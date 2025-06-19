17 yaşındaki Lamine Yamal, 30 yaşındaki sevgilisiyle tatile çıktı

Barcelona'nın genç yıldızı Yamal ve 30 yaşındaki Fati Vazquez'in birlikte geçirdiği tatil, sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

Barcelona’nın 17 yaşındaki süper yıldızı Lamine Yamal, milli takım mesaisinin ardından çıktığı tatilde bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu. Genç futbolcu, İtalyan sahillerinde 30 yaşındaki uçuş görevlisi ve sosyal medya fenomeni Fati Vazquez ile görüntülendi.

Yamal, İspanya Milli Takımı ile UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz’e penaltılarla mağlup olmasının ardından tatile çıktı.

Tatilinde kendisine eşlik eden kişi ise, 13 yaş büyük Fati Vazquez oldu. İkilinin aynı yerden paylaştığı fotoğraflar tekne gezileri, havuz başı kareleri ve helikopter turları içerirken sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve ikili arasında bir ilişki olduğu yönünde spekülasyonlara neden oldu.

Ancak genç oyuncu bu iddiaları bizzat yalanladı. Magazin gazetecisi Javi de Hoyos’a konuşan Yamal, “Fati ile aramızda hiçbir şey yok” dedi ve herhangi bir romantik ilişki içerisinde olmadıklarını vurguladı. De Hoyos, “Lamine benimle doğrudan konuştu ve kesin bir dille aralarında hiçbir şey olmadığını söyledi” ifadelerini kullandı.

Javi de Hoyos ayrıca, Yamal’ın söz konusu tatil bölgesine yalnız değil, bazı Barcelona takım arkadaşlarıyla birlikte gittiğini belirtti. İddiaya göre, Fati Vazquez aslında bir başka Barcelona oyuncusunun arkadaşı olabilir.

Sırada Neymar ile buluşma var

İkili arasındaki yaş farkı nedeniyle sosyal medyada gelen tepkiler sert oldu.

Özellikle Vazquez, gelen yorumlar arasında ölüm tehditleri aldığını ifade etti. Instagram hesabından açıklama yapan İspanyol influencer, “Bazı insanların içindeki karanlık o kadar büyük ki, tanımadıkları birine bile ölüm dileyebiliyorlar. Bu onların iç dünyasını yansıtıyor. Ben, kendimi ışıkla çevrelemeye devam edeceğim. Bana kötülük dileyenlere ise şifa diliyorum” dedi.

Kariyerine uçuş görevlisi olarak başlayan Vazquez, son yıllarda sosyal medya içerik üreticisi olarak tanındı. YouTube ve Instagram’da toplamda bir milyondan fazla takipçisi olan Vazquez, fitness ve sağlıklı yaşam üzerine içerikler paylaşıyor. Aynı zamanda, gençlik döneminde maruz kaldığı zorbalıklarla ilgili bir kitap da kaleme aldı.

Öte yandan, Lamine Yamal şu anda bekar. Genç oyuncu, Euro 2024 zaferi sonrası TikTok fenomeni Alex Padilla ile ilişkisini kamuoyuna açıklamıştı. Ancak kısa süre sonra Padilla’nın başka bir erkekle samimi görüntüleri ortaya çıkınca Yamal, onu sosyal medya hesaplarından çıkardı.

Aralık ayında bir başka TikTok yıldızı Anna Gegnoso ile Barcelona’da alışveriş yaparken görüntülenen Yamal’ın bu kişiyle de bir ilişkisi olduğu iddia edilmişti. Ancak bu söylentiler de zamanla sessizliğe gömüldü.

Yamal, Pazartesi günü Brezilya’ya doğru planladığı seyahate çıkmadan önce havalimanından bir fotoğraf paylaştı. Genç futbolcunun, çocukluk kahramanı Neymar ile buluşmayı planladığı biliniyor. Daha önceki röportajlarında bu isteğini açıkça dile getirmişti.