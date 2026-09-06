Chelsea, Pazar akşamı Premier Lig şampiyonu Arsenal karşısında oynadığı maçı 2-1 kaybederek tamamladı. Karşılaşma, takımın orta saha seçeneklerinin derinliği konusunda büyük bir soru işareti ortaya koydu.

Dikkat çeken nokta ise Chelsea'nin maçı, kariyerlerine sağ bek pozisyonunda başlamış olan Reece James ve Malo Gusto'yu orta sahada yan yana oynatarak bitirmesiydi. Bu durum, kulübün yaz transfer döneminde 349 milyon sterlin harcamasına rağmen takımın nasıl bu noktaya geldiğine dair soruları beraberinde getiriyor.

Kariyerine sağ bek olarak başlayan Reece James, Arsenal kaptanı Martin Ödegaard'ı markaja alma göreviyle sorumluydu. Ancak Norveçli oyuncunun "Emirates" stadında ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü attığı pozisyonda onunla başa çıkmayı başaramadı.

Chelsea'nin teknik direktörü Xabi Alonso, maç öncesinde James'in yeteneklerini övmüş ve İngiliz oyuncunun dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olma potansiyeline sahip olduğuna inandığını vurgulamıştı. Bunu "BBC Sport" aktardı.

Gol pozisyonu dışında James, geçtiğimiz sezonun neredeyse yarısını orta sahada oynayarak geçirdiği de göz önüne alındığında, genel olarak iyi bir performans sergiledi. Bununla birlikte, kullanılış biçimi Chelsea'nin bu pozisyondaki seçeneklerinin derinliği konusunda haklı soru işaretlerini yansıtıyor; özellikle de Alonso'nun ikinci yarıda orta saha oyuncusu Romeo Lavia yerine Malo Gusto'yu oyuna sürmesinin ardından.

Arteta'nın değişiklikleri farkı ortaya koydu

Markajdaki gevşeklik Ödegaard'ın golünün yenmesine katkıda bulundu, ancak sorun savunma tarafıyla sınırlı kalmadı; zira Chelsea yedek kulübesinde yaratıcı çözümler açısından kısıtlı görünüyordu.

Buna karşılık Arsenal, maçın gidişatını değiştirmeye daha muktedir seçeneklere sahipti ve Mikel Arteta yaptığı değişikliklerden mükemmel şekilde yararlanarak sonunda takımını galibiyete taşıdı.

Ashley Young, "BBC Sport" ağına şunları söyledi: "Chelsea bu sezon Avrupa kupalarında oynamıyor, dolayısıyla daha az maça çıkıyor ve Premier Lig'e daha fazla odaklanabilir. Ancak endişe verici olan, şampiyon karşısında bir maçı orta sahada iki sağ bekle bitirmek."

Ve ekledi: "Geçen sezon sakatlıklardan çokça muzdarip olan Lavia'ya bakın. Hücum hattı ligdeki birçok takımı korkutacaktır, ama arkasında orta sahayı görüyoruz; orada iki sağ bek oynatılıyor."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Diğer takımlar bugünkü maçı izleyecek ve Chelsea'nin savunmada yoğunlaşmaya ve topun arkasına mümkün olduğunca çok oyuncu koymaya dayandığını fark edecekler. Buna rağmen hatlar arasında boşluklar kalıyor ve Arsenal'in yararlandığı da tam olarak buydu."

Ve devam etti: "Chelsea topa sahip olmaktan çokça vazgeçiyor ve kontra ataklara dayanıyor. Bugün, belki de sağ kanattan Pedro Neto aracılığıyla yalnızca tek bir fırsat vardı ve bunda bir kontra atağı değerlendirmeyi başardılar."

Chelsea neden orta sahada kriz yaşıyor?

Chelsea'nin şu anda yaşadığı en belirgin sorun, Ekvadorlu orta saha oyuncusu Moises Caicedo'nun yokluğu.

Milli oyuncu, mahiyeti açıklanmayan bir sakatlık nedeniyle forma giyemiyor; geçen hafta Brighton karşısında yalnızca 11 dakika sonradan oyuna girmesinin ardından sakatlanmasından bu yana dönüş tarihi de henüz belirlenmiş değil.

Caicedo'nun sakatlığı Alonso'yu alışılmadık bir duruma soktu; zira Ekvadorlu oyuncu, cezalı olduğu durumlar dışında son üç sezonda yalnızca iki maçta forma giyememişti; bunun sebebi de hafif bir sakatlık ile bir sağlık rahatsızlığıydı.

Alonso, Caicedo'nun durumu sorulduğunda şunları söyledi: "Mesele uzun süreli bir yokluk değil, risk değerlendirmesi. Belki geçen hafta onu forma giymeye çok erken döndürdük ve aynı hatayı tekrarlamak istemiyorum."

Caicedo'nun sakatlığının, Chelsea'yi transfer döneminin son gününde yeni bir orta saha oyuncusuyla anlaşma çabalarını yoğunlaştırmaya itip itmediği henüz net değil.

Chelsea denedi ama transferler tıkandı

Chelsea, transfer piyasasının son saatlerinde orta sahayı güçlendirmek için gerçekten çaba gösterdi, ancak herhangi bir transferi tamamlayamadı.

Monaco, son anlarda Chelsea'nin Lamine Camara ile 47 milyon sterlin karşılığında anlaşma girişimini engelledi; anlaşmanın çökmesi Londra kulübünün yetkililerinin öfkesine yol açtı.

Ayrıca Bournemouth, yazın erken bir döneminde Alex Scott ile anlaşmak için Chelsea'nin 64 milyon sterline ulaşan tekliflerini reddetti.

Aynı zamanda Fransız Manu Koné ile anlaşma girişimi de, Roma'nın teknik direktörü Gian Piero Gasperini'nin oyuncunun transferini engellemesinin ardından tıkandı.

Chelsea, Camara'yı kadroya katma girişiminin transfer piyasasında mevcut bir fırsatı değerlendirme kapsamında olduğunu açıkladı ve yaz transferlerinden memnun olduğunu, mevcut kadroya güvendiğini vurguladı.

Enzo Fernandez'in ayrılığı soru işaretlerini artırdı

Kulübün, Enzo Fernandez'i transfer döneminin son gününde İngiliz rekoruna eşdeğer bir meblağ olan 125 milyon sterlin karşılığında, doğrudan yerine birini transfer etmeden Manchester City'ye satmasının ardından, Chelsea'nin orta saha seçeneklerine ilişkin sorular arttı.

Şu an itibarıyla Caicedo, sakatlar listesinde Jordan Henderson'a katılıyor. İngiliz milli oyuncu, ülkesinin Dünya Kupası'ndaki maçında forma giymeden yedek kulübesinde bulunduğu sırada bir reklam panosunun üzerine düşmesinin ardından kolunda meydana gelen kırıktan hâlâ toparlanıyor.

Ayrıca Chelsea, yaz döneminde Strasbourg'dan takıma katılan doğal orta saha oyuncusu Valentin Barco'ya güvenmedi; zira Alonso, takımın Premier Lig'deki üç maçının tamamında Gusto'yu sahaya sürmeyi tercih etti.

Tarihi bir rakam top hâkimiyeti sorununu ortaya koyuyor

Orta saha seçeneklerindeki eksikliğin etkisi, geçen hafta Brighton karşılaşmasında açıkça görüldü. Gusto'nun orta sahada forma giymesiyle Chelsea, 4-3 kazandığı maçta topa yalnızca %25,6 oranında sahip oldu; bu, takımın bu verilerin kaydedilmeye başlandığı 2003-2004 sezonundan bu yana en düşük top hâkimiyeti oranı.

Bununla birlikte, tüm orta saha oyuncuları müsait olduğunda ve Caicedo'nun sakatlığının ciddi olmadığı ortaya çıktığında, Chelsea'nin sezonun üstesinden gelmek için yeterli seçeneğe sahip olması gerekiyor; özellikle de Avrupa kupalarında yer almaması ve buna bağlı olarak hafta ortası maçlarının bulunmaması göz önüne alındığında.

Alonso, Arsenal karşılaşması öncesinde bu noktaya işaret etmiş ve takımının orta sahada yeterli sayıda oyuncuya sahip olduğunu vurgulamıştı.

Hücum Chelsea'yi kurtarıyor ama savunma Alonso'yu endişelendiriyor

Chelsea, Premier Lig'deki ilk üç maçında Morgan Rogers'ın parlak performansı, Cole Palmer'ın formunu geri kazanması ve João Pedro'nun gol etkinliği sayesinde büyük ölçüde hücum gücüne dayandı.

Chelsea'ye rekor bir transferle katılan Rogers, Arsenal karşısında ikinci dakikada yeni bir gol attı ve böylece 2018-2019 sezonundaki Eden Hazard'dan bu yana bir sezon içinde takımın ligdeki ilk üç maçının her birinde gol atan ya da gol pası veren ilk Chelsea oyuncusu oldu.

Ancak buna karşılık Chelsea, ilk üç maçında yedi gol yedi; bu da Alonso'yu savunma tarafını iyileştirmenin gerekliliğini vurgulamaya itti.

İspanyol teknik direktör şunları söyledi: "Savunma açısından daha derli toplu ve daha sağlam olmak istiyoruz." Mağlubiyete rağmen, Chelsea'nin Arsenal karşısındaki performansında övgüye değer pek çok şey vardı. Karşılaşma, Chelsea'nin Londralı komşusuna karşı 10 maça uzanan üst üste galibiyet alamama serisi boyunca oynadığı en iyi maçlardan biri olarak kabul edilebilir.

Ancak iki takım arasındaki fark hâlâ büyük; zira Chelsea, geçtiğimiz sezonu Premier Lig'de onuncu sırada tamamlamasının ardından 33 puanı telafi etmesi gerekiyor.

Alonso maç sonrasında şöyle konuştu: "Kazanmak için geldik. Seviye açısından onlardan uzak olmadığımızı biliyorduk, ama maç onların lehine gitti. Bu acı verici ve elbette hayal kırıklığı hissediyoruz, ama bu ilk mağlubiyet ve yol hâlâ uzun; bu, moralimizi veya zihniyetimizi büyük ölçüde etkilemeyecek."

Arsenal ölçütü koyuyor, Chelsea yeni bir sınav karşısında

Arsenal, Chelsea'nin ulaşmaya çalıştığı ölçüt olmaya devam ediyor. Chelsea, Rogers'ı transfer etme yarışında Londralı rakibine üstünlük sağlamayı başarsa da, takım hâlâ Londra'da ve Premier Lig'de zirve mücadelesinin ölçütlerini belirleyen kulübün gerisinde.

Pazar günkü karşılaşma, Chelsea'nin devasa harcamasının takımın tüm sorunlarını çözmediğini gösterdi. Hareketli bir yazda ilk takım için 10 oyuncuyla anlaşılmasına rağmen, transfer döneminin son gününde bir orta saha oyuncusuyla anlaşılmaması, Alonso'nun kadrosunda belirgin bir boşluk bırakmış olabilir.

İspanyol teknik direktör, yaz transfer dönemini Chelsea'deki projesinin "ilk aşaması" olarak nitelendirmişti. Şimdi gerçek sınav, takımın bu sorunun üstesinden ne ölçüde gelebileceği olacak.

Eğer Caicedo'nun dönüşü orta saha krizini çözmezse, Chelsea, ocak ayında yeniden transfer piyasasına dönmeden önce, Enzo Fernandez'in doğrudan yerine bir oyuncuyla anlaşmama kararı konusunda artan sorularla karşı karşıya kalabilir.