100 milyon: Chelsea olağanüstü bir transfere hazırlanıyor

Chelsea, orta sahayı güçlendirmek amacıyla kritik bir transferi gerçekleştirmek için kış transfer döneminde güçlü bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

TEAMtalk'ın aktardığına göre, Chelsea yöneticilerinin Bournemouth'un yıldızı Alex Scott'ı ocak ayında kadrosuna katma konusundaki güveni artıyor. 23 yaşındaki oyuncunun, Bournemouth'un yüksek maddi taleplerini karşılamaya hazırlanan Londra kulübüne transfer olma fırsatını reddetmesinin zor olacağı düşünülüyor.

Scott, İngiltere Millî Takımı formasıyla ilk iki uluslararası maçını oynadıktan sonra son dönemde dikkatleri üzerine çekmişti; ancak son millî takım kampında uyluğundan sakatlandı ve beş haftaya kadar sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Bournemouth, geçen yaz transfer döneminde orta saha oyuncusundan vazgeçmeyi reddetmişti. Ancak rapora göre, 2028 yazında sona erecek sözleşmesinin bitimine iki yıl kalması ve oyuncunun şu ana kadar sözleşme uzatmayı kabul etmemesi nedeniyle kulübün durumu daha karmaşık hâle geldi.

Gelecek maçlar EVE Premier Lig 07:30 CHE

Chelsea, takımda bir dizi genç yeteneğin bulunması, teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde çalışma imkânı ve Cole Palmer ile Morgan Rogers gibi isimlerin yanında oynama olasılığı göz önüne alındığında, Scott'ın takımın projesine uygun bir takviye olacağına inanıyor.

Londra kulübü, bu etkenlerin oyuncuyu transfer etme yarışında kendisine avantaj sağlayabileceğini düşünüyor. Ancak Bournemouth, Scott'ı yeni bir sözleşme imzalamaya ikna etmeyi hâlâ umuyor. Bu sözleşme, kulübün Antoine Semenyo'nun Manchester City'ye 62,5 milyon sterlin karşılığında transferinden önce sözleşmesine koyduğuna benzer bir serbest kalma bedeli içerebilir.

Ayrıca TEAMtalk'a göre Bournemouth, Scott'tan kolay kolay vazgeçmeyecek ve 100 milyon sterline, yani yaklaşık 118 milyon euroya yakın bir bedel hedefliyor. Bu rakam, kulübün satış tarihinde bir rekor oluşturacak.

Bournemouth, bu maddi değerlendirmesini büyük potansiyele sahip oyuncuların yaşlarına ve Premier Lig'deki deneyimlerine dayandırıyor; Elliot Anderson, Moises Caicedo ve Declan Rice transferlerinin bedellerini örnek gösteriyor.

Bununla birlikte transfer, Chelsea'nin maddi talepleri karşılama kapasitesine, Bournemouth'un sezonun ortasında oyuncusundan vazgeçmeye ne kadar istekli olacağına ve Scott'ın bir sonraki yazı beklemek yerine ocak ayında transfer olma konusundaki tutumuna bağlı kalmaya devam ediyor.