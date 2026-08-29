Juventus, Allianz Stadyumu'nda Parma'yı 2-0 mağlup etti. Konuk ekibin yoğun savunmasına karşı ilk yarıyı sabırla golsüz geçen ekip, ikinci yarıda önce oyuna sonradan giren Nicolas Gonzalez, ardından sakatlanan Andrea Cambiaso'nun yerine oyuna dahil olarak ilk kez sahaya çıkan Teun Koopmeiners'in golleriyle rakibini alt etti.
Teknik direktör Luciano Spalletti'nin öğrencileri, İtalya Ligi'ndeki çıkışını sürdürerek üst üste ikinci galibiyetini elde ederken, Parma ise ikinci maçında da gol atamadan sahadan ayrıldı.