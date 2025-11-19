Getty Images Sport
Toni Kroos: “Vinicius’un davranışları bazen sinir bozucu olabilir”
Vinicius’un El Clasico'daki öfkesi tepki çekti
Brezilyalı yıldız Vinicius, 26 Ekim’de oynanan 2025-26 sezonunun ilk El Clasico’sunda oyundan alınmasına büyük tepki göstermişti. 25 yaşındaki oyuncu, 72. dakikada kenara geldiği sırada teknik direktör Xabi Alonso’ya doğru “Neden hep ben?” diye bağırdı ve ardından “Takımdan ayrılıyorum, böyle daha iyi. Gidiyorum.” sözlerini ekledi.
Vinicius, Alonso’nun yanından direkt geçerek doğruca tünele gitti, ancak daha sonra geri dönüp yedek kulübesinden takımının Barcelona’ya karşı aldığı 2-1’lik galibiyeti izledi. Maç sonunda ise Lamine Yamal’la tartışmak istemesi, Santiago Bernabéu’daki gerginliği daha da artırdı.
Brezilyalı süper yıldız üç gün sonra özür diledi
Vinicius, davranışları nedeniyle büyük pişmanlık duydu ve sosyal medyadan Real Madrid taraftarlarına özür mesajı paylaştı. Maçtan üç gün sonra X’te yaptığı açıklamada şunları yazdı:
“Bugün, Clasico’da oyundan alınırken verdiğim tepki için tüm Madridistalardan özür dilemek istiyorum. Bugünkü antrenmanda takım arkadaşlarıma, kulübe ve başkana zaten bizzat özürlerimi ilettim; burada da bir kez daha özür diliyorum. Bazen tutkularım ağır basıyor çünkü her zaman kazanmak ve takımıma yardım etmek istiyorum. Rekabetçi karakterim, bu kulübe ve onun temsil ettiği her şeye duyduğum sevgiden geliyor.”
Ancak Vinicius’un özür mesajında Xabi Alonso’nun adını anmaması, ikili arasında gergin bir ilişki olduğu yönündeki iddiaları daha da güçlendirdi.
Eski Real Madrid yıldızı Kroos: Vinicius’u sakinleştirmeye çalıştım
Barcelona maçındaki davranışları nedeniyle Vinicius’un tartışılmaya devam ettiği günlerde, eski Real Madrid orta sahası Toni Kroos dikkat çeken bir açıklama yaptı. Alman efsane, takımda birlikte oynadıkları dönemde Vinicius’u sık sık sakin olmaya zorladığını, çünkü onun davranışlarının zaman zaman kulübün “zarar görmesine” neden olduğunu hissettiğini söyledi.
AS gazetesine yansıyan açıklamalarında, 35 yaşındaki Kroos Almanya’da ortak kurucusu olduğu beş kişilik futbol turnuvası The Icon League sırasında şöyle konuştu: “O dönemde ona defalarca yeter artık dedim, çünkü davranışları nedeniyle takımın zarar gördüğü hissine kapılıyordunuz. Rakibi, hakemi ya da tribünleri rahatsız etmesi anlaşılabilir. Ama takım olarak, etrafında olup bitenler yüzünden her şeyin grubun aleyhine işlediğini hissediyorsunuz. Sahada birçok kez onu sakinleştirmeye çalıştım, özellikle de kontrolünü kaybetmemesi için. Bazen bu oluyordu. Ona hep şunu söyledim: ‘Sen o kadar iyisin ki bunların hiçbirine ihtiyacın yok.’”
Real Madrid’de geçirdiği efsanevi 10 yılda Kroos, aralarında beş Şampiyonlar Ligi kupasının da bulunduğu 22 kupa kazandı ve tüm kulvarlarda 465 maça çıktı. Alman yıldız, 2014 Dünya Kupası şampiyonluğunun ardından, Euro 2024 sonrasında profesyonel futboldan emekli oldu. Almanya, çeyrek finalde turnuvanın şampiyonu olan İspanya’ya elenmişti.
Sırada Vini Jr için ne var? Real, La Liga’ya dönüyor
Eleştirilere rağmen Vinicius, bu sezon Real Madrid formasıyla yüksek seviyede performans göstermeyi sürdürüyor. Rio de Janeiro doğumlu yıldız, bu sezon La Liga’da 5 gol ve 4 asist kaydetti.
Ayrıca Brezilya formasıyla da 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan iki hazırlık maçında görev aldı:
- Senegal karşısında 2-0 galibiyet
- Tunus ile 1-1 beraberlik
Carlo Ancelotti’nin öğrencileri, zaten gelecek yaz Kanada-Meksika-ABD ortaklığında düzenlenecek Dünya Kupası’na katılım hakkını garantilemiş durumda. Milli aranın bitmesiyle Real Madrid, bu hafta La Liga’ya geri dönüyor. Ligde oynadığı 12 maçın 10’unu kazanan Xabi Alonso’nun takımı, pazar günü 11. sıradaki Elche deplasmanına çıkacak.
Öte yandan Barcelona, cumartesi günü sahasında Athletic Club’ı ağırlayarak liderlik yarışında baskı kurmaya çalışacak. Hansi Flick’in ekibi, lider Real’in sadece 3 puan gerisinde bulunuyor.
