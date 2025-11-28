AFP
UEFA, Karabağ'a "ırkçılık" yüzünden para cezası verdi
Chelsea çirkin olayı güçlü bir şekilde kınadı
Chelsea’nin 19 yaş altı takımı maçı 5-0 kazanmış olsa da, maç Gordon’a yapılan ayrımcı muameleyle gölgelendi. Blues, o sırada yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Bugünkü UEFA Gençler Ligi maçında, gol attıktan sonra bazı oyuncularımızın seyircilerden bir kişinin ırkçı tacizine maruz kaldığının farkındayız. Irkçılık ve her türlü ayrımcı davranış tamamen kabul edilemezdir ve futbolda ya da toplumda yeri yoktur. Sorumlu kişinin davranışlarını güçlü bir şekilde kınıyoruz. Oyuncularımız kulübün tüm desteğine sahiptir ve olayı derhal UEFA maç delegesi ve ev sahibi kulüp ile paylaştık. Bu konunun UEFA disiplin prosedürleri çerçevesinde tamamen soruşturulmasını bekliyoruz. Oyuncularımız ve personelimizin sahada olaya karşı gösterdiği profesyonel ve doğru tutumdan gurur duyuyoruz; hakeme hızlıca bildirdiler ve UEFA protokollerine uygun şekilde olayı ele aldılar.”
- Getty Images Sport
Karabağ özür diledi ve ceza aldı
Chelsea’nin açıklamasının ardından Karabağ da kendi açıklamasını yaptı. Kulüp, konuyu araştıracağını ve olayın kulüp değerlerini yansıtmadığını belirtti: “Bu olay için üzgünüz. Bu, kulübümüzün değerlerini yansıtmıyor. Konuyu titizlikle araştıracağız.”
Şimdi ise Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA, Karabağ’a 4.379 sterlinlik para cezası verdi. Ayrıca, kulübün genç takımı, “taraftarlarının ırkçı ve/veya ayrımcı davranışları” nedeniyle bir maçını seyircisiz oynamak zorunda kalacak; ancak bu ceza bir yıl süreyle ertelendi.
UEFA’dan yapılan açıklamada şöyle denildi: “CEDB, Qarabağ FK Genç Takımı’na 5.000 € para cezası verilmesine ve bir sonraki UEFA müsabakasını ev sahibi olarak seyircisiz oynamasına karar vermiştir. Seyircisiz oynanacak maçın cezası, bu kararın tarihinden itibaren bir yıllık deneme süresi boyunca askıya alınmıştır.”
Atletico Madrid ırkçılık nedeniyle cezalandırıldı
Benzer bir olayda, Atletico Madrid, taraftarlarının Ekim ayında Emirates Stadyumu’nda Arsenal oyuncularına maymun hareketleri ve sesler yapması ile Nazi selamı vermesi üzerine UEFA tarafından 26.256 sterlin para cezasına çarptırıldı. Kulüp ayrıca, “ırkçı ve ayrımcı davranışlar” nedeniyle taraftarların deplasman maçlarına götürülmemesi şeklinde bir ceza ile de karşı karşıya kaldı; ancak bu ceza bir yıl deneme süresiyle askıya alındı.
- Getty Images Sport
Chelsea için sırada ne var?
Bahsi geçen olayın dışında, Chelsea Pazar günü Premier League’e geri dönüyor ve Stamford Bridge’de Londra rakibi ve lig lideri Arsenal’i ağırlayacak. Blues, Gunners’ın altı puan gerisinde bulunuyor ve bir galibiyet, onları şampiyonluk yarışına sokabilir. Ancak bir yenilgi, bu umutları bitirebilir ve Mikel Arteta’nın ekibine 2004’ten bu yana ilk lig şampiyonluğu yolunda büyük bir avantaj sağlayabilir.
Hafta ortasında Barcelona karşısında 3-0’lık Şampiyonlar Ligi galibiyeti alan Chelsea teknik direktörü Enzo Maresca, şunları söyledi: “Oyunculara söyledim, önümüzdeki 48 saat boyunca tamamen dinlenin. Enerjinizi toparlayın. Çünkü Pazar günü Arsenal ile oynayacağız. Maç sonrası mesajım sadece şuydu: enerjinizi geri kazanın. Şu anda bu en önemli şey. Ardından Cuma günü Arsenal’i düşünmeye başlayacağız. Ritmi korumamız lazım çünkü galibiyetler kazanmak çok güzel – ve kazandığınız maçlarla enerjiyi toparlamak çok daha kolay.”
