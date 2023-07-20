2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası nereden izlenir? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ortaklaşa düzenlediği 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, 20 Temmuz'da başladı. Açılış maçında ev sahibi Yeni Zelanda, Norveç ile karşı karşıya geldi.

A Grubu'nun ilk mücadelesinde Yeni Zelanda, Norveç'i 1-0 mağlup etti ve tarihinde ilk kez Dünya Kupası galibiyeti aldı.

Yeni Zelanda'nın golünü 48. dakikada Hannah Lilian Wilkinson kaydetti.

2023 Kadınlar Dünya Kupası hangi kanalda?

Dev turnuva, Türkiye'den açık kanalda izlenebiliyor. 2023 Kadınlar Dünya Kupası, TRT Spor'dan canlı olarak ekranlara geliyor.

Karşılaşmalar genelde sabah ve öğle saatlerinde oynanıyor.