Yakın arkadaşı, Klopp’un çalıştırmak istediği iki takımı açıkladı

Jürgen Klopp'un yakın arkadaşı Miroslav Tanjga, Klopp'un emekli olmadan önce hem Real Madrid hem de Almanya'yı çalıştırmak istediğini söyledi.

Makale aşağıda devam ediyor Makale aşağıda devam ediyor Makale aşağıda devam ediyor Klopp geçen sezonun sonunda Liverpool'dan ayrıldı

Şimdi Red Bull grubuyla çalışıyor

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