Xabi Alonso'dan Vinicius Jr sorusuna şok yanıt!

Vinicius Jr'ın sözde isyanını ele alan ve Madrid soyunma odasındaki büyük egoları yöneten Alonso, "Bu, futbol felsefesi, taktik ve fiziksel çalışma, kişilikleri yönetmek kadar önemlidir... ve nasıl yönlendirileceğini bilmeniz gereken farklı aşamalardan oluşan bir süreçtir. Real Madrid'de bu çok önemlidir. Altı ay geçtiğini fark etmemiştim, ama tam da beklediğim gibi oluyor. Çok zorlu bir iş, iyi anlar ve konsantrasyon ve bağlantı gerektiren anlar var. Şu anda tepki göstermemiz gereken bir dönemdeyiz. Her şeyi, bunun getirdiği her şeyi seviyorum. İlk gün de söyledim, yine söylüyorum."

Oyuncuların teknik direktörlerin kovulmasına neden olması konusuna yorum yapması istenen Alonso, "Bu zor bir durum, ama bu tür durumlarla başa çıkmak zorunda kalan ilk teknik direktör ben değilim. Carlo [Ancelotti], [Jose] Mourinho veya [Manuel] Pellegrini gibi daha önce çalıştığım teknik direktörlerin bu durumda ne yaparlardı diye çok düşünüyorum. Bunlar yeni durumlar değil; bunlarla nasıl başa çıkacağımızı bilmeliyiz, gerekli standartlara ve özeleştiriye sahibiz. Nereye gitmek istediğimizi biliyoruz... ve tüm bunları bir araya getirdiğimizde, bundan keyif alıyorum.

"Oyunculara, takımlara ve onların hazırlıklarına büyük saygı duymalıyız. Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum ve konuşmayacağım. Soyunma odasının ne olduğunu biliyorum, yaşadığınız anları biliyorum ve dış seslerle başa çıkmak zorunda olduğunuzu biliyorum. Bu, bizim için önemli olan şeylere odaklanmamızı engellememeli. Bu anları nasıl atlatacağımızı bilmeliyiz; kötü sonuçların sonuçlarını biliyoruz, ancak bunlar bizi gitmek istediğimiz yoldan saptırmamalı."