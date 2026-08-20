Getty Images Sport
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'Yeni bir dünya' - Cesc Fabregas, Como'nun tarihi Şampiyonlar Ligi debutuna hazır
Hızlı yükseliş, katılım hakkı getirdi
Como, geçen sezon Serie A'yı dördüncü sırada bitirerek tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi bileti aldı ve 2024'te İtalya'nın en üst ligine döndüğünden bu yana dikkat çekici yükselişini taçlandırdı. Takım, Fabregas yönetiminde olağanüstü bir hızla yükseldi ve şimdi Avrupa'nın köklü devleriyle karşılaşmaya hazırlanıyor. İspanyol teknik direktör, ekibinin kendisini elit seviyeye taşıyan hücum prensiplerine sadık kalmakta kararlı olduğunu sürdürüyor.
- Getty
Yoğun maç takvimi engeller çıkarıyor
TNT Sports'a verdiği röportajda Fabregas, kulübün hızlı yükselişini değerlendirirken genç kadrosunu Avrupa'nın en büyük sahnesinde bekleyen büyük fiziksel ve duygusal yükü de kabul etti. Şöyle dedi: "Zorluk şu ki, örneğin Parc des Princes'e ya da Bernabeu'ya gidip oynadığınızda, bu durum genç oyuncular için duygusal olarak tüketici oluyor.
"Takımın %85'i daha önce hiç Şampiyonlar Ligi futbolu oynamadı ve ayrıca, dünyanın en büyük statlarından birinde çarşamba gecesi, yoğunluğun bu kadar yüksek olduğu bir ortamda oynamaya nasıl adapte olacağız, sonra da üç gün sonra geri dönmek zorundasınız.
"Ardından maça bir günde hazırlanmanız, toparlanmanız, cumartesi oynayacağınız yere seyahat etmeniz ve aynı seviyede mücadele etmeniz gerekiyor. Buna cevap veremem. Biz bunu teknik ekip olarak daha önce hiç yapmadık. Oyuncuların %85'i de böyle bir durumun hiçbir türünde yer almadı. Kulüp daha önce hiç böyle bir durumda olmadı.
"Taraftarlar da daha önce hiç böyle bir durumda olmadı. Yani bu yeni bir dünya ama yine de bunu hepimiz için birlikte harika bir deneyim, harika bir fırsat olarak görüyoruz ve doğru seviyede olacağımızdan eminim."
Cesur ilkeler yaklaşımı belirliyor
Fabregas, Avrupa devlerine karşı kendi kimliklerinden taviz verme fikrini reddetti ve Serie B günlerinde oluşturdukları cesur zihniyetin bozulmadan kalması gerektiğini vurguladı: "Nasıl oynamak istediğimiz, ne yapmak istediğimiz konusunda çok netiz.
"Elbette bazen bir takıma ya da başka bir takıma göre uyum sağlamanız gerekir, ama kaybedersek kaybederiz. Ancak modelimizi, ilkelerimizi, oyun tarzımızı değiştirmeyiz, çünkü bunu inşa etmek uzun zaman aldı.
"Büyük takımlara karşı oynuyorsunuz, büyük takım gibi oynamanız gerekir" diye ekledi. "Büyük takım gibi savunmanız, büyük takım gibi hücum etmeniz, topa büyük takım gibi sahip olmanız gerekir. Bizim için bu bir sorun olmayacak. Ondan sonra daha iyi ya da daha kötü olabiliriz. Kazanacağız, kaybedeceğiz.
"Ama ben sadece takımın karakterle, cesaretle oynamasını ve kendini küçük hissetmemesini istiyorum. Eğer kaybedersek, bunun nedeni onların bizden daha iyi olmasıdır. Ama bu, oynayabileceğimiz şekilde ya da oynamak istediğimiz şekilde oynamayı reddettiğimiz için olmayacak."
- Getty Images Sport
Yaz transferleri kadroyu güçlendiriyor
Como, ilk Şampiyonlar Ligi sezonu öncesinde savunma hattını Chelsea'den Trevoh Chalobah'yı 30 milyon euroya (£25,6 milyon) transfer ederek güçlendirdi. İtalyan ekibi ayrıca Adrian Lahdo, Mattia Liberali, Luis Milla ve Andres Cuenca'yı kadrosuna kattı; Yan Couto ile Kaiki Bruno'yu da kiralık olarak transfer etti. Şampiyonlar Ligi resmen 8 Eylül Salı günü başlayacak.
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