Goal sitesi, Spalletti'nin maç sonrası DAZN Italia kanalına yaptığı açıklamaları aktardı. Oyuncularını ve teknik ekibini öven İtalyan teknik adam şunları söyledi: "Onlar da benim gibi çekiyorlar, sabahtan akşama kadar çalışıyorlar. İlk gelen ve en son giden benimdir, ama onlar genellikle çoğu zaman benimle birlikte oluyorlar. Yine de Napoli karşısındaki bu başarının takdiri takıma ait."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Güçlerini toparlamayı ve ilk adımı atma, ileri gitme ve olumlu düşünme isteğini bulmayı başardılar, ardından bazı değişikliklerle ikinci yarıda bunu başardılar. Galibiyeti sonuna kadar hak ettiklerini düşünüyorum; bu da onlara sahaya koydukları futbolda özgüvenlerinin bir kısmını geri kazandırdı."

Ancak takımın son dönemde düşen performansının Juventus oyuncularının psikolojik durumunu olumsuz etkilediği açık; Spalletti de bunu kabul ederek, özgüven kaybının sık sık kötü gidişattaki bir takımın oyuncuları arasında yayıldığına dikkat çekti.

Spalletti şunları itiraf etti: "Yapabileceğimiz tek şey onların yanında durmak, ancak gerçekten bu girdaba kapılıp yaptıkları her şeyde, hatta en basit işlerde bile kendilerine olan güvenlerini kaybeden oyuncular var."

Şunları ekledi: "Basit bir hatalı pas ya da bir karar verirken yaşanan tereddüt, ki bu yanlış karar vermekten daha kötüdür, meydana geldiğinde bu güven eksikliği takımın geri kalanına geçiyor."

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