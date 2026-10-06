AFP
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Zinedine Zidane, Fransa'nın Belçika'yı yendiği maçta kâbus gibi bir performans sergileyen Ousmane Dembele'yi sert şekilde savundu
Geçici kaptan için yoğun inceleme
Kylian Mbappe, iyileşme sürecine odaklanmak için kadroda yer almayınca kaptanlık sorumluluğu PSG hücumcusuna düştü. Ancak Stade de France'taki gece, kulüp formunu milli takım sahnesine taşıyamayan 29 yaşındaki oyuncu için zorlu geçti. Kanat oyuncusu, sağ çizgideki alışıldık rolünde görev yaptı ve hücumun son bölümünde kıvılcımı yaratması için takım arkadaşları sık sık onu aradı.
Fransa lehine 4-1'lik skora rağmen, maçın etrafındaki anlatı, Dembele'nin sahada kaldığı 60 dakikada gol ya da asist katkısı verememesinin ardından büyük ölçüde onun verimsizliğine odaklandı. Michael Olise ve Rayan Cherki gibi taze isimlerin oyuna girmesi, eksik olan yaratıcılığı sağladı ve maçın son bölümündeki gol yağmuru üç puanı net bir şekilde getirdi.
- AFP
Zidane, zor günler geçiren yıldızının arkasında duruyor
Taraftarlar ve medyadan yükselen eleştirilere rağmen Zidane, bu onaylamama korosuna katılmayı reddetti. Efsanevi teknik direktör, PSG kanat oyuncusuna verdiği desteği sürdürdü; çalışma temposunu ve çok yönlülüğünü öne çıkardı. Zidane, kaptanının sahada kaldığı süre boyunca taktik taleplerini yerine getirdiği konusunda ısrarcıydı ve çalışma temposu ile hareketliliğini takımın genel performansındaki kilit unsurlar olarak gösterdi.
Zidane, "Dembele'yi çok iyi buldum, özellikle maçın başında ve ikinci yarının başında. Çok dinamkti. O tarafta hiçbir sorun yok" dedi.
Erken oyundan alınmasına rağmen memnuniyet
Dembele'nin gecesi, 60. dakikada yerini Olise'e bırakmasıyla erken sona erdi ve bu hamle ev sahibi ekip adına anında karşılık verdi. Oyuna sonradan giren oyuncu attığı geç gollerle manşetleri süslerken, Zidane kaptanını kenara alma kararının onun kalitesinin ya da maçtaki çabasının bir yansıması olmadığında ısrar etti. Teknik direktör, kanat oyuncusunun çok yönlülüğünü ve sahadaki farklı pozisyonlara uyum sağlama becerisini övdü.
"Onu sahanın her yerinde oynarken görmeye alışığız ve her pozisyonda iyi. Yaptıklarından memnunum, o tüm takım arkadaşlarına karşı örnek olan kaptanımızdı. Mutluyum" diye ekledi Zidane.
- AFP
Fransa kasımdaki belirleyici maçlara odaklandı
Belçika'ya karşı alınan galibiyet, Zidane'ın takımın başına geçmesinden bu yana iç sahadaki ilk galibiyeti olma özelliğini taşıyor ancak bu dönüm noktası, bir ölçüde Cherki ile Olise ortaklığının gölgesinde kaldı. Bu net galibiyet, Fransa'yı 10 puanla Uluslar Ligi 1. Grup'ta zirveye sağlam şekilde yerleştirirken, puan durumunun netleşmeye başladığı tabloda önemli bir avantajı da korumasını sağlıyor. Fransa için Uluslar Ligi serüveni şimdi kasım ayındaki bir sonraki milli ara sırasında heyecan dolu final bölümüne ulaşmaya hazırlanıyor. Zidane'ın ekibini özellikle zorlu bir fikstür bekliyor; program, önce deplasmanda İtalya ile oynanacak zorlu maçla başlayacak, ardından Fransa kendi sahasına dönerek Türkiye'yi konuk edecek.
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