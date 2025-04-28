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Jürgen KloppGetty
Uğur Aktan

Yakın arkadaşı, Klopp’un çalıştırmak istediği iki takımı açıkladı

J. KloppReal MadridLiverpoolM. TanjgaPremier Lig

Jürgen Klopp'un yakın arkadaşı Miroslav Tanjga, Klopp'un emekli olmadan önce hem Real Madrid hem de Almanya'yı çalıştırmak istediğini söyledi.

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  • Klopp geçen sezonun sonunda Liverpool'dan ayrıldı
  • Şimdi Red Bull grubuyla çalışıyor
  • Carlo Ancelotti Madrid'den ayrılacak
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