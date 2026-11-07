Roma, bu akşam oynanan ve 11. haftaya denk gelen karşılaşmada konuk ettiği Sassuolo'yu 3-0 mağlup ederek İtalya Serie A'da namağlup serisini sürdürdü ve Lazio ile birlikte bu sezon ligde henüz yenilgi almayan iki takımdan biri olmaya devam etti.

Roma, 27. dakikada Mario Hermoso'nun golüyle skoru açtı. Sassuololu Sebastian Walukiewicz 30. dakikada kendi kalesine gol attı, 58. dakikada ise Rodrigo Mora üçüncü golü kaydederek karşılaşmanın sonucunu belirledi.

Bu sonuçla Roma puanını 27'ye yükselterek geçici olarak ikinci sıraya yerleşti ve yarın Napoli ile karşılaşacak olan lider Lazio'nun bir puan gerisinde kaldı. Sassuolo ise 8 puanda kalarak on yedinci sırada yer aldı.

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