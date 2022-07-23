20.000 Nacional taraftarı, Uruguaylı yıldızı tekrar takıma getirmek için Luis Suarez maskesi taktı

Luis Suarez haberleri, Nacional taraftarlarını adeta çılgına çevirdi.

Bir kulüp efsanesini yuvasına döndürmek için ne yapardınız?

Nacional'in Luis Suarez'i geri getirmek için hamleler yaptığı son zamanlarda konuşulanlar arasında ve bu durum taraftarları heycanlandırıyor. Yaklaşık 20 bin kişi Perşembe günü bir maçta Suarez maskesi taktı.

35 yaşındaki Uruguaylı oyuncu, sözleşmesi bu yaz sona erdiğinde Atletico Madrid'den ayrıldı ve serbest kaldı.

Liverpool ve Barcelona'nın eski golcüsü Alman ekibi Borussia Dortmund'a teklif edildi.

Ancak anavatanından gelen haberler, Suarez'in her şeyin başladığı yere dönmeye hazır olduğunu öne sürüyor. En azından Kasım ayında Dünya Kupası başlayana kadar kısa vadeli bir anlaşmanın yolda olduğu anlaşılıyor.

Nacional formasıyla ilk profesyonel maçına 2005'te 18 yaşında çıktı ve takımının şampiyonluğunda büyük rol oynadı. Sonraki sezonda Groningen'e transfer oldu.

Sosyal medya kampanyası

Perşembe günü, Ulusal yetkililer yerel bir gazeteciye bir sorun olmazsa Suarez'in 48 saat içinde El Club Gigante'ye (The Giant Club) yeniden katılacağını söyledi.

Kulüp, daha sonra 'sihirbaza ne diyorsunuz?' tweet'ini Gran Parque Central stadyumundaki tango şarkıcısı-söz yazarı Carlos Gardel'in bir heykeli tarafından tutulan #SuarezANacional (Suarez Nacional'e) yazan bir resimle attı.

#SuarezANacional daha sonra bir sosyal medya kampanyası haline geldi ve taraftarları Suarez'in geri dönmesini ne kadar istediklerini göstermek için harekete geçirdi.

Birkaç saat içinde, büyük miktarda Suarez maskesi üretildi ve Cerrito'ya karşı Primera Division maçında sergilenmek üzere #SuarezANacional yazan 15.000 maske daha üretildi.

Beklenenden çok daha şekilde 20.000'den fazla taraftar katıldı ve Gran Parque Central'a gelirken maskeleri taktılar.

Daha sonra dokuzuncu dakikada Suarez'in son sekiz yılda Barca ve Luis Suarez'in forma numarası olan dokuzuncu dakikada herkes ayağa kalkarak 'Ole, ole, ole, ole, Lucho, Lucho' tezahüratları yaptılar.

Luis Suarez haberleri, Nacional taraftarlarını adeta çılgına çevirdi.

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