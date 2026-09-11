İkinci yarının başlamasıyla birlikte goller peş peşe geldi; Konstantinos Mavropanos, köşe vuruşundan yaptığı kafa vuruşuyla skoru 3-0'a taşıdı. Wrexham, kötü kullanılan bir kornerin ardından Kyle Walker-Peters'ın başlattığı hızlı kontra atakta bir kez daha cezalandırıldı ve bu pozisyonda Castellanos soğukkanlı bir vuruşla dördüncü golü attı.

Oyuna sonradan giren Mohamadou Kante, müthiş bir yükselen şutla beşinci golü kaydederken Manor Solomon da sekerek yön değiştiren bir vuruşla farklı galibiyeti tamamladı. Phil Parkinson, göreve geldiğinden bu yana takımının en ağır yenilgisini yaşadığını gördü ve bu sonuç savunmadaki ciddi kırılganlıkları ortaya çıkardı.