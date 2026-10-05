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imago-sport-1037666509.jpgLaPresse
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Tek Arap yıldız: Avrupa'da Altın Çocuk ödülü adayları açıklandı

Barcelona - Getafe
Barcelona
Getafe
La Liga
A. Bouaddi
L. Karl
K. Alajbegovic
W. Zaire-Emery
M. Lewis-Skelly
Endrick
Estevao
Y. Diomande
P. Cubarsi
M. Bernal
X. Espart
Premier Lig
Serie A
Bundesliga
1. Lig
Real Madrid
Bayern Münih
M.City
İspanya
Fas
Almanya
Bosna-Hersek
Fransa
İngiltere
Brezilya
Côte d’Ivoire
İtalya

Barcelona hakimiyet kuruyor: Bayern Münih yıldızından özel bir performans

İtalyan Tuttosport gazetesi, 2026 yılı "Altın Çocuk" ödülünün son 25 adayını içeren resmi listeyi açıkladı.

Tuttosport'un 2003 yılından bu yana her yıl, yıl boyunca kulüpleri ve milli takımlarıyla olağanüstü performans sergileyen 21 yaş altı en iyi Avrupalı oyuncuya verdiği prestijli ödül için yarışacak 25 genç oyuncu aday gösterildi.

Aday olabilmek için oyuncuların 2006 doğumlu ya da daha sonra doğmuş olmaları ve değerlendirme döneminde en büyük 25 Avrupa liginden birinde oynuyor olmaları şart koşuluyor.

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  • Totti Sport'un 2026 Golden Boy Ödülü listesindeki 25 aday

    "2026 Altın Çocuk" ödülü için belirlenen final listesindeki 25 aday oyuncu arasında, Premier Lig'den 8 yetenek yer alıyor. Bunların başında Faslı yıldız Ayoub Bouaddi (Manchester City) geliyor; yanı sıra Estevao (Chelsea), Junior Kroupi (Bournemouth), Luka Vuskovic (Brighton), Rayan (Bournemouth), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Jorrel Hato (Chelsea) ve Charalampos Kostoulas (Brighton) de listede bulunuyor.

    La Liga'dan 6 oyuncu var: Pau Cubarsi (Barcelona), Yan Diomande (Real Madrid), Marc Bernal (Barcelona), Endrick (Real Madrid), Jon Martin (Real Sociedad) ve Xavi Espart (Barcelona).

    Ardından Bundesliga'dan 5 oyuncu geliyor: Lennart Karl (Bayern Münih), Said El Mala (Köln), Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund), Finn Jeltsch (Stuttgart) ve Jован Jado (Borussia Dortmund).

    Serie A'yı ise 3 oyuncu temsil ediyor: Kenan Yıldız (Juventus), Franco Mastantuono (Fiorentina) ve Rodrigo Mora (Roma).

    Fransa Ligi'ni yalnızca bir oyuncu temsil ediyor: Paris Saint-Germain'in yıldızı Warren Zaire-Emery. 25 kişilik listenin kadrosu ise Portekiz Ligi'nden iki oyuncuyla tamamlanıyor: Victor Froholdt (Porto) ve Gianluca Prestianni (Benfica).

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  • Barcelona ve İspanya'nın hakimiyeti: Bayern'in yıldızına özel bir rakam

    Ülkeler bazında ise son 25 adaylık liste 14 ülkeden oyuncu barındırıyor. Dört oyuncuyla İspanya listenin başında yer alırken, onu üç oyuncuyla Almanya, Brezilya ve Fransa takip ediyor, ardından iki oyuncuyla Yunanistan ve Arjantin geliyor.

    Kulüpler açısından ise Barcelona 3 oyuncuyla listede en fazla temsil edilen kulüp konumundayken, Bayern Münih oyuncusu Lennart Karl (22 Şubat 2008 doğumlu) adaylar arasındaki en genç isim.

    Son 25 adayın toplam piyasa değeri 1.303.000.000 euro olup, bu rakam Ocak 2026'ya (832.300.000 euro) kıyasla yüzde 56,65'lik bir artışı ifade ediyor. Bu bilgiler, ödülün sunumunda ortak olan Transfermarkt sitesine dayanıyor.

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