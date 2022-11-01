11 maçta 34 gol attıran Jorge Jesus Süper Lig tarihinin en iyisi oldu

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü şimdiden Türk futboluna imzasını atmayı başardı.

Süper Lig'de 11 maç sonunda topladığı 26 puanla zirvede yer alan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un kısa süre içerisinde ortaya çıkardığı takım büyük bir beğeni toplarken, Portekizli çalıştırıcı şimdiden Türk futbolunda iz bırakmayı başardı. Takımını 11 haftada 34 gole ulaştıran Jesus, Süper Lig tarihinin en iyi gol ortalamasını yakaladı.

Opta'nın paylaştığı bilgiye göre Jesus, Süper Lig tarihinde bir takımın başında en az 10 maça çıkan teknik direktörler arasında en yüksek gol ortalaması yakalayan isim oldu.

Kalıp kalmayacağı merak ediliyor

Fenerbahçeli taraftarların sahada görmeyi arzuladığı ofansif futbolu izleten 68 yaşındaki futbol adamının takımını bu çizgide tutup tutamayacağı ise şimdiden büyük merak konusu oldu.

Kariyeri boyunca Benfica, Sporting Lizbon ve Flamengo gibi önemli kulüplerde çalışan Jesus sezon başında Fenerbahçe'ye bir yıllık imza atarken, hem Portekiz hem de Türk basınında Ali Koç ve Fenerbahçe yönetiminin tecrübeli teknik direktörle yeni sözleşme imzalamak istediği yönünde haberler çıkmıştı. Kontratının Mayıs ayına dek süreceğini belirte Jesus ise bu söylentileri değerlendirmeyi reddetti.