Fabio Gallo Vicenza 2025-2026
Claudio D'Amato

Çeviri:

Vicenza-Union Brescia: İlk onbirler, televizyonda ve internetten izleme seçenekleri

Serie C
LR Vicenza - Union Brescia
LR Vicenza
Union Brescia

Birinci ile ikinci arasında: Serie C A Grubu'nun 34. haftasında, şampiyonluğunu garantileyen Vicenza ile Union Brescia karşı karşıya geliyor. Kadrolar, yayın kanalı ve canlı yayın hakkında her şey.

Vicenza, Serie B'ye yükselmeyi çoktan garantiledi, ancak Union Brescia ile oynayacağı maç yine de heyecanla izlenecek bir büyük karşılaşma olacak.

Serie C A Grubu'nun birinci ve ikinci sıradaki takımları 34. haftada karşı karşıya geliyor. Kırmızı-beyazlılar, dominant bir sezonun ardından hak ettikleri ve çok erken garantiledikleri bir başarıya sahipken, Rondinelle ise Playoff'lar açısından hayati önem taşıyan sıralamalarını, özellikle Lecco ve Trento'nun takibinden korumak zorunda.

Aşağıda Vicenza-Brescia maçı hakkında bilmeniz gerekenler yer alıyor: kadrolar, maçı izleyebileceğiniz TV kanalı ve maçın canlı yayın bilgileri.

  • VICENZA-UNION BRESCIA: TV KANALI VE CANLI YAYIN

    • Maç: Vicenza - Union Brescia

    • Tarih: 29 Mart 2026 Pazar

    • Saat: 14:30

    • TV kanalı: Sky Sport Uno (201), Sky Sport (251) ve Teletutto'da ücretsiz yayın (Lombardiya'da 12 DTT)

    • Canlı yayın: NOW, Sky Go, Teletutto web sitesi

  • MUHTEMEL KADROLAR

    VICENZA (3-5-2): Gagno; Cuomo, Leverbe, Sandon; Caferri, Zonta, Carraro, Pellizzari, Costa; Stuckler, Capello. Teknik Direktör: Gallo.

    UNION BRESCIA (3-5-2): Gori; Armati, Sorensen, Rizzo; Marras, Mallamo, Lamesta, De Maria, Boci; Cazzadori, Balestrero. Teknik direktör: Corini.

  • VICENZA-UNION BRESCIA maçını televizyonda nereden izleyebilirim?

    Vicenza-Union Brescia maçı Sky Sport Uno (201), Sky Sport (251) kanallarında ve Lombardiya'da dijital karasal yayın üzerinden Teletutto (12) kanalında ücretsiz olarak yayınlanacak.

  • VICENZA-UNION BRESCIA CANLI YAYIN

    Vicenza-Union Brescia maçı ise hem NOW hem de Sky Go üzerinden canlı olarak izlenebilecek; ayrıca Teletutto.it'te de yayınlanacak.

