Goal.com
Canlı
Antonio Rudiger Real Madrid 2025-26Getty
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Tuttosport - Juventus'ta Rudiger seçeneği gündemde: Bilgi alındı, ayrıntılar

Juventus, bedelsiz transferlere odaklanıyor: Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Alman stoper de gündemde

Juventus, önümüzdeki transfer dönemini göz önünde bulundurarak çeşitli oyuncularla, özellikle de bedelsiz transfer olabilecek oyuncularla temaslarını sürdürüyor. Tuttosport’un haberine göre, bu isimler arasında Bianconeri kulübü gerçek bir transfer bombası hayal ediyor: Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Antonio Rüdiger.


1993 doğumlu Alman savunma oyuncusunun sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar sürüyor ve şu ana kadar Blancos ile sözleşme uzatılmasına dair somut bir işaret yok. Bu sezon eski Chelsea oyuncusu, önce uyluk sakatlığı, ardından da dizindeki bazı sorunlar nedeniyle birkaç maçta forma giyemedi, ancak yavaş yavaş formunu geri kazanıyor. Juve ise savunma için Marcos Senesi gibi birkaç ismi takip ediyor, ancak Arjantinli oyuncuyla sınırlı kalmak istemiyor: işte bu nedenle, Tuttosport'a göre, Bianconeri kulübü Rudiger ile durumu yoklamak için temas kurmuş. Bu bağlantı, Zhegrova sayesinde de tetiklenebilir.


Evet, çünkü Alman savunma oyuncusu, menajeri Hasan Çetinkaya tarafından da takip ediliyor. Çetinkaya, geçen yaz Kosovalı oyuncuyu Torino'ya getirmek için çalışmış ve butransferde özellikle genel müdür Damien Comolli ile olan mükemmel ilişkilerinden yararlanmıştı.

  • SPALLETTI İLE BAĞLANTISI

    Rüdiger, Juventus'ta 2015/16 ve 2016/17 sezonlarında Roma'da kendisine antrenörlük yapan Luciano Spalletti ile yeniden bir araya gelebilir. Alman stoper, tam da şu anki Juventus teknik direktörü ile birlikte Giallorossi'nin vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelmiş ve Avrupa'daki birçok kulübün dikkatini çekmişti; öyle ki, 2017 yılında Chelsea onu 35 milyon avroya transfer etmişti. Kısacası, Juventus'un bu olası transfer hayali için güvenebileceği bir başka koz.



    • Reklam

  • FORMÜL

    Tuttosport'a göre Juventus, hem Premier League'de hem de Suudi Arabistan'da büyük ilgi gören bu defans oyuncusunun taleplerini karşılamak için sözleşme şartlarını ve ayrıntılarını değerlendiriyor. Continassa'da iki yıllık bir sözleşme teklif etme niyeti var, ancak Alman oyuncunun yıllık net 7 milyoneuro civarında kazandığı göz önüne alındığında, maaş rakamları hâlâ önemli bir sorun teşkil ediyor.


Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS