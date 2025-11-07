Tarihin iki süperstarı Ronaldo ve Messi aynı takımda oynayacak mı? Tartışma bir kez daha alevlendi

Ronaldo ile Old Trafford'da çalışan Meulensteen, böyle bir anlaşmanın yapılabileceğine inanıyor. Ancak Compare.bet'e , Amerika'da büyük heyecan yaratacak bir oyuncunun Amerika'ya olası bir transferinden bahsetti : "Messi ve Ronaldo'nun Miami'de aynı takımda oynadığını hayal edebiliyor musunuz? Harika bir şehir. Bence oraya gitmeyi çok isterdi."

"Tam tersine, Messi ve Ronaldo rekabetini yeniden canlandırmak harika olurdu. Neden Los Angeles olmasın? Bence Cristiano, Hollywood'a çok yakın olacağı için muhtemelen Los Angeles'a taşınırdı. Muhtemelen bir sonraki durağı orası olur."

"MLS gerçekten yükselişte çünkü bir futbol nesli var. Artık stadyumlara futbol oynayarak, futbol izleyerek büyüyen çocuklar ve yetişkinler gidiyor. Beyzbolla, Amerikan futboluyla ve basketbolla pek ilgilenmiyorlar.

"Bence futbolun Amerika'da kazandığı mücadele, benim her zaman savunduğum gibi, diğer sporlarla mücadele etmemekten kaynaklanıyor. Bunun bir sebebi yok. Onun yanında bir yer bulmaya çalışmalısınız. Ve buldular da.

"Ronaldo'nun Brezilya'ya transfer olmakla ilgileneceğini sanmıyorum. Dil aynı ama bence MLS'e ilgi duyacaktır çünkü oradaki tanınırlığı ve beraberinde getireceği her şey onu cezbedecektir. Hollywood'u kimse geçemez."