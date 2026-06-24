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CM grafica Goretzka 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Thuram ayrılırsa Juventus yine Goretzka’nın peşine düşecek

Juventus
Transfers
Serie A
L. Goretzka

Juventus, orta saha için önemli bir isim üzerinde çalışıyor

Juventus, transfer piyasasındaki hamlelerini planlıyor ve Leon Goretzka’ya artan bir ilgiyle yeniden yöneliyor. Bayern Münih’ten bedelsiz ayrılacak olan Alman orta saha oyuncusu, uzun süredir Bianconeri’nin radarında yer alıyor; ancak şu ana kadar transferin maliyeti, somut bir hamlenin önünü tıkamıştı.


Ancak Paris Saint-Germain’in Khephren Thuram’a gösterdiği ilgi ile durum değişebilir. Fransız oyuncunun satılması durumunda, orta sahayı güçlendirmek için ideal bir profil olarak görülen Goretzka’nın transferini hızlandırmak için Juve’nin mali imkânları artacaktır.


  • 1995 doğumlu, profesyonel kariyerinde 500'ün üzerinde maça çıkmış ve ulusal ve uluslararası şampiyonluklarla dolu bir kariyere sahip olan Alman oyuncu, deneyim, kalite, dinamizm ve özellikle de son sezonlarda Bianconeri’nin özlediği orta sahadan gelen golleri takıma kazandıracaktır. Kulübün maaş sınırlarının üzerinde olan maaş sorunu hâlâ aşılması gereken bir engel olsa da, La Gazzetta dello Sport’a göre menajer ekibiyle temaslar hiçbir zaman kesilmedi.


    Fransız oyuncu ayrılırsa, Goretzka transferi gündeme gelebilir. Dolayısıyla Juve için bu transfer, üç faktöre bağlı: mali imkânlar, zamanlama ve Thuram’ın geleceği.





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