Thuram ayrılırsa Juventus yine Goretzka’nın peşine düşecek

Juventus, transfer piyasasındaki hamlelerini planlıyor ve Leon Goretzka’ya artan bir ilgiyle yeniden yöneliyor. Bayern Münih’ten bedelsiz ayrılacak olan Alman orta saha oyuncusu, uzun süredir Bianconeri’nin radarında yer alıyor; ancak şu ana kadar transferin maliyeti, somut bir hamlenin önünü tıkamıştı.





Ancak Paris Saint-Germain’in Khephren Thuram’a gösterdiği ilgi ile durum değişebilir. Fransız oyuncunun satılması durumunda, orta sahayı güçlendirmek için ideal bir profil olarak görülen Goretzka’nın transferini hızlandırmak için Juve’nin mali imkânları artacaktır.



