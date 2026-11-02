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US Lecce v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport
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Zehirli ortam: Spalletti Juventus taraftarlarını uyardı

Juventus - SSC Napoli
Juventus
SSC Napoli
Serie A
L. Spalletti
İtalya

"Allianz artık bir kale değil"!

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Luciano Spalletti, Juventus taraftarına coşkulu bir çağrıda bulunarak Allianz Stadı'nı zehirli bir ortama dönüştürmek yerine takımı desteklemeleri yönünde onları teşvik etti.

Napoli karşısında 2-0'lık kesin bir galibiyet elde edilmesine rağmen, bianconeri teknik direktörü son dönemdeki kötü sonuçların ardından tribünlerde ve sahadaki artan gerginliğe değinmekte gecikmedi.

Juventus, dün Pazar günü kendi sahasında oynanan maça, düşme hattındaki Genoa karşısında alınan aşağılayıcı 2-0'lık yenilginin ardından büyük bir baskı altında çıktı. Maç başlamadan önce hayal kırıklığı tırmandı; taraftarlar Allianz Stadı'nın dışında protesto gösterileri düzenledi ve başlama düdüğünden itibaren oyunculara küfürler yağdırdı.

Gergin atmosfere rağmen ev sahibi takım sonunda galibiyeti elde etmeyi başardı. Maçın başında Juan Cabal'ın şutu direkten döndü, Guglielmo Vicario ise Lorenzo Lucca'nın şutuna yaptığı muhteşem kurtarışla parladı.

Dönüm noktası, Napoli oyuncusu Luca Marianucci'nin ikinci sarı kartını görmesiyle geldi ve konuk takım maçı on kişi tamamladı.

Juventus sayısal üstünlüğünü muhteşem bir şekilde değerlendirdi; Kerim Alajbegović ve Jeremy Boga'nın uzaktan şutları değerli galibiyeti (2-0) getirdi. Bu durum kenar çizgisinde duygusal kutlamalara yol açtı; Spalletti bitiş düdüğüyle birlikte teknik ekibine sıcak bir şekilde sarıldı.

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  • Kaybedilen güven: Birlik çağrısı

    Goal sitesi, Spalletti'nin maç sonrası DAZN Italia kanalına yaptığı açıklamaları aktardı. Oyuncularını ve teknik ekibini öven İtalyan teknik adam şunları söyledi: "Onlar da benim gibi çekiyorlar, sabahtan akşama kadar çalışıyorlar. İlk gelen ve en son giden benimdir, ama onlar genellikle çoğu zaman benimle birlikte oluyorlar. Yine de Napoli karşısındaki bu başarının takdiri takıma ait."

    Sözlerini şöyle sürdürdü: "Güçlerini toparlamayı ve ilk adımı atma, ileri gitme ve olumlu düşünme isteğini bulmayı başardılar, ardından bazı değişikliklerle ikinci yarıda bunu başardılar. Galibiyeti sonuna kadar hak ettiklerini düşünüyorum; bu da onlara sahaya koydukları futbolda özgüvenlerinin bir kısmını geri kazandırdı."

    Ancak takımın son dönemde düşen performansının Juventus oyuncularının psikolojik durumunu olumsuz etkilediği açık; Spalletti de bunu kabul ederek, özgüven kaybının sık sık kötü gidişattaki bir takımın oyuncuları arasında yayıldığına dikkat çekti.

    Spalletti şunları itiraf etti: "Yapabileceğimiz tek şey onların yanında durmak, ancak gerçekten bu girdaba kapılıp yaptıkları her şeyde, hatta en basit işlerde bile kendilerine olan güvenlerini kaybeden oyuncular var."

    Şunları ekledi: "Basit bir hatalı pas ya da bir karar verirken yaşanan tereddüt, ki bu yanlış karar vermekten daha kötüdür, meydana geldiğinde bu güven eksikliği takımın geri kalanına geçiyor."

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  • Düşmanca bir atmosfer: "Bu stat yeniden kalemiz olmalı"

    Juventus'un artık bu galibiyeti sezonunu yeniden inşa etmek ve taraftarıyla çatlayan ilişkisini onarmak için bir temel olarak değerlendirmesi gerekiyor. Takım kadrosundaki eksikliklerle birlikte, Spalletti sahadaki düşmanca atmosferin önümüzdeki maçlarda ilerlemelerini engelleyeceğinin tamamen farkında.

    Şunları ekledi: "Sadece ilerlemeye devam etmeliyiz. Bu üstesinden gelmemiz gereken bir an ve ondan sonra istediğiniz her şeyi konuşabilirsiniz. Şimdi kenetlenmemiz gerekiyor, ikinci yarıda gerçek yüzünü gösteren ve takımla omuz omuza mücadele eden bir sahanın yanında."

    Devam etti: "Spalletti iyi değil, bu oyuncu iyi değil, herkesten kurtulun diyebilirsiniz, ama şimdi birleşmemiz gerekiyor ve bu sahanın yeniden kalemiz olması gerekiyor."

    Sözlerini birlik olmaya yönelik son bir çağrıyla noktaladı: "Onları tamamen mutlu edemesek bile, hâlâ taraftarımızın yanımızda olmasına ihtiyacımız var, bu yüzden bugün bizi alkışlayan ve bizimle birlikte duran herkese teşekkür ediyoruz. Bu, kenetlenmeye, tek bir saf halinde durmaya, ilerlemeye çalışmaya ve pozitif olmaya ihtiyaç duyduğumuz bir an; bu da az sayıda oluşumuz göz önüne alındığında hiç kolay değil. Bu, alkışı hak eden oyuncular için hak edilmiş bir galibiyetti."

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Gelecek maçlar
POR

POR

Şampiyonlar Ligi

04 Kas 2026

NAP

NAP

AZ

AZ

Ligi Europa

05 Kas 2026

JUV

JUV