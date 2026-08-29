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FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-PARMAAFP

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Video: Yedekler Parma'nın şifresini çözerek Juventus'u zafere taşıdı

Juventus - Parma Calcio 1913
Juventus
Parma Calcio 1913
Serie A
İtalya

Juventus, Allianz Stadyumu'nda Parma'yı 2-0 mağlup etti. Konuk ekibin yoğun savunmasına karşı ilk yarıyı sabırla golsüz geçen ekip, ikinci yarıda önce oyuna sonradan giren Nicolas Gonzalez, ardından sakatlanan Andrea Cambiaso'nun yerine oyuna dahil olarak ilk kez sahaya çıkan Teun Koopmeiners'in golleriyle rakibini alt etti.

Teknik direktör Luciano Spalletti'nin öğrencileri, İtalya Ligi'ndeki çıkışını sürdürerek üst üste ikinci galibiyetini elde ederken, Parma ise ikinci maçında da gol atamadan sahadan ayrıldı.

  • Juventus'un baskısı ve Parma'nın uyarısı

    Juventus maça erken bir baskıyla başladı; Manuel Locatelli ve Douglas Luiz orta sahada topa sahip olmayı yönetirken, Francisco Conceição sağ kanattan Parma savunmasını sürekli olarak rahatsız etti. Luiz, 27. dakikada direğin yanından geçen şutuyla bir fırsatı harcadı; ardından Conceição, 33. dakikada güçlü bir şutla dış direğe vurdu.

    Ancak Parma iki erken uyarı gönderdi; Cristian Ordóñez 13. dakikada bir fırsatı harcadı, ardından Woyo Coulibaly 15. dakikada Simone Lovato'ya tehlikeli bir orta yaptı, ancak topu ağlara gönderecek birini bulamadı.

    Jonathan David, 45+2. dakikada Locatelli ve Randal Kolo Muani'nin çalışmasının ardından ev sahibi takımı öne geçirmenin eşiğine geldi, ancak Parma savunması şutunu uzaklaştırdı ve ilk yarı golsüz beraberlikle sona erdi.

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  • González yolu açıyor

    Juventus ikinci yarıya daha hızlı bir tempoyla başladı; Kolo Muani 56. dakikada iki fırsatı harcadı, ardından Spalletti 57. dakikada David'in yerine Nicolas Gonzalez'i oyuna sürdü.

    Oyuna giren futbolcunun etkisini göstermesi için uzun bir süreye ihtiyacı olmadı. 61. dakikada kaleye yakın geçen ilk şutunun ardından, 62. dakikada direkten dönen bir denemenin peşinden vurduğu ve ağlara giden başka bir şutla skoru açmayı başardı.

    Juventus ikinci golü aramak için baskısını sürdürdü; Kolo Muani 70. dakikada kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonu harcadı, zira Parma kalecisi Edoardo Corvi bu şutu çıkararak parladı. Buna karşılık Parma, Juventus kalecisi Guglielmo Vicario'yu çok az sınadı.

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  • Koopmeiners görevi tamamlıyor

    Spalletti, 86. dakikada Cambiaso'nun sakatlanarak çıkması ve Koopmeiners'in oyuna girmesiyle zorunlu bir değişiklik yaptı; Hollandalı oyuncu ise sonucu sadece iki dakika sonra belirledi.

    Atak, Kolo Muani'nin Locatelli'ye yaptığı pasla başladı. Locatelli, topu ceza sahasının sol tarafında Koopmeiners'e hazırladı ve Koopmeiners sol ayağıyla yerden köşeye isabetli bir şut çekerek 88. dakikada ikinci golü kaydetti.

    Parma son dakikalarda farkı azaltmaya çalıştı ancak gerçek bir pozisyon üretmeyi başaramadı. Bunun öncesinde Abdoulaye Konaté, 90+3. dakikada Kolo Muani'ye yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü ve maç Juventus'un 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

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