Torino, Zapata yazın serbest kalacak mı? Kulübün maddesi ve planı

35 yaşına yaklaşan Duvan, Nisan 2025'te Torino ile sözleşmesini yenilemişti ve sözleşmesinin süresi 2026'dan 2027'ye uzatılmış, net 2,5 milyon, yani brüt 5 milyon euroluk yüksek bir maaşla anlaşma sağlanmıştı. Bu karar, Urbano Cairo ve Davide Vagnati tarafından alınmış ve teknik direktör Paolo Vanoli tarafından da onaylanmıştı. Torino gazetesi hatırlattığı gibi, bu yenileme aynı zamanda takıma ve soyunma odasına da bir mesajdı: O anda zor bir durumda olan bir forvete güven veriliyordu. Aslında, ön çapraz bağ, medial menisküs ve lateral menisküsündekiciddi sakatlığından henüz kurtulamamıştı.

Sakatlığını geride bırakan ve Torino'nun yeni kaptanı olan oyuncu, 35 maçta 12 gol ve 4 asistle mükemmel bir sezon geçirmişti, ancak sakatlıktan sonra iki yılda sadece 5 gol atarak aynı performansı tekrarlayamadı. Bu, Serie A'da 126 gol atmış ve gelecekte Torino'da kalması bir serbest kalma maddesi nedeniyle tehlikeye girebilecek bir oyuncu için çok yetersiz bir skordu.