Luciano Spalletti, Juventus taraftarına coşkulu bir çağrıda bulunarak Allianz Stadı'nı zehirli bir ortama dönüştürmek yerine takımı desteklemeleri yönünde onları teşvik etti.
Napoli karşısında 2-0'lık kesin bir galibiyet elde edilmesine rağmen, bianconeri teknik direktörü son dönemdeki kötü sonuçların ardından tribünlerde ve sahadaki artan gerginliğe değinmekte gecikmedi.
Juventus, dün Pazar günü kendi sahasında oynanan maça, düşme hattındaki Genoa karşısında alınan aşağılayıcı 2-0'lık yenilginin ardından büyük bir baskı altında çıktı. Maç başlamadan önce hayal kırıklığı tırmandı; taraftarlar Allianz Stadı'nın dışında protesto gösterileri düzenledi ve başlama düdüğünden itibaren oyunculara küfürler yağdırdı.
Gergin atmosfere rağmen ev sahibi takım sonunda galibiyeti elde etmeyi başardı. Maçın başında Juan Cabal'ın şutu direkten döndü, Guglielmo Vicario ise Lorenzo Lucca'nın şutuna yaptığı muhteşem kurtarışla parladı.
Dönüm noktası, Napoli oyuncusu Luca Marianucci'nin ikinci sarı kartını görmesiyle geldi ve konuk takım maçı on kişi tamamladı.
Juventus sayısal üstünlüğünü muhteşem bir şekilde değerlendirdi; Kerim Alajbegović ve Jeremy Boga'nın uzaktan şutları değerli galibiyeti (2-0) getirdi. Bu durum kenar çizgisinde duygusal kutlamalara yol açtı; Spalletti bitiş düdüğüyle birlikte teknik ekibine sıcak bir şekilde sarıldı.