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Emanuele Tramacere
Çeviri:

Üç Serie A kulübü, Chiesa'yı ocak ayı için ikna etmeye çalışıyor

Transfers
F. Chiesa
Inter
Lazio
Atalanta
Liverpool
Juventus

İtalyan kanat oyuncusu Liverpool'da forma şansı bulamıyor.

Bu sezon sahada sadece 2 dakika geçirdi. Tam olarak ne olduğu belirtilmeyen bir sırt sorunu onu bir kez daha etkiledi ve Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı. Federico Chiesa'nın Liverpool formasıyla üçüncü yılı da olabilecek en kötü şekilde başladı. Juventus'un eski oyuncusu, önceki iki yazdan farklı olarak bu kez ocak ayında takımdan ayrılma fikrini ciddi biçimde düşünmeye başladı. Olası adresler arasında Serie A'ya dönüş öne çıkıyor.

  • Üst üste üç Serie A kulübü

    İngiltere'de Caught Offside ve Liverpool'daki çeşitli yerel gazetelerin aktardığına göre, yaz aylarında Serie A'ya, hatta Juventus'a dönüşe sıcak bakılmasının ardından Iraola ile oyuncu birbirlerine bir kez daha şans vermeyi tercih etti. Ancak bu tercih bugün sonuç vermedi.

    Böylece ocak ayında Inter, Lazio ve Atalanta için yol açılmış oldu. İngiliz medyasına göre bu üç kulüp, şu anda Chiesa için girişimde bulunmaya en istekli kulüpler.

  • ÜÇ FARKLI SEÇENEK

    Cristiano Giuntoli ile geçmişte yaşanan sorunlu ilişki nedeniyle Atalanta seçeneği aslında zor görünüyor. Inter ise Luis Henrique'nin ayrılması hâlinde transfer için harekete geçmeyi düşünüyor. Lazio açısından sorun ekonomik: Sezonluk 6 milyonun üzerindeki yüksek maaş, kulübün zaten kırılgan olan mali dengesini bozabilir.

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