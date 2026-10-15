İngiltere'de Caught Offside ve Liverpool'daki çeşitli yerel gazetelerin aktardığına göre, yaz aylarında Serie A'ya, hatta Juventus'a dönüşe sıcak bakılmasının ardından Iraola ile oyuncu birbirlerine bir kez daha şans vermeyi tercih etti. Ancak bu tercih bugün sonuç vermedi.

Böylece ocak ayında Inter, Lazio ve Atalanta için yol açılmış oldu. İngiliz medyasına göre bu üç kulüp, şu anda Chiesa için girişimde bulunmaya en istekli kulüpler.