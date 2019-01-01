2019 Goal 50’nin kazananları Virgil van Dijk ve Megan Rapinoe!

Liverpoollu yıldız Goal 50'yi kazanan ilk defans oyuncusu olurken Rapinoe ise Kadınlar Dünya Kupası'ndaki performansıyla büyük bir çıkış yakaladı.

’un Hollandalı stoperi Virgil Van Dijk, ’nın yıldız ismi ’yi geçerek Goal 50’yi kazanan ilk savunma oyuncusu oldu.

Kulübünün sansasyonel Şampiyonlar Ligi zaferinde önemli bir rol oynayan ve ile oynanan finalde maçı kazandıran bir performans sergileyen Van Dijk için 2019 yılı muazzam geçti. 28 yaşındaki Hollandalı futbolcunun ülkesini Uluslar Ligi finaline taşıması, Goal 50’yi kazanma yolunda Messi’yi alt etmesine de yardımcı olan önemli bir etkendi.

Goal 50’yi 4 kez kazanan Messi, Barcelona ile harikalar yarattığı sezonda formasıyla yine istediğini elde edemezken Copa America yarı finalinde ’ya elendi.

Barça'yı taşımayı sürdüren Messi, çıktığı 50 maçta 51 kez ağları havalandırdı ve Goal 50’yi ikinci sırada tamamladı. Fakat 32 yaşındaki yıldızın bu şok edici istatistikleri, Şampiyonlar Ligi kupasının Camp Nou’ya dönmesine yetmedi ve Katalanlar, yarı finalde dramatik bir şekilde Liverpool’a elendi.

2019 Goal 50 listesinde üçüncü sırada yer alan Mohamed Salah, Anfield’daki mucizevi Barcelona rövanşında sakatlığı sebebiyle forma giyemese de Madrid’de oynanan finalde sahaya dönerek kritik bir gole imza attı.

O gol, Salah’ın 2018-19 sezonundaki tüm resmi maçlarda attığı 27. goldü. Premier Lig'de ise 22 gol atarak Sadio Mane ve Arsenalli golcü Peirre-Emerick Aubameyang ile gol krallığına ortak oldu.

Salah gibi Mane de harika bir sezon geçirdi. Afrika Uluslar Kupası’nda ’in finale yükselmesinde etkin bir rol oynayan yıldız futbolcu, Goal 50’de beşinciliği aldı.

ise ile geçirdiği güzel bir sezonun ve ’da Yılın Futbolcusu seçilmesinin ardından Goal 50’nin dördüncü sırasına oturdu. Deneyimli isim, aynı zamanda Milli Takımı ile finalde Van Dijk’lı ’yı yenerek ilki düzenlenen Uluslar Ligi’ni kazanmayı başardı.

Yine de bu yaz, ile Kadınlar Dünya Kupası’nı kazanan ve yıldızlarla dolu bir takımın ikonik bir lideri haline gelen Megan Rapinoe’ya aitti.

34 yaşındaki oyuncu, Altın Top ve Altın Ayakkabı ödüllerini kazanarak kadınlar sıralamasında Goal 50’nin de şampiyonu oldu.

2019 yılını muhteşem geçirenlerden bir diğeri de İngiliz sağ açık Lucy Bronze, Dünya Kupası’nda dördüncü olan ülkesindeki üst düzey performansı sayesinde Gümüş Top ödülüne layık görüldü. Ayrıca geçtiğimiz sezon ile birlikte lig şampiyonluğu, Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayarak harika bir üçlemeye imza attı.

2018 Goal 50’yi kazanan Sam Kerr, hem Ulusal Kadınlar Futbol Ligi’nin (NWSL) hem de Kadınlar Futbol Ligi’nin (W-League) en golcü futbolcusu olarak bu yılki listenin üçüncü sırasında yer aldı. Ayrıca Avustralya’nın Dünya Kupası’nda ile oynadığı maçta tam 4 gol kaydetmişti.

Lyon’un üçlemesinde büyük bir etkisi olan Ada Hegerberg, çıktığı 32 resmi maçta 29 kez fileleri buldu ve listenin dördüncü sırasının da sahibi oldu.

2017 Goal 50 şampiyonumuz Pernille Harder ise ile lig ve kupa şampiyonluğu elde ederek ve Şampiyonlar Ligi’nde gol kralı olarak beşinci sırada kendine yer buldu.

Yine de Rapinoe, kadınlar kategorisinde şampiyonluk için en iyi adaydı. Tıpkı Van Dijk gibi kariyerinin zirvesini gördüğü 2019’u büyük bir kutlama ile kapatabilir.

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Listenin tamamı

Goal 50’de yer alan tüm oyuncuları buraya tıklayarak görebilirsiniz!

Goal 50, her yıl geleneksel olarak verilen ve 12 aylık bir periyot içerisinde en iyi performansı sergileyen, 25’i erkek 25’i de kadın futbolcu olmak üzere toplamda 50 futbolcunun sıralandığı bir ödül.

Goal'ün dünya genelindeki 42 edisyonundaki şef editörler ve muhabirlerin oylarıyla belirlenen sıralamada adaylar, bu süreçteki istikrarları, büyük maçlardaki performansları, futbol mirasları ve oynadıkları takımların kulüp düzeyinde ve milli takım düzeyinde elde ettikleri başarılarla değerlendiriliyorlar.