Walter Sabatini: "Spalletti'nin sözleri mi? Takıma yönelik bir provokasyon"

Walter Sabatini, İtalyan futbolunun deneyimli sportif direktörlerinden biri. Tuttosport röportajında Juventus'un yaşadığı krizi ve Roma'da teknik direktör olarak birlikte çalıştığı Luciano Spalletti'yi değerlendirdi: "Luciano mükemmeliyetçidir; çalışmalarını her zaman disiplin, zihniyet ve kendini aşma isteği üzerine kurmuştur. Ama şimdi biraz dizginleri gevşetmesini ve oyuncularından beklentilerini bir miktar düşürmesini umuyorum. Çünkü şu anda oyuncuları teknik-taktik mükemmelliğe yaklaşan karşılıklar verecek durumda değil. Kısacası, işleri basitleştirerek hem kendisine hem de takıma karşı biraz daha anlayışlı olmalı ve oyuncularının içgüdüleriyle daha fazla hareket etmesine izin vermeli. Temel şeyleri yeniden yapabilmek için, kısacası, baskıyı azaltmalı. Massara ve Spalletti benimle birlikte yol yürüdü, onları seviyorum. Torino'da acı çekerek yaşayabilecekleri düşüncesini kabul edemem. Juve onları gönderirse Juventus fikrinin kendisini yakmış olur."