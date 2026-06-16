Bild gazetesininhaberine göre, BVB yönetimi Nmecha'nın ayrılmasını aslında hiç istemiyor; ancak kulüp içinde 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için, bu rakamın üzerinde bir teklif geldiğinde görüşmeye hazır olacakları bir "aşağı sınır" belirlenmiş. Bu rakamın en az 120 milyon avro olduğu belirtiliyor.
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Yaz transfer döneminde dev bir transfer mümkün mü? BVB, Felix Nmecha'ya muhtemelen devasa bir fiyat etiketi biçti
Nmecha, Pazar günü Curacao karşısında oynadığı Dünya Kupası'ndaki ilk maçında özellikle ilk yarıda muhteşem bir performans sergilemiş, 1-0'lık golü muhteşem bir şekilde atmış ve devre arasına kısa bir süre kala 3-1'i getiren penaltıyı kazanmıştı.
Almanya milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, Dünya Kupası öncesinde Nmecha'da ne kadar büyük bir potansiyel gördüğünü defalarca vurguladı ve Hamburg doğumlu oyuncunun Mart ayında geçirdiği diz sakatlığının ardından Dünya Kupası'na tam zamanında en iyi formuna kavuşmuş gibi görünmesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Nmecha, "dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olmak için gereken her şeye sahip bir üst düzey oyuncu. Çok yetenekli, çok hızlı ve çok dinamik. Sağlıklı, formda ve herhangi bir sorunu yok; iyi bir turnuva oynamamızda bize çok yardımcı olacak."
Bu görüş, sadece Nagelsmann'a ait değil. "Felix, dünyadaki en iyi box-to-box oyuncularından biri," diye övgüde bulunan bir diğer isim de, Almanya milli takımının en çok forma giyen oyuncusu Lothar Matthäus oldu. "Eğer şimdi de dengesini bulabilirse, o zaman her şeye sahip olacak," diye hayranlıkla konuştu Bastian Schweinsteiger. Mats Hummels de MagentaTV'de ona katıldı: "O, mutlak dünya klasında olmak için gereken her şeye sahip, futbolda ona gerçekten her şeyi yapabileceğine inanıyorum."
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Mourinho'nun "hevesli" olduğu söyleniyor: Real Madrid, Felix Nmecha'nın peşinde
Görünüşe göre, bir süre önce Real Madrid'in teknik direktörlüğüne geri dönen Jose Mourinho da aynı şeyi düşünüyor. Sky'a göre Portekizli teknik adam Nmecha'dan "çok etkilenmiş" ve Borussia Dortmund'un orta saha oyuncusu hakkında bilgi almış. Toni Kroos ve Luka Modric'in kulüpten ayrılmasının ardından, Real Madrid yıllardır orta sahada oyunun kontrolünü ele alabilecek bir oyuncu arıyor. Son iki yılda Real Madrid, Carlo Ancelotti, Xabi Alonso ve Alvaro Arbeloa'nın teknik direktörlüğünde hiçbir kupa kazanamadı.
Real'in yanı sıra, iki Manchester kulübü ve Chelsea'nin de Nmecha ile ilgilendiği söyleniyor.
BVB, en geç Mart ayında Nmecha'nın sözleşmesini 2030'a kadar erken uzatmasından bu yana, en azından önümüzdeki yaz transfer döneminde güvende olduğunu düşünüyordu. Zira 80 milyon euro tutarındaki çıkış maddesi aslında ancak 2027 yazında devreye girecek. Bu nedenle, Dünya Kupası'nın hemen ardından bir transferin gerçekleşmesi son derece olası görünmüyordu.
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Felix Nmecha, 30 milyon avroya BVB'ye transfer oldu
Dortmund, Nmecha için 2023 yılında VfL Wolfsburg'a yaklaşık 30 milyon euro transfer ücreti ödedi. Ancak çeşitli sakatlıklar nedeniyle Siyah-Sarılılar'da başlangıçta hiç uyum sağlayamadı ve şimdiden bir transfer fiyaskosu olarak görülüyordu. Genel olarak, Nmecha'nın transferi BVB taraftarları tarafından son derece eleştirel karşılandı, çünkü derin inançlı bir Evanjelik olan oyuncu, sosyal medyada birden fazla gafta bulunmuş, homofobik ve queer düşmanı içerikler paylaşmış ve oldukça eleştirel bakışlara maruz kalan "Ballers in God" örgütünün simgesi olarak konumlandırılmıştı.
Kulüp, bugünkü başkan Aki Watzke'nin şahsında bir açıklama yapmak zorunda bile kaldı. Watzke, "Felix, ten rengi, dini veya cinsel yönelimi ne olursa olsun tüm insanlara saygı duyduğunu ve onları sevdiğini kendisi de vurguladı" şeklinde alıntılanmıştı.
Ancak, sadece spor açısından bakıldığında, Nmecha geçen sezon hiçbir suça karışmamıştı. Aksine: Nmecha, ikincilik ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanarak sona eren geçen BVB sezonunun en büyük olumlu gelişmelerinden biriydi. Nmecha, 42 resmi maçta beş gol attı ve üç asist yaptı.