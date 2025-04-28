Yakın arkadaşı, Klopp’un çalıştırmak istediği iki takımı açıkladı

GettyUğur AktanYakın arkadaşı, Klopp’un çalıştırmak istediği iki takımı açıkladıJ. KloppReal MadridLiverpoolM. TanjgaPremier LigJürgen Klopp'un yakın arkadaşı Miroslav Tanjga, Klopp'un emekli olmadan önce hem Real Madrid hem de Almanya'yı çalıştırmak istediğini söyledi.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorKlopp geçen sezonun sonunda Liverpool'dan ayrıldıŞimdi Red Bull grubuyla çalışıyorCarlo Ancelotti Madrid'den ayrılacakGOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱