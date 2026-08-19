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FC Basel v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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3 milyon euro ve kiralama: Barcelona yeni bir kaleciyle anlaştı

Transfers
Barcelona - Al Ahly SC
Barcelona
Al Ahly SC
Club Friendlies
Elche - Barcelona
Elche
La Liga
D. Livakovic
W. Szczesny
J. Garcia
Dinamo Zagreb
İspanya
Mısır
Hırvatistan
Polonya

Barcelona geleceği planlıyor

Barcelona, Katalan kulübünün Wojciech Szczesny'nin sözleşmesinin Haziran 2027'de sona ermesinin ardından kaleci mevkisinin geleceğini güvence altına almak için planladığı önemli bir transferi tamamlamaya yaklaştı.

Sport gazetesinin Hırvat Index HR sitesinden aktardığına göre, Barcelona ve Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in transferi konusunda yaklaşık 3 milyon euro artı bir dizi bonus karşılığında ilkesel bir anlaşmaya vardı.

İspanyol gazetesi, iki kulüp arasındaki görüşmelerin oldukça ileri bir aşamada olduğunu, ancak henüz nihai kapanış aşamasına ulaşmadığını doğruladı.

Barcelona'nın planı

Barcelona'nın ilk planı, Hırvat kaleciyle anlaşmayı tamamlayıp ardından onu bir sezonluğuna Dinamo Zagreb'e kiralamak; kiralık dönemin sona ermesinin ardından kaleci, kulübün asıl kaleci olması için üzerine bahis oynadığı Joan Garcia'nın arkasında ikinci kaleci mevkisini doldurmak üzere Katalan kulübüne dönecek.

Barcelona aynı zamanda, Livakovic'in geleceği için başka seçenekleri de göz ardı etmiyor. Bunlar arasında onu farklı bir kulübe kiralamak veya kulübün maaş tavanı kuralları kaydını tamamlamaya izin verirse bu sezon onu A takım kadrosuna kaydetmek de bulunuyor.

Oyuncunun menajerinin rolü

Livakovic'in menajeri Andy Bara, Barcelona ile iyi ilişkisi sayesinde görüşmelerde önemli bir rol üstleniyor; zira tüm tarafları memnun edebilecek bir formüle ulaşılmasına yardımcı oldu.

Kalecinin 2026 Dünya Kupası boyunca sergilediği performans da, Katalan kulübünün spor yönetimini onunla anlaşmanın faydasına ikna etmede katkı sağladı; özellikle de Barcelona, Szczesny'nin ayrılışını beklemek yerine transferi erkenden bitirmek istediği için.

İspanya'da önceki bir deneyim

Livakovic, Fenerbahçe'den kiralık olarak Girona'ya katıldıktan sonra İspanya Ligi'nde önceki bir deneyime sahip; ancak takımla hiçbir maçta forma giymedi ve kiralık dönemi erken sona erdi.

Bu dönem, kaleci ile Girona'nın teknik direktörü Míchel arasında bir gerginliğe yol açtı; teknik direktör, Livakovic'in Dünya Kupası öncesinde seçeneklerini açık tutmak ve yeni bir kulüp aramak istediği için devam etmek ya da forma giymek istemediğini kendisine bildirdiğini açıklamıştı. Ayrılığının ardından Marc-André ter Stegen, Girona'da onun yerini aldı.

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