UEFA, Karabağ'a "ırkçılık" yüzünden para cezası verdi

Chelsea’nin 19 yaş altı takımı maçı 5-0 kazanmış olsa da, maç Gordon’a yapılan ayrımcı muameleyle gölgelendi. Blues, o sırada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bugünkü UEFA Gençler Ligi maçında, gol attıktan sonra bazı oyuncularımızın seyircilerden bir kişinin ırkçı tacizine maruz kaldığının farkındayız. Irkçılık ve her türlü ayrımcı davranış tamamen kabul edilemezdir ve futbolda ya da toplumda yeri yoktur. Sorumlu kişinin davranışlarını güçlü bir şekilde kınıyoruz. Oyuncularımız kulübün tüm desteğine sahiptir ve olayı derhal UEFA maç delegesi ve ev sahibi kulüp ile paylaştık. Bu konunun UEFA disiplin prosedürleri çerçevesinde tamamen soruşturulmasını bekliyoruz. Oyuncularımız ve personelimizin sahada olaya karşı gösterdiği profesyonel ve doğru tutumdan gurur duyuyoruz; hakeme hızlıca bildirdiler ve UEFA protokollerine uygun şekilde olayı ele aldılar.”