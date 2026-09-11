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West Ham United v Wrexham - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

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West Ham, Wrexham'ı 6 golle geçerek Championship puan tablosunda liderliği garantiledi

West Ham United - Wrexham
West Ham United
Wrexham
Championship

West Ham United, cuma akşamı London Stadium'da Wrexham'ı 6-0'la ezip geçen muhteşem bir hücum performansı sergiledi. Ev sahibi ekip, altı farklı oyuncunun fileleri havalandırdığı maçta ligde üst üste dördüncü galibiyetini aldı; Galler ekibinin savunmadaki kırılganlığını acımasızca gözler önüne sererken Championship'te yükselme yarışına da çok güçlü bir mesaj gönderdi.

  • West Ham United v Wrexham - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images Sport

    West Ham Londra'da coştu

    West Ham, The Athletic'in haberine göre, Wrexham'ı 6-0 gibi acımasız bir skorla yenerek Championship'te yeniden zirveye çıktı. Nuno Espirito Santo'nun ekibi maça baştan itibaren hükmetti ve ilk gol 29. dakikada, ilk kez ilk 11'de başlayan Morato'nun ortasını Jarrod Bowen'ın gole çevirmesiyle geldi. Ardından Taty Castellanos, Joel Piroe'ye gol pasını vererek farkı devre arasından önce ikiye çıkardı. Wrexham, aralıksız baskıyla başa çıkmakta zorlandı ve savunması, ev sahibinin ikinci yarıdaki yıkıcı performansı karşısında çöktü.

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  • Wrexham için savunma sıkıntıları

    İkinci yarının başlamasıyla birlikte goller peş peşe geldi; Konstantinos Mavropanos, köşe vuruşundan yaptığı kafa vuruşuyla skoru 3-0'a taşıdı. Wrexham, kötü kullanılan bir kornerin ardından Kyle Walker-Peters'ın başlattığı hızlı kontra atakta bir kez daha cezalandırıldı ve bu pozisyonda Castellanos soğukkanlı bir vuruşla dördüncü golü attı.

    Oyuna sonradan giren Mohamadou Kante, müthiş bir yükselen şutla beşinci golü kaydederken Manor Solomon da sekerek yön değiştiren bir vuruşla farklı galibiyeti tamamladı. Phil Parkinson, göreve geldiğinden bu yana takımının en ağır yenilgisini yaşadığını gördü ve bu sonuç savunmadaki ciddi kırılganlıkları ortaya çıkardı.

  • West Ham United v Wrexham - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images Sport

    Rekor seyirci sayısı ağır yenilgiyi izliyor

    Aşağılayıcı skora rağmen Wrexham, kulüp tarihine geçen bir ana imza attı ve bugüne kadar karşılaştığı en büyük seyirci topluluğu önünde oynadı. London Stadium'da resmi seyirci sayısı 59.712 olarak açıklandı, ancak bu dev rakamın büyük bölümünü West Ham'ın ev sahibi taraftarları ve kombine sahipleri oluşturdu. Büyük kalabalık, takımlarının 90 dakika boyunca rakibin peşinde koşmasını izleyen deplasman taraftarlarına ise pek teselli vermedi.

    Anthony Patterson maçın başlarında, Bowen'ın bir şutunu üst direğe çelmesi de dahil olmak üzere birkaç kritik kurtarış yaptı, ancak kaleci sonunda savunması tarafından umutsuz şekilde çaresiz bırakıldı.

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