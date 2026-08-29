Juventus maça erken bir baskıyla başladı; Manuel Locatelli ve Douglas Luiz orta sahada topa sahip olmayı yönetirken, Francisco Conceição sağ kanattan Parma savunmasını sürekli olarak rahatsız etti. Luiz, 27. dakikada direğin yanından geçen şutuyla bir fırsatı harcadı; ardından Conceição, 33. dakikada güçlü bir şutla dış direğe vurdu.

Ancak Parma iki erken uyarı gönderdi; Cristian Ordóñez 13. dakikada bir fırsatı harcadı, ardından Woyo Coulibaly 15. dakikada Simone Lovato'ya tehlikeli bir orta yaptı, ancak topu ağlara gönderecek birini bulamadı.

Jonathan David, 45+2. dakikada Locatelli ve Randal Kolo Muani'nin çalışmasının ardından ev sahibi takımı öne geçirmenin eşiğine geldi, ancak Parma savunması şutunu uzaklaştırdı ve ilk yarı golsüz beraberlikle sona erdi.