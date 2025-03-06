Xabi Alonso 2025Getty Images
Uğur Aktan

Xabi Alonso takımından İstanbul mucizesi bekliyor!

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Xabi Alonso, Bayer Leverkusen'e Bayern Münih karşısında üç gollük açığı kapatmak için Liverpool'un 'İstanbul Mucizesi'ni anımsamalarını söyledi.

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  • Leverkusen ilk maçta Bayern'e karşı 3-0 kaybetti
  • Alonso, takıma 'İstanbul Mucizesi'ni hatırlatmalarını tavsiye ediyor
  • Liverpool 2005'te 3-0'lık devre arası dezavantajını geri çevirdi
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