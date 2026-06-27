Fabrizio Romano’ya göre, Granit Xhaka, Chelsea’nin orta saha pozisyonunda yapacağı sürpriz transfer olabilir. Daha önce Bayer Leverkusen’de Xabi Alonso’nun altındaforma giymiş olan İsviçreli orta saha oyuncusu, İspanyol teknik direktörle yeniden bir araya gelmek istiyor ve 2016 ile 2023 yılları arasında Arsenal forması giydiği Londra’ya geri dönme arzusunu dile getirdi.
Getty Images
Çeviri:
Xhaka, Xabi Alonso ile birlikte Chelsea’yi hayal ediyor
1992 doğumlu ve geçen sezon Sunderland'da forma giyen Xhaka, Chelsea'ye katılıp Xabi Alonso ile yeniden bir araya gelmek ve Londra'ya dönmek için her türlü sözleşme koşulunu kabul etmeye hazır. Görüşmeler devam ediyor.