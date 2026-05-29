Major League Soccer’ın yeni sezonu, bu hafta sonu yeni resmi platformu Apple TV’de devam ediyor.

Major League Soccer, yayın stratejisini tamamen yeniledi. Futbol severler ve kablolu yayın aboneliğini iptal edenler için büyük bir kazanç olarak, Apple bağımsız "MLS Season Pass" abonelik modelini kalıcı olarak sonlandırdı. Bundan böyle, tüm canlı MLS paketi, ekstra bir ücret ödemeden standart Apple TV aboneliğine sorunsuz bir şekilde entegre edildi.

İster Miami'de dünya çapında bir ikon olan Lionel Messi'yi takip etmek, ister memleketinizin kulübünün Supporters' Shield için verdiği mücadeleyi izlemek, ister MLS Cup Playoff'larının heyecan verici maçlarını takip etmek isteyin, maçları izlemek hiç olmadığı kadar kolay ve ucuz. İşte Apple TV uygulamanızdan en iyi saha kenarı izleme deneyimini yaşamak için bilmeniz gereken her şey.

Apple TV aboneliği ne kadar?

2026 yılının başlarında, Amerika Birleşik Devletleri'nde Apple TV aboneliğinin standart fiyatı aylık 12,99 ABD dolarıdır.

Hizmeti uzun vadede kullanmayı planlayan izleyiciler için, yıllık 99,99 $'lık bir seçenek mevcuttur; bu seçenek, aylık ödemeye kıyasla önemli bir tasarruf sağlar.

MLS'yi İspanyolca yorumlarla nerede izleyebilirsiniz?

FOX veya FS1 gibi ulusal kanallarda yayınlanan maçlar, FOX Deportes'te İspanyolca yorumlu olarak izlenebilir. En sevdiğimiz yayın hizmeti olan Fubo, size İspanyolca yorumlu MLS maçları sunar.

Dünya çapında MLS'i nerede izleyebilirsiniz

Apple TV, dünya çapında MLS'nin tek yayıncısıdır. MLS Sezon Kartı ile lig maçlarını dünyanın her yerinden izleyebilirsiniz.