Juventus, saha içindeki rekabetin sınırlarını aşan bir meydan okumayla karşı karşıya. Gelecek planlarını zorlu bir sınava sokan artan baskılar, yönetimi İtalya'nın en büyük kulüplerinden birine mali istikrarı geri getirecek çözümler aramaya zorluyor.

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Juventus yönetimi, takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki yokluğunun mali yansımalarının sürmesi nedeniyle içinde bulunulan sezonda yeni faaliyet zararları kaydetmeyi öngörüyor. Söz konusu organizasyona geri dönüş, kulübün mali dengeyi yeniden kurma ve önümüzdeki yıllarda gelirlerini artırma planında temel bir unsur haline gelmiş durumda.

"Calcio e Finanza"ya dayanarak Football Italia sitesinin aktardığına göre bu öngörüler, yönetim kurulunun geçtiğimiz 29 Eylül'de güncellediği kulüp sermaye artırımına ilişkin bilgilendirme belgesinde yer aldı. Güncelleme, 2026-2027 sezonu yaz transfer döneminin ilk aşamasının ardından ve takımın geçen sezon elde ettiği hayal kırıklığı yaratan sonuçlar ışığında gerçekleşti.

Bianconeri, 2026-2027 sezonunda negatif faaliyet sonuçlarının yanı sıra negatif faaliyet nakit akışları kaydetmeyi bekliyor. Bunun temel nedeni ise takımın Şampiyonlar Ligi yerine Avrupa Ligi'nde yer alması. Belge, bu zararların beklenen değerini açıklamıyor. Juventus, 2025-2026 mali yılını 66 milyon euroluk zararla kapatmıştı; bu rakam bir önceki yıl 58,1 milyon euroydu. Gelirleri ise kulübün mali durumuna yönelik baskıların sürdüğünün bir göstergesi olarak 474,7 milyon euroya geriledi.

Juventus yönetimi, 2027-2028 ve 2028-2029 sezonlarında mali göstergelerde kademeli bir iyileşme öngörüyor. Ancak bu öngörüler, takımın bu iki sezonda Şampiyonlar Ligi'ne katılma kabiliyetine büyük ölçüde bağlı; yönetimin de kabul ettiği üzere bu, doğrudan kontrolleri dışında bir konu.

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Sportif açıdan ise teknik direktör Luciano Spalletti'nin ekibi, İtalya Serie A puan tablosunda dördüncü sıradaki Milan'ın 6 puan gerisinde yedinci sırada yer alıyor. Bu durum, en önemli Avrupa kupasına katılmayı sağlayan sıralardan biri için verilen mücadeleyi takımın önünde doğrudan bir zorluk haline getiriyor.

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Mali planı çerçevesinde Juventus yönetimi, toplam 250 milyon euroluk sermaye artırımının 112,5 ile 125 milyon euro arasındaki bölümünü, 2026-2027 sezonunun ihtiyaçlarını ve daha az ölçüde 2027-2028 sezonu yükümlülüklerinin bir kısmını karşılamak için enjekte etmesi gerektiğini tahmin ediyor.

Uzun vadede kulüp, yıllık gelirlerde 500 milyon euro barajını aşmayı, stat gelirlerinin ise 100 milyon euroyu geçmesini hedefliyor. Bununla eş zamanlı olarak faaliyet başabaş noktasına ulaşarak gelirler ile faaliyet giderleri arasında denge sağlamayı amaçlıyor. Ancak Juventus yönetimi, bu hedefleri "iddialı" olarak nitelendirdi; bu da bir dizi koşulun gerçekleşmesine bağlı kaldıklarına işaret ediyor. Bunların başında, kulübe mevcut krizini aşmasına yardımcı olacak daha fazla mali kaynak garantileyecek şekilde, takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılanlar arasındaki yerini yeniden kazanması geliyor.

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Juventus, İtalya Serie A'yı 69 puanla altıncı sırada tamamladıktan sonra 2026-2027 sezonu Şampiyonlar Ligi'nde bir koltuk kapmayı başaramamıştı. Takım, dördüncü sıradaki Como'nun iki puan, beşinci sıradaki Milan'ın ise bir puan gerisinde kalmıştı. Böylece Bianconeri, Avrupa Ligi'nde yer almakla yetinmek zorunda kaldı ve en önemli kıta organizasyonundan elde edeceği önemli mali gelirleri kaybetti.

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