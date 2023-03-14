Üç farklı ülkede gerçekleştirilecek olan büyük turnuva 48 takımla oynanacak. Dörderli, 12 grup oluşturulacak.

FIFA, 2026 Dünya Kupası'nın formatını salı günü akşam saatlerinde duyurdu. Resmî internet sitesinden yapılan açıklamada; Meksika, Kanada ve ABD'de gerçekleştirilecek turnuvaya 48 takımın katılacağı ve bu takımların dörderli 12 gruba ayrılacağı bildirildi.

Gruptan çıkan takımlar nasıl belirlenecek?

Yeni formata göre, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımların yanı sıra, sekiz en iyi üçüncü takım da grup aşamasından son 32 turuna yükselecek.

FIFA, uzun bir süredir turnuvaya katılan takım sayısını 32'den 48'e çıkarmak istiyordu. Bunun için üçer takımlı 16 grup öngörülüyordu ancak bu plandan şu an için vazgeçildi.

Öte yandan 2026 Dünya Kupası'nın final maçı, 19 Temmuz 2026 Pazar günü oynanacak.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası ne zaman, kaç takımla oynanacak?

2026 Dünya Kupası ile birlikte FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da bir değişiklik yapıldı.

Turnuvanın, haziran 2025'ten itibaren dört yılda bir düzenleneceği ve 32 takımın katılacağı duyuruldu.