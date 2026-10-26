Udinese'de Runjaic'e duyulan güven süreyle sınırlı değil

Dün akşam evinde Milan'a yenilmesi, Udinese'nin Kosta Runjaic'e yönelik tutumunu değiştirmedi. ANSA'nın aktardığına göre kulüp, Alman teknik direktöre güvenini sürdürüyor. Yönetimden gelen bilgiye göre "görevine süre sınırı konulmadı". Kulüp, Serie A'da üst üste altı yenilgi alan takımın kötü sonuçlardan çıkması için gereken çözümleri bulabileceğine inanıyor.





Çarşamba günü Parma deplasmanında ve cumartesi günü evinde Roma'ya karşı oynayacağı önümüzdeki iki maç ise belirleyici olacak. Runjaic, Udinese'nin başında kalmak için bu maçlarda mücadele verecek. Kulüp, tedbir amacıyla olası halefler konusunda nabız yokladı ancak henüz somut bir transfer görüşmesine başlamadı.