Yamal, Rodri ve Merino golünü attı, İspanya ise Uluslar Ligi'ndeki dominant kampanyasını sürdürdü

İki gollük farka rağmen Çekya, devre arasının ardından direnç gösterdi ve bir gol bulmayı başardı. 69. dakikada Jirí Sláma, Adam Hlozek'in hazırladığı hızlı kontra atağı tamamlayarak yerden yaptığı vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi. Çekya dramatik bir eşitlik golü için yüklendi ve David Raya'yı zorladı, ancak sonuçta bunu başaramadı. Bu yenilgi, Çekya'nın 3. Grup'ta üst üste üçüncü maçını da kaybettiği anlamına geliyor; takım tek puan bile alamadan tablonun dibine demir atmış durumda ve küme düşme tehlikesiyle ciddi şekilde karşı karşıya.