.

Gazete, birinci ligde oynayan yalnızca 542 yıldızın kazandığı paranın, geçen yaz Dünya Kupası'na katılan Yeşil Burun Adaları gibi bazı küçük ülkelerin gayri safi yurt içi hasılasına da denk geldiğini açıkladı.

Tablodaki ilk altı kulüp birlikte 896,92 milyon sterlinlik devasa bir meblağ harcarken, geri kalan 14 takımın toplam harcaması 732,49 milyon sterlin.

Bu da Arsenal, Manchester City, Liverpool, Manchester United, Tottenham ve Chelsea'nin ligin toplam maaşlarının yaklaşık %54,9'unu oluşturduğu anlamına geliyor.

Altı büyük kulübe yapılan ortalama harcama 149,5 milyon sterlin iken, diğer kulüplerin her birine yapılan harcama 52,5 milyon sterlin; yani kulüp başına yaklaşık 2,85 kat fazla.

Tablonun diğer ucuna bakıldığında ise son üç takım (Ipswich, Hull ve Coventry) birlikte toplam 48,15 milyon sterline sahip.

Bu da Premier Lig'in maaşlara yaptığı toplam harcamanın yaklaşık yüzde üçünü temsil ediyor.

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