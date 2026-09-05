Bu olgunun son kurbanı, Şahtar Donetsk'ten El-Ahli'ye yeni transfer olan Ukraynalı orta saha oyuncusu Artem Bondarenko oldu; oyuncu, Roshn Ligi'ndeki Al-Riyadh karşılaşması sırasında son derece zorlu bir durumla karşı karşıya kaldı.

El-Ahli, dün akşam cuma günü Prens Abdullah el-Faysal Spor Şehri Stadı'nda oynanan ve Suudi Roshn Ligi'nin beşinci haftasında iki takımı karşı karşıya getiren maçta Al-Riyadh'ı 5-0 mağlup etti.

Karşılaşmaya sıra dışı bir olay damga vurdu; El-Ahli taraftarları, maçın başından sonuna kadar ara vermeksizin Ukraynalı oyuncuya yönelik ıslıklar çaldı.

Bu durumun sebebi, El-Ahli taraftarlarının daha önce orta sahada daha iyi bir oyuncuya ihtiyaç duyulduğu gerekçesiyle Bondarenko'nun transferini engellemek için bir kampanya başlatması; kulübün ise sonunda oyuncuyu transfer etmekte ısrar etmesiydi.

Söz konusu transfer, özellikle eski Portekizli sportif direktör Rui Pedro Braz'a yönelik olmak üzere taraftarların öfkesini kabartmış, ardından önceki gün perşembe onun görevinden ayrılmasına ilişkin karar açıklanmıştı.

Ancak El-Ahli taraftarlarının bu davranışı, başta Brezilyalı defans oyuncusu Roger Ibañez, Senegalli kaleci Edouard Mendy ve İngiliz forvet Ivan Toney olmak üzere takım oyuncuları ile Hollandalı teknik direktör Marino Pusic arasında da bir öfke haline yol açtı.

Öfke, Hüseyin Abdülgani gibi kulübün bazı efsanelerine kadar ulaştı; herkes taraftarlardan, kulübün formasını giydikleri sürece takım oyuncularından en iyi verimi alabilmek adına onları desteklemelerini istedi.