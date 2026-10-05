İtalyan Tuttosport gazetesi, 2026 yılı "Altın Çocuk" ödülünün son 25 adayını içeren resmi listeyi açıkladı.

Tuttosport'un 2003 yılından bu yana her yıl, yıl boyunca kulüpleri ve milli takımlarıyla olağanüstü performans sergileyen 21 yaş altı en iyi Avrupalı oyuncuya verdiği prestijli ödül için yarışacak 25 genç oyuncu aday gösterildi.

Aday olabilmek için oyuncuların 2006 doğumlu ya da daha sonra doğmuş olmaları ve değerlendirme döneminde en büyük 25 Avrupa liginden birinde oynuyor olmaları şart koşuluyor.

Kooora Forumları







