"2026 Altın Çocuk" ödülü için belirlenen final listesindeki 25 aday oyuncu arasında, Premier Lig'den 8 yetenek yer alıyor. Bunların başında Faslı yıldız Ayoub Bouaddi (Manchester City) geliyor; yanı sıra Estevao (Chelsea), Junior Kroupi (Bournemouth), Luka Vuskovic (Brighton), Rayan (Bournemouth), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Jorrel Hato (Chelsea) ve Charalampos Kostoulas (Brighton) de listede bulunuyor.
La Liga'dan 6 oyuncu var: Pau Cubarsi (Barcelona), Yan Diomande (Real Madrid), Marc Bernal (Barcelona), Endrick (Real Madrid), Jon Martin (Real Sociedad) ve Xavi Espart (Barcelona).
Ardından Bundesliga'dan 5 oyuncu geliyor: Lennart Karl (Bayern Münih), Said El Mala (Köln), Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund), Finn Jeltsch (Stuttgart) ve Jован Jado (Borussia Dortmund).
Serie A'yı ise 3 oyuncu temsil ediyor: Kenan Yıldız (Juventus), Franco Mastantuono (Fiorentina) ve Rodrigo Mora (Roma).
Fransa Ligi'ni yalnızca bir oyuncu temsil ediyor: Paris Saint-Germain'in yıldızı Warren Zaire-Emery. 25 kişilik listenin kadrosu ise Portekiz Ligi'nden iki oyuncuyla tamamlanıyor: Victor Froholdt (Porto) ve Gianluca Prestianni (Benfica).
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