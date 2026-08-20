'Yeni bir dünya' - Cesc Fabregas, Como'nun tarihi Şampiyonlar Ligi debutuna hazır

TNT Sports'a verdiği röportajda Fabregas, kulübün hızlı yükselişini değerlendirirken genç kadrosunu Avrupa'nın en büyük sahnesinde bekleyen büyük fiziksel ve duygusal yükü de kabul etti. Şöyle dedi: "Zorluk şu ki, örneğin Parc des Princes'e ya da Bernabeu'ya gidip oynadığınızda, bu durum genç oyuncular için duygusal olarak tüketici oluyor.

"Takımın %85'i daha önce hiç Şampiyonlar Ligi futbolu oynamadı ve ayrıca, dünyanın en büyük statlarından birinde çarşamba gecesi, yoğunluğun bu kadar yüksek olduğu bir ortamda oynamaya nasıl adapte olacağız, sonra da üç gün sonra geri dönmek zorundasınız.

"Ardından maça bir günde hazırlanmanız, toparlanmanız, cumartesi oynayacağınız yere seyahat etmeniz ve aynı seviyede mücadele etmeniz gerekiyor. Buna cevap veremem. Biz bunu teknik ekip olarak daha önce hiç yapmadık. Oyuncuların %85'i de böyle bir durumun hiçbir türünde yer almadı. Kulüp daha önce hiç böyle bir durumda olmadı.

"Taraftarlar da daha önce hiç böyle bir durumda olmadı. Yani bu yeni bir dünya ama yine de bunu hepimiz için birlikte harika bir deneyim, harika bir fırsat olarak görüyoruz ve doğru seviyede olacağımızdan eminim."