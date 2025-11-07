Getty/GOAL
Tarihin iki süperstarı Ronaldo ve Messi aynı takımda oynayacak mı? Tartışma bir kez daha alevlendi
Ronaldo'nun hedefleri bitmiyor
Portekizli yıldız Ronaldo, şu anda Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nde Al-Nassr formasıyla forma giyiyor. 2027 yazına kadar Orta Doğu'da sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz günlerde Piers Morgan'a emekliliğinin çok da uzak olmadığını ve 1000 gol hedefinin artık çok yakın olduğunu söyledi.
Messi ve Ronaldo aynı takımda oynayabilir mi?
Ronaldo ile Old Trafford'da çalışan Meulensteen, böyle bir anlaşmanın yapılabileceğine inanıyor. Ancak Compare.bet'e , Amerika'da büyük heyecan yaratacak bir oyuncunun Amerika'ya olası bir transferinden bahsetti : "Messi ve Ronaldo'nun Miami'de aynı takımda oynadığını hayal edebiliyor musunuz? Harika bir şehir. Bence oraya gitmeyi çok isterdi."
"Tam tersine, Messi ve Ronaldo rekabetini yeniden canlandırmak harika olurdu. Neden Los Angeles olmasın? Bence Cristiano, Hollywood'a çok yakın olacağı için muhtemelen Los Angeles'a taşınırdı. Muhtemelen bir sonraki durağı orası olur."
"MLS gerçekten yükselişte çünkü bir futbol nesli var. Artık stadyumlara futbol oynayarak, futbol izleyerek büyüyen çocuklar ve yetişkinler gidiyor. Beyzbolla, Amerikan futboluyla ve basketbolla pek ilgilenmiyorlar.
"Bence futbolun Amerika'da kazandığı mücadele, benim her zaman savunduğum gibi, diğer sporlarla mücadele etmemekten kaynaklanıyor. Bunun bir sebebi yok. Onun yanında bir yer bulmaya çalışmalısınız. Ve buldular da.
"Ronaldo'nun Brezilya'ya transfer olmakla ilgileneceğini sanmıyorum. Dil aynı ama bence MLS'e ilgi duyacaktır çünkü oradaki tanınırlığı ve beraberinde getireceği her şey onu cezbedecektir. Hollywood'u kimse geçemez."
'Harika bir hikaye olabilir'
Meulensteen, Ronaldo ve Messi'nin Miami'de güçlerini birleştirmesi gerektiğini öne süren ilk kişi değil ; United efsanesi David Beckham da Chase Stadyumu'nun sahiplik ekibinde yer alıyor. Eski Alman milli oyuncusu Dietmar Hamann daha önce şöyle demişti: "Cristiano Ronaldo'nun gücünün sona erdiğini gördük, kariyerinin sonuna yaklaşıyor, bu yüzden Avrupa'ya geri dönmesi pek de iyi bir fikir olmayabilir."
"Amerika'ya gitmesinin mantıklı olacağını düşünüyorum ama eğer orada bir süperstar olacaksa Lionel Messi'nin yaptıklarını yapıp sahada etkileyici bir performans sergilemesi gerekiyor. Avrupa'da artık bunu yapamayabilir ama Amerika'da hangi spor olursa olsun eğlendirilmeyi seviyorlar, harika bir hikaye olabilir."
Eski takım arkadaşından övgü
Ronaldo'ya ayrıca eski Kırmızı Şeytanlar takım arkadaşı Louis Saha, Amerikan rüyasını kovalamaya karar vermiş olsaydı "MLS'te Lionel Messi'den daha fazla gol atacağını" söyledi.
Bu hâlâ olabilir, ancak zaman daralıyor. Inter Miami, Sergio Busquets ve Jordi Alba'ya veda etmeye hazırlanırken yeni transferler arayacak. Uruguaylı tecrübeli forvet Luis Suarez de emekliliğe doğru ilerliyor. Ronaldo, Florida'ya gitme fırsatını kaçırırsa, Kaliforniya'da LAFC'de eski Tottenham kaptanı Son Heung-min ile anlaşabilir.
