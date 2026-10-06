Kylian Mbappe, iyileşme sürecine odaklanmak için kadroda yer almayınca kaptanlık sorumluluğu PSG hücumcusuna düştü. Ancak Stade de France'taki gece, kulüp formunu milli takım sahnesine taşıyamayan 29 yaşındaki oyuncu için zorlu geçti. Kanat oyuncusu, sağ çizgideki alışıldık rolünde görev yaptı ve hücumun son bölümünde kıvılcımı yaratması için takım arkadaşları sık sık onu aradı.

Fransa lehine 4-1'lik skora rağmen, maçın etrafındaki anlatı, Dembele'nin sahada kaldığı 60 dakikada gol ya da asist katkısı verememesinin ardından büyük ölçüde onun verimsizliğine odaklandı. Michael Olise ve Rayan Cherki gibi taze isimlerin oyuna girmesi, eksik olan yaratıcılığı sağladı ve maçın son bölümündeki gol yağmuru üç puanı net bir şekilde getirdi.