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Runjaic UdineseGetty Images
Gianluca Minchiotti
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Udinese'de Runjaic'e duyulan güven süreyle sınırlı değil

Udinese
Transfers
K. Runjaic
Serie A

Friuli ekibi Serie A'da üst üste altı kez mağlup oldu.

Dün akşam evinde Milan'a yenilmesi, Udinese'nin Kosta Runjaic'e yönelik tutumunu değiştirmedi. ANSA'nın aktardığına göre kulüp, Alman teknik direktöre güvenini sürdürüyor. Yönetimden gelen bilgiye göre "görevine süre sınırı konulmadı". Kulüp, Serie A'da üst üste altı yenilgi alan takımın kötü sonuçlardan çıkması için gereken çözümleri bulabileceğine inanıyor.


Çarşamba günü Parma deplasmanında ve cumartesi günü evinde Roma'ya karşı oynayacağı önümüzdeki iki maç ise belirleyici olacak. Runjaic, Udinese'nin başında kalmak için bu maçlarda mücadele verecek. Kulüp, tedbir amacıyla olası halefler konusunda nabız yokladı ancak henüz somut bir transfer görüşmesine başlamadı.

  • Gino Pozzo'nun eğilimi, sözleşmesinin sona ereceği hazirana kadar Runjaic ile devam ederek sezon sürerken bir değişikliğe gitmemek yönünde. Ancak köklü bir değişikliği önlemek için hemen sonuç alınması gerekecek: Onuncu haftada 4 puanda kalmak, kulübün ve İngiltere'deki "ikizi" Watford'un yönetimini yıllar önce babası Gianpaolo'dan devralan takımın mevcut sahibi için bile fazla tehlikeli olur.

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