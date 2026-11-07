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AS Roma v US Sassuolo - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Video: Yenilmezlik serisi sürüyor, Roma Sassuolo'yu devirdi

Match report
Roma - Sassuolo
Roma
Sassuolo
Serie A
İtalya
Gelecek maçlar
PAR

PAR

Serie A

21 Kas 2026

ROM

ROM

SAS

SAS

Serie A

22 Kas 2026

GEN

GEN

Roma, bu akşam oynanan ve 11. haftaya denk gelen karşılaşmada konuk ettiği Sassuolo'yu 3-0 mağlup ederek İtalya Serie A'da namağlup serisini sürdürdü ve Lazio ile birlikte bu sezon ligde henüz yenilgi almayan iki takımdan biri olmaya devam etti.

Roma, 27. dakikada Mario Hermoso'nun golüyle skoru açtı. Sassuololu Sebastian Walukiewicz 30. dakikada kendi kalesine gol attı, 58. dakikada ise Rodrigo Mora üçüncü golü kaydederek karşılaşmanın sonucunu belirledi.

Bu sonuçla Roma puanını 27'ye yükselterek geçici olarak ikinci sıraya yerleşti ve yarın Napoli ile karşılaşacak olan lider Lazio'nun bir puan gerisinde kaldı. Sassuolo ise 8 puanda kalarak on yedinci sırada yer aldı.

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  • Ev sahibinin erken üstünlüğü

    Ev sahibi takım üstünlüğünü ortaya koydu ve biri kendi kalesine atılan olmak üzere üç golle karşılaşmayı kazandı. Sassuolo maça üçüncü dakikada erken bir girişimle başladı, ancak Nemanja Matic'in ceza sahası dışından yaptığı şutu Roma kalecisi Devis Vasquez çıkardı.

    Konuk takım dördüncü dakikada Sebastian Walukiewicz ve Jay Idzes aracılığıyla iki girişimle karşılık verdi, ardından Roma hücum inisiyatifini eline aldı.

    Yedinci dakikada Sassuolo savunması Manu Koné'nin girişimini önledi, ardından 12. dakikada savunma oyuncusu Leonardo Balerdi bir başka fırsatı harcadı, daha sonra Roma 17. dakikada Rodrigo Mora'nın kullandığı bir köşe vuruşunun ardından baskısını sürdürdü ve 18. dakikada Bryan Cristante'nin kafa vuruşunu savunma uzaklaştırdı.

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  • 3 dakika ilk yarıda işi bitirdi

    İlk gol 27. dakikada geldi. Mario Hermoso ceza sahası içinden sol ayağıyla sert bir şut çekti ve top Sassuolo filelerine giderek ilk golü kaydetti.

    Üç dakika sonra Roma, Sassuolo savunmacısı Sebastian Vavokeviç'in kendi kalesine attığı kendi kalesine gol ile üstünlüğünü ikiye çıkardı.

    İlk yarının bitimine doğru Roma üçüncü golü eklemeye çalıştı, ancak kaleci Arianet Muriç 40. dakikada Matias Soule'nin şutunu kurtardı. 44. dakikada ise Cristante kafa şutuyla bir fırsatı harcadı ve ilk yarı Roma'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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  • Belirleyici bir darbe: Mora kararını açıkladı

    İkinci yarının başlamasıyla birlikte Sassuolo iki değişiklik yaptı, ancak Roma kalesini tehdit etmeye devam etti; Donyell Malen 48 ve 49. dakikalarda art arda iki fırsatı harcarken, Moritz 55. dakikada şutunu kurtardı.

    58. dakikada ise Roma, üçüncü golü de ekleyerek maçı pratikte bitirdi. Malen organize bir atağı değerlendirerek topu, ceza sahası içinden sağ ayağıyla vuran Rodrigo Mora'ya aktardı.

    İbrahim Süleyman, 62. dakikada Sassuolo adına bir fırsatı harcarken, iki takım da ikinci yarıda birkaç değişiklik yaptı.

    Buna karşılık Roma skoru artırma girişimlerini yoğunlaştırdı; Moritz, 79. dakikada Nicolò Pisilli'nin şutunu kurtardı, ardından Cristante ve Baldanzi iki fırsat daha harcadı.

    Son dakikalarda Roma'nın girişimleri sürse de skor değişmedi ve maç ev sahibinin 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

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Gelecek maçlar
PAR

PAR

Serie A

21 Kas 2026

ROM

ROM

SAS

SAS

Serie A

22 Kas 2026

GEN

GEN