Yaz transfer döneminde dev bir transfer mümkün mü? BVB, Felix Nmecha'ya muhtemelen devasa bir fiyat etiketi biçti

Nmecha, Pazar günü Curacao karşısında oynadığı Dünya Kupası'ndaki ilk maçında özellikle ilk yarıda muhteşem bir performans sergilemiş, 1-0'lık golü muhteşem bir şekilde atmış ve devre arasına kısa bir süre kala 3-1'i getiren penaltıyı kazanmıştı.

Almanya milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, Dünya Kupası öncesinde Nmecha'da ne kadar büyük bir potansiyel gördüğünü defalarca vurguladı ve Hamburg doğumlu oyuncunun Mart ayında geçirdiği diz sakatlığının ardından Dünya Kupası'na tam zamanında en iyi formuna kavuşmuş gibi görünmesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Nmecha, "dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olmak için gereken her şeye sahip bir üst düzey oyuncu. Çok yetenekli, çok hızlı ve çok dinamik. Sağlıklı, formda ve herhangi bir sorunu yok; iyi bir turnuva oynamamızda bize çok yardımcı olacak."

Bu görüş, sadece Nagelsmann'a ait değil. "Felix, dünyadaki en iyi box-to-box oyuncularından biri," diye övgüde bulunan bir diğer isim de, Almanya milli takımının en çok forma giyen oyuncusu Lothar Matthäus oldu. "Eğer şimdi de dengesini bulabilirse, o zaman her şeye sahip olacak," diye hayranlıkla konuştu Bastian Schweinsteiger. Mats Hummels de MagentaTV'de ona katıldı: "O, mutlak dünya klasında olmak için gereken her şeye sahip, futbolda ona gerçekten her şeyi yapabileceğine inanıyorum."