Duvan Zapata'nın Torino'daki geleceği konusunda ufukta bulutlar var. 2027 yılına kadar uzatılan sözleşmesine rağmen, Kolombiyalı forvet, beklentilerin altında geçen bir sezonun ardından Granata'da kalacağından emin değil.
Çeviri:
Torino, Zapata yazın serbest kalacak mı? Kulübün maddesi ve planı
DUVAN ZAPATA'NIN SÖZLEŞMESİNDEKİ MADDE
Yeni anlaşmada, Urbano Cairo'nun kulübünün eski Napoli oyuncusunun sözleşmesini feshetmesine izin veren bir madde yer alıyor. Tuttosport'un haberine göre, Mayıs ayında şampiyonluk sezonu sona erdiğinde Torino, Zapata hakkında bir karar verebilir ve vermelidir. Gazete, bu kararı "bağımsız ve tek taraflı" olarak nitelendiriyor. Toro, oyuncunun sözleşmesini bir yıl önceden feshetmeye karar verirse, bir milyon euro ceza ödemek zorunda kalacak. Başkan ve yeni sportif direktör Petrachi, maaş bütçesini sınırlama planına devam etmek ve oyuncunun yaklaşık 3 milyon brüt maaşından tasarruf etmek için bir karar verecek.Tuttosport'a göre, karar henüz alınmadı ve Torino'nun ligde kalması veya talihsiz bir şekilde küme düşmesi durumunda, şampiyonluk sezonu bittikten sonra Mayıs ayına ertelendi.
KARİYER VE MAAŞ
35 yaşına yaklaşan Duvan, Nisan 2025'te Torino ile sözleşmesini yenilemişti ve sözleşmesinin süresi 2026'dan 2027'ye uzatılmış, net 2,5 milyon, yani brüt 5 milyon euroluk yüksek bir maaşla anlaşma sağlanmıştı. Bu karar, Urbano Cairo ve Davide Vagnati tarafından alınmış ve teknik direktör Paolo Vanoli tarafından da onaylanmıştı. Torino gazetesi hatırlattığı gibi, bu yenileme aynı zamanda takıma ve soyunma odasına da bir mesajdı: O anda zor bir durumda olan bir forvete güven veriliyordu. Aslında, ön çapraz bağ, medial menisküs ve lateral menisküsündekiciddi sakatlığından henüz kurtulamamıştı.
Sakatlığını geride bırakan ve Torino'nun yeni kaptanı olan oyuncu, 35 maçta 12 gol ve 4 asistle mükemmel bir sezon geçirmişti, ancak sakatlıktan sonra iki yılda sadece 5 gol atarak aynı performansı tekrarlayamadı. Bu, Serie A'da 126 gol atmış ve gelecekte Torino'da kalması bir serbest kalma maddesi nedeniyle tehlikeye girebilecek bir oyuncu için çok yetersiz bir skordu.