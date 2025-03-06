Xabi Alonso takımından İstanbul mucizesi bekliyor!

Getty ImagesUğur AktanXabi Alonso takımından İstanbul mucizesi bekliyor!X. AlonsoBayer LeverkusenBayern Münih - Bayer LeverkusenBayern MünihŞampiyonlar LigiBayer Leverkusen - Bayern MünihBundesliga IXabi Alonso, Bayer Leverkusen'e Bayern Münih karşısında üç gollük açığı kapatmak için Liverpool'un 'İstanbul Mucizesi'ni anımsamalarını söyledi.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowLeverkusen ilk maçta Bayern'e karşı 3-0 kaybettiAlonso, takıma 'İstanbul Mucizesi'ni hatırlatmalarını tavsiye ediyorLiverpool 2005'te 3-0'lık devre arası dezavantajını geri çevirdiGOAL'u WhatsApp'ta takip et! 🟢📱