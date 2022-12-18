2022 Dünya Kupası, uzun yıllar boyunca hafızalardan silinmeyecek bir finalle son buldu.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda normal süresi 2-2, uzatma bölümü 3-3 tamamlanan final maçında Fransa'ya penaltılarda 4-2 üstünlük kuran Arjantin, şampiyon oldu.

Katar'da düzenlenen turnuvanın finalinde Arjantin ile son şampiyon Fransa karşı karşıya geldi.

Lusail Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Arjantin, 23. dakikada yıldız oyuncusu Lionel Messi'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. "Tangocular" hiçbir varlık gösteremeyen Fransa karşısında 36. dakikada Angel Di Maria'nın fileleri havalandırması sonucunda farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Arjantin, ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.

Karşılaşmanın son 10 dakikasında Fransa müthiş bir geri dönüşe imza attı. "Horozlar" Kylian Mbappe'nin 80. ve 81. dakikada ilki penaltıdan olmak üzere 97 saniye içinde attığı gollerle beraberliği sağladı: 2-2.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşmanın normal süresi 2-2 beraberlikle tamamlandı.

İlk uzatma bölümünde eşitlik bozulmadı. Mücadelenin 108. dakikasında tekrar sahneye çıkan Lionel Messi, Arjantin'i tekrar öne geçirdi: 3-2.

Ancak Fransa mücadeleyi bırakmadı ve 118. dakikada Mbappe, penaltıdan attığı golle skoru 3-3'e getirdi.

Uzatma bölümünde de eşitlik bozulmadı ve penaltı atışlarına gidildi. Penaltılarda Fransa'ya 4-2 üstünlük kuran Arjantin, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Arjantin, Dünya Kupası'nı üçüncü kez kazandı

Arjantin, Dünya Kupası'nda üçüncü kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

"Tangocular" futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 1978 ve 1986'nın ardından üçüncü kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

"Tangocular", 36 yıllık özleme son verdi

Arjantin, Dünya Kupası'nda 36 yıl sonra şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Turnuvada son şampiyonluğunu Diego Armando Maradona'nın da yer aldığı kadrosuyla 1986'da elde eden "Tangocular", 36 yılın ardından kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Arjantin, 6 kez final oynadığı Dünya Kupası'nı 3. kez (1978, 1986, 2022) kazanmayı başardı. "Tangocular", 1930, 1990 ve 2014'te ise ikincilikle yetindi.

20 yıl sonra şampiyon Avrupa dışından

Dünya Kupası tarihinde 20 yıl sonra ilk kez Avrupa kıtası dışından bir takım şampiyonluğa ulaştı.

Arjantin, 2002'de kupayı müzesine götüren Brezilya'nın ardından bunu Avrupa dışından başaran ilk ülke oldu.

Kupayı 2006'da İtalya, 2010'da İspanya, 2014'te Almanya ve 2018'de ise Fransa kazanmıştı.

Şampiyon 3. kez penaltılarda belli oldu

Son 5 Dünya Kupası'nın 4'ünde maçlar uzatmaya giderken, 3 finalin kazananını penaltı atışları belirledi.

Turnuvada penaltı atışları sonucunda 1994'te Brezilya ve 2006'da İtalya şampiyonluğu elde etmişti. Arjantin, 16 yıl sonra yine penaltılarda kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Mbappe, finalde hat-trick yapan ikinci oyuncu

Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe, Dünya Kupası finallerinde hat-trick yapan ikinci oyuncu oldu.

Turnuvada 1966'da oynanan finalde İngiliz futbolcu Geoff Hurst, 3 kez ağları havalandırarak takımına kupayı kazandırmıştı.

Messi, kupa tarihine geçti

Arjantin'in yıldız oyuncusu Lionel Messi, önemli bir unvanın daha sahibi oldu.

Karşılaşmada takımının birinci ve üçüncü golüne imza atan 35 yaşındaki yıldız, Dünya Kupası tarihinde grup aşamasında, son 16 turunda, çeyrek finalde, yarı finalde ve finalde fileleri havalandıran ilk oyuncu unvanını elde etti.

Turnuvanın gol kralı Mbappe

Fransa'nın yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda gol kralı oldu.

Turnuvada 8 gole imza atan Mbappe, en çok gol atan oyuncular sıralamasında zirvede yer aldı.

Mbappe'yi 7 gol atan Messi ile 4'er kez ağları sarsan Olivier Giroud ve Julian Alvarez takip etti.

Fransa, ikincilikle yetindi

Fransa, Dünya Kupası tarihinde ikinci kez finalde mağlup oldu.

Turnuvada 4. kez final oynayan "Horozlar", 2006'nın ardından 2022'de de ikincilikle yetindi.

Fransa, 1998 ve 2018'de ise kupayı müzesine götürdü.

Scaloni, tarihteki 3. isim

Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, Dünya Kupası'nı ve Copa America'yı kazanan 3. isim oldu.

Bu başarıya daha önce Brezilyalı çalıştırıcılar Mario Zagallo ile Carlos Alberto Parreira elde etmişti.