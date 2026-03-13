Udinese-Juventus, Vlahovic kadroya alınmayacak gibi görünüyor: dönüşü ertelendi

Vlahovic'i kadroda tekrar görebileceğimiz ilk tarih, bu nedenle 21 Mart Pazar günü olabilir; bu gün Juventus, eski Juventus oyuncusu Fabio Grosso'nun forma giydiği Sassuolo ile evinde karşılaşacak (maç saat 20.45'te başlayacak): Sırp forvet, dört aylık aradan sonra o maçta forma giyebilecek mi diye anlamak için teknik direktörün ve - özellikle - sağlık ekibinin özel gözlem altında olacak. Eğer o tarihte de yetişemezse, Bianconeri'nin bir sonraki maçı 6 Nisan saat 18.00'de Genoa ile olacak.