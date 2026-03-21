Juventus, önümüzdeki transfer dönemini göz önünde bulundurarak çeşitli oyuncularla, özellikle de bedelsiz transfer olabilecek oyuncularla temaslarını sürdürüyor. Tuttosport’un haberine göre, bu isimler arasında Bianconeri kulübü gerçek bir transfer bombası hayal ediyor: Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Antonio Rüdiger.





1993 doğumlu Alman savunma oyuncusunun sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar sürüyor ve şu ana kadar Blancos ile sözleşme uzatılmasına dair somut bir işaret yok. Bu sezon eski Chelsea oyuncusu, önce uyluk sakatlığı, ardından da dizindeki bazı sorunlar nedeniyle birkaç maçta forma giyemedi, ancak yavaş yavaş formunu geri kazanıyor. Juve ise savunma için Marcos Senesi gibi birkaç ismi takip ediyor, ancak Arjantinli oyuncuyla sınırlı kalmak istemiyor: işte bu nedenle, Tuttosport'a göre, Bianconeri kulübü Rudiger ile durumu yoklamak için temas kurmuş. Bu bağlantı, Zhegrova sayesinde de tetiklenebilir.





Evet, çünkü Alman savunma oyuncusu, menajeri Hasan Çetinkaya tarafından da takip ediliyor. Çetinkaya, geçen yaz Kosovalı oyuncuyu Torino'ya getirmek için çalışmış ve butransferde özellikle genel müdür Damien Comolli ile olan mükemmel ilişkilerinden yararlanmıştı.