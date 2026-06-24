Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
CM Grafica san siro stadio inter milan 2026

Çeviri:

Yeni San Siro, inşaatın ilk adımı: Güney bilet gişesi yıkıldı

AC Milan
Inter

Meazza Stadyumu ve çevresindeki alanların Inter ve Milan’a satılmasına karşı beş itirazda bulunuldu: Karar 60 gün içinde verilecek; bu arada güney bilet gişesinin yıkımına başlandı

Bu haber dün La Repubblica gazetesi tarafından duyuruldu: Uzun süredir San Siro dosyasına ve bölgedeki dönüşümlere büyük ilgi gösteren belediye meclis üyesi Enrico Fedrighini, Meazza Stadyumu çevresinde çalışmaya başlayan ilk buldozerleri bildirdi. Çeşitli noktalarda kazı çalışmaları yapılıyor, Capitani Parkı halka kapatıldı ve yıkılan güney bilet gişesi bölgesinde bir iş makinesi çalışıyor.



Bu arada, Lombardiya İdare Mahkemesi (TAR), stadyumun ve çevresindeki arazilerin iki kulübe satışının kurallara uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini belirleyecek. Yargıçlar, bu işleme karşı çıkan vatandaşlar, dernekler ve komiteler tarafından sunulan beş itirazı tek bir duruşmada birleştirdi. Kararın 60 gün içinde açıklanması bekleniyor ve bu karar, Devlet Konseyi nezdinde temyiz edilebilir. Tüm projenin zamanlaması ve geleceği, bu davanın sonucuna bağlı olacak.

  • İLK ADIM

    Milan ve Inter’in mülkiyetinde olacak yeni stadyumun inşası için ilk hazırlık çalışmaları başladı. Şantiyenin önümüzdeki yıl başlaması öngörülürken, tüm alan bu amaçla önceden hazırlanıyor.


    Nitekim mevcut Meazza Stadyumu’ndaki bazı hizmet binaları, inşaat çalışmalarının başlatılması için gerekli olacak gelecekteki hareketleri engelleyecektir. Güney bilet gişesi, geçici bir yapı ile değiştirilecektir.

    • Reklam

  • MECLİS ÜYESİNİN ŞİKAYETİ

    “Meazza Operasyonu’na karşı açılan itirazlarla ilgili İdare Mahkemesi’ndeki duruşma sona erdiğinde, hemen San Siro’ya koştum ve Milano’nun bir bölümünün, belediye kurumlarının onayıyla, bu kurumların kontrolünden giderek uzaklaştığını gördüm,” diye yazıyor Fedrighini sosyal medya hesaplarında. Meclis üyesi, şehir parkının çitle çevrildiğini ve birkaç hafta boyunca erişilemez durumda olduğunu, “anonim” tabelaların ise alanı “temizleme çalışmaları beklenirken” genel bir ifadeyle kapalı olduğunu gösterdiğini açıklıyor. Via dei Piccolomini’de de çalışmaların sürdüğü belirtiliyor. “Bu durumda, kamuya açık izin belgeleri olmadan mevcut bir yapının yıkım çalışmalarına başlanması bana çok büyük bir hat gibi geliyor,” diyor ve olay yerinde güney bilet gişesinin yerle bir edildiğini açıklıyor.

    “Ne bir bildirim ne de izin levhası var, çalışmalardan sorumlu firmanın adı da yok. Milano’nun ne yazık ki kötü şöhretli hale geldiği SCIA bildirimlerinden bile tek bir tane yok,” diye devam eden Fedrighini, bazı yerel polis memurlarıyla da konuştuğunu anlatıyor: “Affedersiniz memur bey, ama burada devam eden işin türünü, izin belgesinin ayrıntılarını, görevlendirilen firmayı ve güvenlik sorumlularını belirten şantiye tabelası eksik. Burası kamuya açık bir alan. Bu durumda nasıl çalışabilirler?”

  • KAPTANLAR PARKI KAPALI

    Aynı bölgede Parco dei Capitani da halka kapatıldı. Çitler, bu önlemin güvenlik nedenleriyle ve arıtma çalışmaları tamamlanana kadar alındığını gösteriyor. Inter ve Milan’ın stadyumun sahibi şirket aracılığıyla yaptırdığı teşhis çalışmaları, zeminde çevre mevzuatına uygun olmayan maddelerin varlığını ortaya çıkarmış. Sektör uzmanlarına göre, söz konusu maddeler son derece zararlı olmasa da yine de bir müdahaleyi gerekli kılan malzemelerdir. Bu keşif, daha önce Belediye tarafından kulüplere teslim edilen ve birkaç yıl öncesine ait analizlere dayanan belgelerde bölgenin çevre açısından uygun olduğu belirtilmiş olması nedeniyle de soru işaretleri yaratmıştır. Şu anda parkın yeniden açılacağı bir tarih belirtilmemiştir. Projeye göre yeni stadyumun 2031 yılına kadar tamamlanması öngörülüyor. Ancak büyük inşaat çalışmalarına başlamadan önce Inter ve Milan, San Siro’yu kendilerine devreden işlemin meşruiyeti konusunda idari mahkemelerin vereceği kararı beklemek zorunda.