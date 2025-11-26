Getty Images Sport
Xabi Alonso'dan Vinicius Jr sorusuna şok yanıt!
Vini Jr'ın Alonso ile anlaşmazlığı
Vinicius Junior, sezonun başından beri yeni teknik direktör Alonso ile oyun süresi konusunda sorunlar yaşıyor. Her şey El Clásico maçında tırmandı. 25 yaşındaki oyuncu, maçın ikinci yarısında teknik direktör tarafından oyundan alınmasının ardından öfkeyle bağırırken görüldü. Daha sonra davranışından dolayı kamuoyuna özür diledi, ancak açıklamasında teknik direktöründen bahsetmemesi daha da fazla şaşkınlık yarattı.
Selecao yıldızının mevcut sözleşmesi 2027'de sona eriyor ve Madrid ile sözleşmesini uzatmak için henüz bir anlaşmaya varmış değil. The Athletic'e göre Vinicius Jr., Los Blancos'a "teknik direktör Alonso ile ilişkisi bu kadar gergin olduğu sürece" mevcut sözleşmesini yenilemeyeceğini bildirdi.
Alonso isyandan etkilenmedi
Vinicius Jr'ın sözde isyanını ele alan ve Madrid soyunma odasındaki büyük egoları yöneten Alonso, "Bu, futbol felsefesi, taktik ve fiziksel çalışma, kişilikleri yönetmek kadar önemlidir... ve nasıl yönlendirileceğini bilmeniz gereken farklı aşamalardan oluşan bir süreçtir. Real Madrid'de bu çok önemlidir. Altı ay geçtiğini fark etmemiştim, ama tam da beklediğim gibi oluyor. Çok zorlu bir iş, iyi anlar ve konsantrasyon ve bağlantı gerektiren anlar var. Şu anda tepki göstermemiz gereken bir dönemdeyiz. Her şeyi, bunun getirdiği her şeyi seviyorum. İlk gün de söyledim, yine söylüyorum."
Oyuncuların teknik direktörlerin kovulmasına neden olması konusuna yorum yapması istenen Alonso, "Bu zor bir durum, ama bu tür durumlarla başa çıkmak zorunda kalan ilk teknik direktör ben değilim. Carlo [Ancelotti], [Jose] Mourinho veya [Manuel] Pellegrini gibi daha önce çalıştığım teknik direktörlerin bu durumda ne yaparlardı diye çok düşünüyorum. Bunlar yeni durumlar değil; bunlarla nasıl başa çıkacağımızı bilmeliyiz, gerekli standartlara ve özeleştiriye sahibiz. Nereye gitmek istediğimizi biliyoruz... ve tüm bunları bir araya getirdiğimizde, bundan keyif alıyorum.
"Oyunculara, takımlara ve onların hazırlıklarına büyük saygı duymalıyız. Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum ve konuşmayacağım. Soyunma odasının ne olduğunu biliyorum, yaşadığınız anları biliyorum ve dış seslerle başa çıkmak zorunda olduğunuzu biliyorum. Bu, bizim için önemli olan şeylere odaklanmamızı engellememeli. Bu anları nasıl atlatacağımızı bilmeliyiz; kötü sonuçların sonuçlarını biliyoruz, ancak bunlar bizi gitmek istediğimiz yoldan saptırmamalı."
Alonso, Madrid'in desteğini alıyor mu?
Bu durumda kulübün desteğini alıp almadığı sorulduğunda Alonso şöyle cevap verdi: "Bu soruyu ilk kez sormadığınızı tahmin ediyorum. La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde içinde bulunduğumuz durumu biliyoruz. Ben buna odaklanmıyorum, oyunculara, kontrol edebileceğimiz şeylere ve Valdebebas'ta olanlara odaklanıyorum.
"Destek değil, çünkü buna gerek yok, ama başkanla her gün iletişim halindeyiz, bu sabah onunla konuştum ve Jose Angel [Sanchez, genel müdür] ile de her gün veya iki günde bir konuşuyorum, her zamanki gibi."
Nadal'ın Vinicius Jr'a tavsiyesi
Real Madrid'in sadık taraftarı ve tenis efsanesi Rafael Nadal, bu tartışmada Alonso'nun tarafını tuttu ve Movistar+'a şunları söyledi: "Bence bu sorun, herkesin aynı fikirde olduğu bir diyalog yoluyla çözülebilir. Vini'nin kimin sorumlu olduğunu anlaması ve bu otoriteye, ayrıca Real Madrid oyuncusu olmanın ne anlama geldiğini göz önünde bulundurarak kulübe saygı duyması gerektiğini düşünüyorum. Ama bence elinden geleni yapıyor ve bazen pek hoş karşılanmayan sözleri, diyalog ve işlerin iyileştirilebileceğinin farkında olunmasıyla düzeltilebilir. Bu iyileştirme yolunu keşfetmek isteyen ilk kişi kendisi olmalı. Röportajlarda her açıdan gelişmek istediğini söylediğini duyduğumda, güçlü müttefikler bulması gerektiğini düşünüyorum ve Real Madrid'in doğru insanlara sahip olacağına ve ona tavsiyelerde bulunacak kişilerin yanında olacağına inanıyorum.
"Temel prensip, bunu yapmak istemektir. Real Madrid, Vinicius'ta herkesin hoşuna gitmeyen performanslarına bakılmaksızın, değerini düşüremeyecekleri ve korumak zorunda oldukları bir varlığa sahiptir. Bir oyuncu olarak, o kulübün bir varlığıdır; Real Madrid, devasa bir kulüp olarak bu durumu nasıl yöneteceğini bilir ve bence bunu iyi bir şekilde yapmıştır. Bunun kanıtı, Vinicius'un performansının eskisinden daha iyi olmasıdır. Futbolun bir sorunu var, ama bu aynı zamanda büyük bir gücü de. Sonuçta, her hafta birçok haber yazılıyor ve bu da olayları büyütüyor, ama futbolcular da insan ve işler insan olarak, konuşarak, birbirini anlayarak ve birlik, saygı ve herkesin aynı yönde çaba gösterdiği gerçek bir imaj yansıtmaya çalışarak çözülüyor."
