Getty Images Sport
Çeviri:
West Ham, Wrexham'ı 6 golle geçerek Championship puan tablosunda liderliği garantiledi
- Getty Images Sport
West Ham Londra'da coştu
West Ham, The Athletic'in haberine göre, Wrexham'ı 6-0 gibi acımasız bir skorla yenerek Championship'te yeniden zirveye çıktı. Nuno Espirito Santo'nun ekibi maça baştan itibaren hükmetti ve ilk gol 29. dakikada, ilk kez ilk 11'de başlayan Morato'nun ortasını Jarrod Bowen'ın gole çevirmesiyle geldi. Ardından Taty Castellanos, Joel Piroe'ye gol pasını vererek farkı devre arasından önce ikiye çıkardı. Wrexham, aralıksız baskıyla başa çıkmakta zorlandı ve savunması, ev sahibinin ikinci yarıdaki yıkıcı performansı karşısında çöktü.
Wrexham için savunma sıkıntıları
İkinci yarının başlamasıyla birlikte goller peş peşe geldi; Konstantinos Mavropanos, köşe vuruşundan yaptığı kafa vuruşuyla skoru 3-0'a taşıdı. Wrexham, kötü kullanılan bir kornerin ardından Kyle Walker-Peters'ın başlattığı hızlı kontra atakta bir kez daha cezalandırıldı ve bu pozisyonda Castellanos soğukkanlı bir vuruşla dördüncü golü attı.
Oyuna sonradan giren Mohamadou Kante, müthiş bir yükselen şutla beşinci golü kaydederken Manor Solomon da sekerek yön değiştiren bir vuruşla farklı galibiyeti tamamladı. Phil Parkinson, göreve geldiğinden bu yana takımının en ağır yenilgisini yaşadığını gördü ve bu sonuç savunmadaki ciddi kırılganlıkları ortaya çıkardı.
- Getty Images Sport
Rekor seyirci sayısı ağır yenilgiyi izliyor
Aşağılayıcı skora rağmen Wrexham, kulüp tarihine geçen bir ana imza attı ve bugüne kadar karşılaştığı en büyük seyirci topluluğu önünde oynadı. London Stadium'da resmi seyirci sayısı 59.712 olarak açıklandı, ancak bu dev rakamın büyük bölümünü West Ham'ın ev sahibi taraftarları ve kombine sahipleri oluşturdu. Büyük kalabalık, takımlarının 90 dakika boyunca rakibin peşinde koşmasını izleyen deplasman taraftarlarına ise pek teselli vermedi.
Anthony Patterson maçın başlarında, Bowen'ın bir şutunu üst direğe çelmesi de dahil olmak üzere birkaç kritik kurtarış yaptı, ancak kaleci sonunda savunması tarafından umutsuz şekilde çaresiz bırakıldı.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun