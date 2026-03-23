Spalletti, penaltı atıcısı ve Koopmeiners konusunda tartışmalı kararlar

Spalletti’nin kendi gerekçeleri var ve rasyonel açıdan ve hiyerarşiye saygı açısından yaptığı açıklama son derece mantıklı: Penaltı atıcısı Locatelli ve penaltıyı onun atması doğru. Bu yazıda, Sassuolo maçındaki penaltıyı Yıldız’ın atmasının daha iyi olacağı tezini savunanların gerekçelerini de sıralamak istiyoruz. Her şeyden önce, rasyonel açıdan ve hiyerarşiye göre penaltıyı Locatelli'nin atması gerektiği doğru, ancak Spalletti'nin kariyeri bize futbolun sadece rasyonellikten ibaret olmadığını, aynı zamanda duygu ve sezgiden de oluştuğunu öğretti.





Ve belki de Juventus-Sassuolo maçının 85. dakikası, duygu ve sezgiyle yapılan bir seçimi hak ediyordu. Locatelli az önce birkaç pası kaçırmıştı ve bunlardan birinde Stadyum'daki seyirciler de homurdanmıştı. Yıldız ise harika bir maç çıkarmış, muhteşem bir gol bile atmıştı: Kendini hazır hissediyordu, takımı zafere taşımak istiyordu.





Bu durum, Juventus-Lecce maçında Jonathan David'in talihsiz bir şekilde başrol oynadığı durumdan çok farklıydı: Kanadalı oyuncu çok uzun zamandır gol atmamıştı, zor bir dönemden geçiyordu ve o akşam Locatelli, kaptanlık ruhuyla özverili bir jest yaparak penaltı atma sorumluluğunu ona bırakmıştı. Yildiz, Juve-Sassuolo maçında, David'in Lecce karşısında olduğu durumdan tamamen farklı bir psikolojik durumdaydı.





Ayrıca, söz konusu oyuncuların mutlak değeri konusu da var. Bunu daha önce de yazmıştık ve bugün tekrar ediyoruz: Juventus'un 10 numarası, geçmişte Platini, Baggio ve Del Piero için olduğu gibi, her zaman ilk penaltı atıcısı ve Bianconeri'nin serbest vuruşlarındaki ilk seçenek olmalıdır. Eğer öyle değilse, bize göre bu bir sorundur. Ya oyuncunun ya da teknik direktörün.



