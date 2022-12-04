2022 Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri: Arjantin, Hollanda ve daha fazlası

2022 Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları nasıl sonuçlandı, çeyrek finale hangi takımlar kaldı?

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları oynanırken çeyrek final eşleşmeleri de yavaş yavaş belli oluyor. 18 Aralık'ta yapılacak finale kısa bir süre kaldı.

A Grubu'ndan Hollanda ile Senegal, B Grubu'ndan İngiltere ile ABD, C Grubu'ndan Arjantin ile Polonya ve D Grubu'ndan Fransa ile Avustralya son 16 turuna katılmaya hak kazandılar. E Grubu'ndan Japonya ile İspanya, F Grubu'ndan Hırvatistan ile Fas, G Grubu'ndan Brezilya ile İsviçre, H Grubu'ndan Portekiz ile Güney Kore son 16 turunda mücadele edecekler.

2022 Dünya Kupası son 16 turu maçları 3 Aralık'ta başladı. Son 16 turundaki karşılaşmalar 3, 4, 5 ve 6 Aralık'ta oynanacak. Ardından da çeyrek final maçlarına geçilecek.

Peki 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? Katar'da çeyrek final eşleşmeleri nasıl? GOAL Türkiye ile inceleyelim.

2022 Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri nasıl?

2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen ilk takım Hollanda oldu. ABD'yi 3-1 mağlup eden Louis van Gaal'in öğrencileri, bir üst tura çıktı. Hollanda'nın ardından Avustralya karşısında 2-1 galip gelen Arjantin de çeyrek finale yükseldi. Hollanda ile Arjantin, 9 Aralık'ta 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelecekler. 2022 Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

Tarih Saat Fikstür 9 Aralık 18.00 Fransa - Polonya galibi vs İngiltere - Senegal galibi 9 Aralık 22.00 Hollanda - Arjantin 10 Aralık 18.00 Fas - İspanya galibi vs Portekiz - İsviçre galibi 10 Aralık 22.00 Japonya - Hırvatistan galibi vs Brezilya - Güney Kore galibi

2022 Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman?

Katar'da son 16 turu maçları 6 Aralık'ta sonlanacak. 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turunun ardından 9 ve 10 Aralık'ta çeyrek finaller oynanacak.

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