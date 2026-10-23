Serie A, 7. hafta

Torino-Monza 3-2

Goller: 39' Fitz-Jim (T), 47' Varela (M), 61' Belghali (T), 73' Vlasic (T), 90'+4' Patterson (M, kendi kalesine).





Torino ile Monza iki takımın da büyük heyecan içinde olduğu bir dönemde, Serie A'nın yedinci haftasında saat 20.45'te Stadio Olimpico Grande Torino'da öne alınan maçta karşı karşıya geldi.

Ignazio Abate yönetimindeki Torino üst üste üçüncü galibiyetini aldı: Udinese karşısındaki 2-1'lik ve Parma deplasmanındaki 3-0'lık galibiyetlerin ardından bu akşamki maç Fitz-Jim (Serie A'daki ilk golü), Varela, Belghali ve Vlasic'in golleri ile Patterson'ın kendi kalesine attığı gol sonucunda 3-2 bitti. Torino puanını 13'e yükselterek Juventus'u geride bıraktı.

Öte yandan eski Torinolu Ivan Juric'in Monza'sı, Gustavo Varela ile bir kez daha gol buldu: Monza'nın forveti, Serie A ve İtalya Kupası'nda çıktığı sekiz maçta dokuz gol attı ve şu anda Frosinone'den Raimondo ile birlikte ligin gol kralı konumunda. Varela, ilk yedi maçta en az 7 gol atan en genç dördüncü oyuncu oldu; bunu en son 1939'da Umberto Guarnieri başarmıştı.



