Yeni San Siro, inşaatın ilk adımı: Güney bilet gişesi yıkıldı

“Meazza Operasyonu’na karşı açılan itirazlarla ilgili İdare Mahkemesi’ndeki duruşma sona erdiğinde, hemen San Siro’ya koştum ve Milano’nun bir bölümünün, belediye kurumlarının onayıyla, bu kurumların kontrolünden giderek uzaklaştığını gördüm,” diye yazıyor Fedrighini sosyal medya hesaplarında. Meclis üyesi, şehir parkının çitle çevrildiğini ve birkaç hafta boyunca erişilemez durumda olduğunu, “anonim” tabelaların ise alanı “temizleme çalışmaları beklenirken” genel bir ifadeyle kapalı olduğunu gösterdiğini açıklıyor. Via dei Piccolomini’de de çalışmaların sürdüğü belirtiliyor. “Bu durumda, kamuya açık izin belgeleri olmadan mevcut bir yapının yıkım çalışmalarına başlanması bana çok büyük bir hat gibi geliyor,” diyor ve olay yerinde güney bilet gişesinin yerle bir edildiğini açıklıyor.



“Ne bir bildirim ne de izin levhası var, çalışmalardan sorumlu firmanın adı da yok. Milano’nun ne yazık ki kötü şöhretli hale geldiği SCIA bildirimlerinden bile tek bir tane yok,” diye devam eden Fedrighini, bazı yerel polis memurlarıyla da konuştuğunu anlatıyor: “Affedersiniz memur bey, ama burada devam eden işin türünü, izin belgesinin ayrıntılarını, görevlendirilen firmayı ve güvenlik sorumlularını belirten şantiye tabelası eksik. Burası kamuya açık bir alan. Bu durumda nasıl çalışabilirler?”

