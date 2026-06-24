Yeni San Siro, inşaatın ilk adımı: Güney bilet gişesi yıkıldı

Bu haber dün La Repubblica gazetesi tarafından duyuruldu: Uzun süredir San Siro dosyasına ve bölgedeki dönüşümlere büyük ilgi gösteren belediye meclis üyesi Enrico Fedrighini, Meazza Stadyumu çevresinde çalışmaya başlayan ilk buldozerleri bildirdi. Çeşitli noktalarda kazı çalışmaları yapılıyor, Capitani Parkı halka kapatıldı ve yıkılan güney bilet gişesi bölgesinde bir iş makinesi çalışıyor.
Bu arada, Lombardiya İdare Mahkemesi (TAR), stadyumun ve çevresindeki arazilerin iki kulübe satışının kurallara uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini belirleyecek. Yargıçlar, bu işleme karşı çıkan vatandaşlar, dernekler ve komiteler tarafından sunulan beş itirazı tek bir duruşmada birleştirdi. Kararın 60 gün içinde açıklanması bekleniyor ve bu karar, Devlet Konseyi nezdinde temyiz edilebilir. Tüm projenin zamanlaması ve geleceği, bu davanın sonucuna bağlı olacak.