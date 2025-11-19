Toni Kroos: “Vinicius’un davranışları bazen sinir bozucu olabilir”

Barcelona maçındaki davranışları nedeniyle Vinicius’un tartışılmaya devam ettiği günlerde, eski Real Madrid orta sahası Toni Kroos dikkat çeken bir açıklama yaptı. Alman efsane, takımda birlikte oynadıkları dönemde Vinicius’u sık sık sakin olmaya zorladığını, çünkü onun davranışlarının zaman zaman kulübün “zarar görmesine” neden olduğunu hissettiğini söyledi.

AS gazetesine yansıyan açıklamalarında, 35 yaşındaki Kroos Almanya’da ortak kurucusu olduğu beş kişilik futbol turnuvası The Icon League sırasında şöyle konuştu: “O dönemde ona defalarca yeter artık dedim, çünkü davranışları nedeniyle takımın zarar gördüğü hissine kapılıyordunuz. Rakibi, hakemi ya da tribünleri rahatsız etmesi anlaşılabilir. Ama takım olarak, etrafında olup bitenler yüzünden her şeyin grubun aleyhine işlediğini hissediyorsunuz. Sahada birçok kez onu sakinleştirmeye çalıştım, özellikle de kontrolünü kaybetmemesi için. Bazen bu oluyordu. Ona hep şunu söyledim: ‘Sen o kadar iyisin ki bunların hiçbirine ihtiyacın yok.’”

Real Madrid’de geçirdiği efsanevi 10 yılda Kroos, aralarında beş Şampiyonlar Ligi kupasının da bulunduğu 22 kupa kazandı ve tüm kulvarlarda 465 maça çıktı. Alman yıldız, 2014 Dünya Kupası şampiyonluğunun ardından, Euro 2024 sonrasında profesyonel futboldan emekli oldu. Almanya, çeyrek finalde turnuvanın şampiyonu olan İspanya’ya elenmişti.