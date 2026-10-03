Getty Images Sport
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Yamal, Rodri ve Merino golünü attı, İspanya ise Uluslar Ligi'ndeki dominant kampanyasını sürdürdü
Erken üstünlük tonu belirliyor
İspanya, Estadio Carlos Tartiere'de üstünlüğünü ortaya koymakta hiç vakit kaybetmedi. Ev sahibi ekip, altıncı dakikada Lamine Yamal'ın Dani Olmo'nun şık pasının ardından sol ayağıyla yaptığı harika vuruşla topu üst köşeye göndermesiyle öne geçti. İspanya baskısını sürdürdü ve bu çabalarının karşılığını 35. dakikada Rodri farkı ikiye çıkarınca bir kez daha aldı. Rodri, ceza sahasının ortasından sağ ayağıyla yaptığı isabetli vuruşta Çekya kalecisi Antonín Kinsky'ye hiç şans tanımadı ve ev sahibi tribünleri çılgınca sevince boğdu.
- AFP
Çekya, ikinci yarıda geri dönüş tehdidi yarattı
İki gollük farka rağmen Çekya, devre arasının ardından direnç gösterdi ve bir gol bulmayı başardı. 69. dakikada Jirí Sláma, Adam Hlozek'in hazırladığı hızlı kontra atağı tamamlayarak yerden yaptığı vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi. Çekya dramatik bir eşitlik golü için yüklendi ve David Raya'yı zorladı, ancak sonuçta bunu başaramadı. Bu yenilgi, Çekya'nın 3. Grup'ta üst üste üçüncü maçını da kaybettiği anlamına geliyor; takım tek puan bile alamadan tablonun dibine demir atmış durumda ve küme düşme tehlikesiyle ciddi şekilde karşı karşıya.
Merino üç puanı getirdi
Maçın son bölümüne girilirken İspanya kontrolü yeniden ele aldı ve karşılaşmayı fiilen bitirdi. Oyuna sonradan giren Mikel Merino, 89. dakikada gelişen geç hızlı hücumu değerlendirerek takımının üçüncü golünü ağlara gönderdi. Bu 3-1’lik galibiyet, İspanya’nın grup aşamasındaki üç maçını da kazanarak dokuz puanın tamamını toplamasını sağladı. İspanya şu anda ilk sırada yer alıyor ve altı puanı bulunan ikinci sıradaki İngiltere’nin üç puan önünde bulunuyor. Son maçların ardından Hırvatistan ise sadece üç puanla üçüncü sırada kaldı.
- Getty Images Sport
İspanya'yı şimdi ne bekliyor?
İspanya şimdi bu kusursuz seriyi bir sonraki UEFA Uluslar Ligi maçına taşımaya ve eleme aşamasındaki yerini resmen garantilemeye çalışacak. Bu arada Çekya zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya ve ligde kalma umutlarını canlı tutmak için hayati önem taşıyan bir galibiyeti çaresizce aramak zorunda.
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