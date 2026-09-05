24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
vinicius junior - bondarenko - al bulayhi - فينيسيوس جونيور - علي البليهي - أرتيم بوندارينكوAI - Gemini

Çeviri:

Vinicius'tan Bondarenko'ya: Bernabeu ıslıkları Suudi Ligi'ne nasıl ulaştı?

FEATURES
Vinicius Junior
Real Madrid - Rayo Vallecano
Real Madrid
Rayo Vallecano
La Liga
Real Madrid - Inter
Inter
Şampiyonlar Ligi
A. Bondarenko
A. Al-Bulayhi
A. Al Amri
Al Ittihad - Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Nassr FC
Premier Lig
Al Hilal - Neom SC
Al Hilal
Neom SC
Al Qadsiah - Al Ahli
Al Qadsiah
Al Ahli
Brezilya
İspanya
İtalya
Ukrayna
Suudi Arabistan

Real Madrid laneti Rashford'u vurdu: Peki sebebi ne?

Futbol dünyasında taraftarlar, kimilerine göre en önemli rolü üstlenir; kendi oyuncularını destekleyerek onlara rakiplerine üstünlük sağlama gücü veren ek bir kuvvet katarlar. Ancak durum her zaman böyle değildir.

Son yıllar farklı bir tabloya sahne oldu; taraftarlar kimi zaman takımı ileri itmek yerine onu sekteye uğratan, oyuncuların kabiliyetlerini güçlendirmek yerine zayıflatan bir silaha dönüştü.

Konuları ve haberleri daha derinlemesine Kooora forumlarında tartışabilirsiniz

Suudi Roshn Ligi maç biletleriBiletini şimdi al!

  • Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Artem Bondarenko: son kurban

    Bu olgunun son kurbanı, Şahtar Donetsk'ten El-Ahli'ye yeni transfer olan Ukraynalı orta saha oyuncusu Artem Bondarenko oldu; oyuncu, Roshn Ligi'ndeki Al-Riyadh karşılaşması sırasında son derece zorlu bir durumla karşı karşıya kaldı.

    El-Ahli, dün akşam cuma günü Prens Abdullah el-Faysal Spor Şehri Stadı'nda oynanan ve Suudi Roshn Ligi'nin beşinci haftasında iki takımı karşı karşıya getiren maçta Al-Riyadh'ı 5-0 mağlup etti.

    Karşılaşmaya sıra dışı bir olay damga vurdu; El-Ahli taraftarları, maçın başından sonuna kadar ara vermeksizin Ukraynalı oyuncuya yönelik ıslıklar çaldı.

    Bu durumun sebebi, El-Ahli taraftarlarının daha önce orta sahada daha iyi bir oyuncuya ihtiyaç duyulduğu gerekçesiyle Bondarenko'nun transferini engellemek için bir kampanya başlatması; kulübün ise sonunda oyuncuyu transfer etmekte ısrar etmesiydi.

    Söz konusu transfer, özellikle eski Portekizli sportif direktör Rui Pedro Braz'a yönelik olmak üzere taraftarların öfkesini kabartmış, ardından önceki gün perşembe onun görevinden ayrılmasına ilişkin karar açıklanmıştı.

    Ancak El-Ahli taraftarlarının bu davranışı, başta Brezilyalı defans oyuncusu Roger Ibañez, Senegalli kaleci Edouard Mendy ve İngiliz forvet Ivan Toney olmak üzere takım oyuncuları ile Hollandalı teknik direktör Marino Pusic arasında da bir öfke haline yol açtı.

    Öfke, Hüseyin Abdülgani gibi kulübün bazı efsanelerine kadar ulaştı; herkes taraftarlardan, kulübün formasını giydikleri sürece takım oyuncularından en iyi verimi alabilmek adına onları desteklemelerini istedi.

    • Reklam
  • Manchester-City-vs-Al-Hilal-16th-Round-FIFA-Club-World-Cup-2025AFP

    Ali el-Buleyhi: Yuh çeken tribünlerin öncüsü

    Taraftarların kendi oyuncularına yuhalama yapması olgusu Suudi Ligi'nde yaygın değildi ve şu anda Al-Shabab'ın savunma oyuncusu olan Ali al-Bulayhi, Al-Hilal'de oynadığı dönemde son yıllarda buna maruz kalan ilk isim olarak kabul ediliyor.

    Bu, geçen yılın başlarında, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Al-Hilal'in sonuçlarının gerilemesi ve al-Bulayhi'nin o dönemde en iyi seviyesini sergileyememesiyle yaşandı.

    "Lider"in taraftarları, takımın liderlerinden biri olmasına ve takımdaki sekizinci yılını geçiriyor olmasına rağmen, milli takım savunma oyuncusuna birden fazla maçta yuhalama yaptı; ancak bu durum onu öfke patlamasından kurtaramadı.

    Jesus, ayrıca Sami al-Jaber gibi bazı Al-Hilal efsaneleri de takımın taraftarlarından bu olguya son vermelerini ve her koşulda oyunculara destek olmalarını talep etti.

  • Al Riyadh vs Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Abdulilah el-Amri: Düşmanlıktan sonra sevgi

    Bu durum geçtiğimiz sezon başında da tekrarlandı, ancak bu kez Al Nassr kulübünde yaşandı; üstelik bu da yine Jesus'un gözetimi altında gerçekleşti, "El Alemi"yi çalıştırmaya başlamasının ardından.

    Bu kezki kurban ise Suudi Arabistanlı defans oyuncusu Abdulilah El Amri oldu. El Amri, geçtiğimiz sezon başlamadan önce geleneksel rakip Al Ittihad'a transfer olmakta ısrar etmesi nedeniyle geniş çaplı bir taraftar öfkesiyle karşılaştı.

    Mesele bununla da sınırlı kalmadı; El Amri, takımla iradesi dışında kalmasına duyduğu itirazın bir işareti olarak takımın attığı gollerde sevinç göstermeyi reddetti.

    Al Nassr taraftarları El Amri'nin bu davranışlarına ıslıklar çalarak karşılık verdi. Bu durum, taraftarlara sert bir tepki gösteren ve onlardan bu tür davranışlara son vermelerini isteyen Jesus'un öfkesini kabarttı; nitekim bunun ardından taraftarlar bu tavırlarından vazgeçti.

    Geçtiğimiz sezona Al Nassr taraftarlarının düşmanı olarak başlayan El Amri, formasını savunmak için büyük bir özveri gösterip takımın Suudi Roshn Ligi şampiyonluğuna katkıda bulunduktan sonra takımın liderlerinden ve bu taraftarların gözdelerinden biri hâline geldi.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Bernabéu'dan Suudi Arabistan Ligi'ne

    Takım oyuncularına yönelik ıslıklar dünyanın her stadında yaşanabilir, ancak bunun en büyük ünü Real Madrid'in kalesi Santiago Bernabeu Stadı ile ilişkilidir; bu stat, tarih boyunca bunun birçok örneğine sahne olmuştur.

    Geçen sezon, bu ıslıklar açısından benzeri görülmemiş bir örnek oldu; özellikle de Kraliyet ekibi herhangi bir kupa kazanmayı başaramamış ve sezon boyunca bir dizi olumsuz sonuçla karşı karşıya kalmıştı.

    Real Madrid taraftarı, ister toplu ister bireysel olsun, bu ıslıklarla oyuncularını hedef aldı ve bunun en öne çıkan kurbanı Brezilyalı kanat oyuncusu Vinicius Junior oldu; ayrıca Fransız yıldız Kylian Mbappe ve vatandaşı Aurelien Tchouameni de bundan nasibini aldı.

    Bu ıslıklar, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in öfkesini çekti; kendisi bunların mantıksız olduğunu vurguladı ve özellikle ıslıklar bizzat kendisine de yöneldikten sonra taraftarları bunları bırakmaya çağırdı.

  • Suudi Arabistan Ligi'nde ıslıklı protestolar neden başladı?

    Yuh sesi olgusunun Suudi Ligi'ne ulaşmasının başlıca nedeninin, taraftarların kendilerine önem verilmediği ya da görüş ve duygularının herhangi bir şekilde dikkate alınmadığı hissi olduğu söylenebilir.

    Hilal taraftarları, Suudi savunmacı Ali el-Buleyhi'yi ancak son derece kötü bir görüntü verdiği ve takımın kalesine giren birçok gole neden olduğu çeşitli maçların ardından yuhalamaya başladı.

    Bu dönemde Hilal taraftarları, özellikle az sayıdaki maçında değerini kanıtlaması sebebiyle, el-Buleyhi'nin yerine diğer millî savunmacı Hassan Tambakti'nin Senegalli Kalidou Koulibaly'nin yanında sahaya sürülmesini talep eden çeşitli kampanyalar başlattı.

    Ancak Jesus bu çağrılara kulak vermedi ve el-Buleyhi'nin hataları sürünce, taraftarlar Portekizli teknik adama baskı yapıp onu görüşlerinden geri adım atmaya zorlamak için savunmacıyı yuhalamaktan başka çare bulamadı ve istediklerini elde edene kadar da yatışmadılar.

    Durum el-Amri için de aynıydı; taraftarlar ona ancak takımın gollerini kutlamayı reddettiğini, bu formayı zorla giydiğini ve bu taraftarlar için oynamayı reddettiğini herkese gösterdikten sonra sert biçimde saldırdı.

    Suudi savunmacı tavrından vazgeçip Nassr taraftarlarından özür diler dilemez, iki taraf arasındaki ortam yatıştı; hatta sonrasında takımın liderlerinden ve en etkili unsurlarından biri hâline geldi.

    Bondarenko'ya gelince, yaşadığı krizde hatalı olmamasına rağmen sebep önceki durumlardakiyle aynıydı; Ahli yönetimi taraftarların görüşlerini dinlemeyi göz ardı etti ve takıma istemedikleri bir oyuncuyu getirmekte ısrar etti.

    Yönetimin bu ısrarı karşısında taraftarlar, öfkelerini ve reddedişlerini ifade etmek için, hiçbir zaman taraflarından biri olmadığı bir çekişmenin kurbanı olan oyuncuyu yuhalamaktan başka çıkar yol bulamadı.