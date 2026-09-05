Yuh sesi olgusunun Suudi Ligi'ne ulaşmasının başlıca nedeninin, taraftarların kendilerine önem verilmediği ya da görüş ve duygularının herhangi bir şekilde dikkate alınmadığı hissi olduğu söylenebilir.
Hilal taraftarları, Suudi savunmacı Ali el-Buleyhi'yi ancak son derece kötü bir görüntü verdiği ve takımın kalesine giren birçok gole neden olduğu çeşitli maçların ardından yuhalamaya başladı.
Bu dönemde Hilal taraftarları, özellikle az sayıdaki maçında değerini kanıtlaması sebebiyle, el-Buleyhi'nin yerine diğer millî savunmacı Hassan Tambakti'nin Senegalli Kalidou Koulibaly'nin yanında sahaya sürülmesini talep eden çeşitli kampanyalar başlattı.
Ancak Jesus bu çağrılara kulak vermedi ve el-Buleyhi'nin hataları sürünce, taraftarlar Portekizli teknik adama baskı yapıp onu görüşlerinden geri adım atmaya zorlamak için savunmacıyı yuhalamaktan başka çare bulamadı ve istediklerini elde edene kadar da yatışmadılar.
Durum el-Amri için de aynıydı; taraftarlar ona ancak takımın gollerini kutlamayı reddettiğini, bu formayı zorla giydiğini ve bu taraftarlar için oynamayı reddettiğini herkese gösterdikten sonra sert biçimde saldırdı.
Suudi savunmacı tavrından vazgeçip Nassr taraftarlarından özür diler dilemez, iki taraf arasındaki ortam yatıştı; hatta sonrasında takımın liderlerinden ve en etkili unsurlarından biri hâline geldi.
Bondarenko'ya gelince, yaşadığı krizde hatalı olmamasına rağmen sebep önceki durumlardakiyle aynıydı; Ahli yönetimi taraftarların görüşlerini dinlemeyi göz ardı etti ve takıma istemedikleri bir oyuncuyu getirmekte ısrar etti.
Yönetimin bu ısrarı karşısında taraftarlar, öfkelerini ve reddedişlerini ifade etmek için, hiçbir zaman taraflarından biri olmadığı bir çekişmenin kurbanı olan oyuncuyu yuhalamaktan başka çıkar yol bulamadı.