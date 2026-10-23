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Parma Calcio v Torino FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Varela yetmedi, Abate'nin Torino'su uçuşta: Monza'yı 3-2 yenerek Juventus'u geride bıraktı

Torino - Monza
Torino
Monza
Serie A

Serie A'nın 7. haftasını bizimle CANLI olarak yeniden yaşayın.

Serie A, 7. hafta

Torino-Monza 3-2

Goller: 39' Fitz-Jim (T), 47' Varela (M), 61' Belghali (T), 73' Vlasic (T), 90'+4' Patterson (M, kendi kalesine).


Torino ile Monza iki takımın da büyük heyecan içinde olduğu bir dönemde, Serie A'nın yedinci haftasında saat 20.45'te Stadio Olimpico Grande Torino'da öne alınan maçta karşı karşıya geldi.

Ignazio Abate yönetimindeki Torino üst üste üçüncü galibiyetini aldı: Udinese karşısındaki 2-1'lik ve Parma deplasmanındaki 3-0'lık galibiyetlerin ardından bu akşamki maç Fitz-Jim (Serie A'daki ilk golü), Varela, Belghali ve Vlasic'in golleri ile Patterson'ın kendi kalesine attığı gol sonucunda 3-2 bitti. Torino puanını 13'e yükselterek Juventus'u geride bıraktı.

Öte yandan eski Torinolu Ivan Juric'in Monza'sı, Gustavo Varela ile bir kez daha gol buldu: Monza'nın forveti, Serie A ve İtalya Kupası'nda çıktığı sekiz maçta dokuz gol attı ve şu anda Frosinone'den Raimondo ile birlikte ligin gol kralı konumunda. Varela, ilk yedi maçta en az 7 gol atan en genç dördüncü oyuncu oldu; bunu en son 1939'da Umberto Guarnieri başarmıştı.


  • GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR

    90'+4' - TORINO'DAN KENDİ KALESİNE GOL, MONZA 3-2 ÖNDE!  Patterson, ortayı uzaklaştırmaya çalışırken topu kendi kalesine gönderdi.


    73' - TORINO ÜÇÜNCÜ GOLÜ BULDU, VLASIC! Hırvat oyuncuBelghali'nin yön değiştiren ortasını kontrol etti, bir çalımla Carboni'yi geçtikten sonra Tornqvist'i mağlup ederek skoru 3-1'e getirdi.


    61' - TORINO YENİDEN ÖNDE, BELGHALI! Torino'nun kanat oyuncusundan inanılmaz bir falsolu şut: Ceza sahası dışından gelen top Tornqvist'i şaşırttı ve skor 2-1 oldu.


    47' - VARELA YİNE ATTI, MONZA BERABERLİĞİ YAKALADI! Monza beraberlik golünü buldu. Comuzzo'nun kısa kalan geri pasında topa atılan Varela, ceza sahasında yumuşak bir aşırtmayla Perri'yi geçti. Bu, Portekizli forvetin bu sezonki yedinci golü.


    39' - TORINO ÖNE GEÇTİ, KİLİDİ FITZ-JIM AÇTI! Simeone'nin, ileri çıkan Hollandalı oyuncuya gönderdiği ara pasının ardından Fitz-Jim, Tornqvist'i sol ayağıyla yaptığı kusursuz bir vuruşla mağlup etti. Ajax'ın eski oyuncusu Serie A'daki ilk golünü attı.

  • MAÇ KÜNYESİ

    Torino-Monza 3-2

    Goller: 39' Fitz-Jim (T), 47' Varela (M), 61' Belghali (T), 73' Vlasic (T), 90+4' Patterson (M, kendi kalesine)


    TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali (84. dakikada Aboukhlal), Fitz-Jim (71. dakikada Patterson), Vlasic, Mandragora (49. dakikada Gineitis), Cacciamani (71. dakikada Braganca); Adams, Simeone (71. dakikada Kulenovic). Teknik direktör: Abate.


    MONZA (3-4-2-1): Törnqvist; Lucchesi (63. dakikada Kouadio), Goglichidze, Carboni A. (85. dakikada Mout); Birindelli, Ondoa (63. dakikada Folorunsho), Akinsanmiro, Mangas; Robinson (79. dakikada Ngonge), Mota (79. dakikada Cutrone); Varela. Teknik direktör: Juric.

    Sarı kartlar: Ismajli (T)

    Kırmızı kartlar: -

    Asistler: Simeone (T), Gineitis (T)

    Hakem: Marchetti

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