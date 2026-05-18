Wayne Rooney, Chelsea'nin 'oldukça tuhaf' Alejandro Garnacho ve Jamie Gittens transferlerini sorguladı
Rooney, BlueCo'nun transfer stratejisine şaşkın
Todd Boehly ve Behdad Eghbali'nin kulübü devralmasından bu yana Chelsea yönetimi sürekli bir inceleme altında ve Rooney, kadronun dengesiz yapısının takımın şu anki ligdeki zorluklarının başlıca nedeni olduğuna inanıyor. BBC podcast'inde konuşan Manchester United efsanesi, Arsenal'in Chelsea'nin aleyhine avantaj sağladığı kanat oyuncularının takasına özellikle dikkat çekti. Rooney, "Bence Chelsea bazı oyuncularını satmak zorunda kalacak çünkü kadroları çok geniş ve çok garip transferler yaptılar" dedi. "Noni Madueke'yi Arsenal'e satıp Gittens'ı transfer etmek... Bunu hiç anlamadım, kafam almadı. Garnacho'nun transferini de hiç anlamadım, yani çok garip transferler oldu."
Madueke ve Gittens paradoksu
İstatistikler, Rooney'nin iddiasını kesinlikle destekliyor. Londra'nın iki yakası arasında geçiş yaptıktan sonra Madueke, Emirates'te parladı ve Mikel Arteta'nın takımının Premier Lig şampiyonluğunun eşiğine gelmesine ve Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesine katkıda bulundu. Buna karşılık Gittens, transferinin haklılığını kanıtlamakta zorlandı ve Stamford Bridge'de yüksek profilli bir hücum oyuncusundan beklenen patlayıcı etkiyi yaratamadı.
Madueke'nin bıraktığı boşluğu doldurmak için transfer edilen 52 milyon sterlinlik kanat oyuncusu, şu ana kadar 27 maçta sadece bir gol attı. Bu verimsizlik, kulübün kanıtlanmış performansa göre potansiyeli öncelikli tuttuğunu ve bu nedenle ilk takım kadrosunun dengesiz kaldığını ve son üçte birde etkili olamadığını savunan eleştirmenlerin odak noktası haline geldi.
Garnacho, Old Trafford'dan ayrılmasının ardından zor günler yaşıyor
Rooney, eski kulübünden Garnacho'nun transferi karşısında da aynı derecede şaşkınlık yaşadı. Arjantinli milli oyuncunun Batı Londra'ya geçişi etrafında kopan heyecana rağmen, mavi formayla zor bir dönem geçiriyor. Genç kanat oyuncusu, Old Trafford'da sergilediği ışıltıyı tekrarlayamadı; bu durum, Chelsea'de şu anda inşa aşamasında olan projeye uygun bir oyuncu olup olmadığına dair soru işaretlerine yol açtı.
40 milyon sterlinlik transferin henüz önemli bir getirisi olmaması ve Garnacho'nun Premier League'de sadece bir gol atabilmesi, taraftarlar arasında hayal kırıklığını artırdı. Rooney, çözümün gereksiz oyuncuları takımdan uzaklaştırmak ve deneyimli liderler bulmak olduğunu savunuyor. "Takımda, daha fazla deneyim kazanmak ve genç oyunculara yardımcı olmak için takımdan çıkarılması gereken oyuncular var," diye ekledi.
Xabi Alonso dönemine dair umut
Mevcut kadroya yönelik eleştirilerine rağmen Rooney, Xabi Alonso’nun göreve getirilmesinin ardından geleceğe iyimser bakıyor. İspanyol teknik adamla dört yıllık bir sözleşme imzalandı ve en önemlisi, kendisine “menajer” unvanı verildi. Sorumluluk alanındaki bu değişiklik, Alonso’nun daha fazla hazır ve tecrübeli oyuncu talebinin bu yaz kulüp yönetimi tarafından karşılanacağına işaret ediyor.
Rooney, Alonso'ya transfer modelini baştan aşağı değiştirme özgürlüğü verilirse, Chelsea'nin İngiliz futbolunun zirvesine geri dönebileceğine inanıyor. Rooney, "Alonso'nun baş antrenör değil, menajer olarak açıklanmış olmasını beğendim" diye ekledi. "Çok yetenekli oyuncuları var, bu yüzden yaz aylarında doğru transferleri yaparlarsa, bence şampiyonluk için mücadele edebilirler. Oyuncular onun için oynamak isteyeceklerdir çünkü etrafında bir aura var."