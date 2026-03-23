Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Spalletti, penaltı atıcısı ve Koopmeiners konusunda tartışmalı kararlar

Locatelli'nin Sassuolo maçındaki hatası hâlâ can yakıyor: farklı bir seçim yapılabilirdi. Ve Hollandalı oyuncu konusunda...

Juventus-Sassuolo 1-1 maçının üzerinden iki gün geçti, ancak karşılaşmaya damga vuran olaylar hâlâ tartışılıyor; özellikle de maçın bitimine birkaç dakika kala Manuel Locatelli’nin Muric’e kurtarılan penaltısı.


Tuttosport'un haberine göre, Juventus kaptanı "sonuçtan dolayı yıkılmış" durumda. Pazar gününü ailesiyle geçiren Locatelli'ye takım arkadaşları (Perin, Pinsoglio, Gatti, Vlahovic ve Yildiz) ve Luciano Spalletti'den teselli ve destek mesajları geldi. Zor bir dönemde gelen bir teselli.


  • SPALLETTI'NİN SAVUNMASI

    Kenan Yıldız'ın penaltı noktası yakınlarında topa dokunmasına rağmen penaltıyı Locatelli'ye vermesi konusunda Spalletti, maçın hemen ardından son derece net konuştu: "Penaltı olayını seve seve açıklayabilirim… ama önce olayın nasıl gerçekleştiğine dair normal bir özet geçelim. Penaltıyı kim atar? Geçen sefer bana neden Locatelli atmadı da başkası attı diye sormuştunuz... David attı... peki neden o attı? Yıldız attı... peki neden? Şimdi de Locatelli'ye attırıyorlar, neden Locatelli attı?"


    Ve yine: "Maremma çıldırdı: nasıl yapılacağını siz söyleyin, siz söyleyin yoksa tımarhaneye gideriz, hepimiz tımarhaneye gideriz. Yıldız mı? Top elindeydi… Topu alıyorlar çünkü onu atmak istedikleri kesin. Sonra oraya gelen Locatelli ile konuşuyorum ve bana diyor ki: "Ben atarım". Peki? Eğer sen atmak istiyorsan sen at, çünkü penaltı atıcısı sensin… "Ben atarım", bravo git ve sana ben atman gerektiğini söylediğimi söyle. Bu tamamen normal bir şeydi… aksi takdirde bir kooperatif kuralım… penaltıyı kimin atacağına dair başka bir referandum yapalım…".

  • TEZ: YILDIZ'IN ONU ÇEKMESİ DAHA İYİ OLURDU

    Spalletti’nin kendi gerekçeleri var ve rasyonel açıdan ve hiyerarşiye saygı açısından yaptığı açıklama son derece mantıklı: Penaltı atıcısı Locatelli ve penaltıyı onun atması doğru. Bu yazıda, Sassuolo maçındaki penaltıyı Yıldız’ın atmasının daha iyi olacağı tezini savunanların gerekçelerini de sıralamak istiyoruz. Her şeyden önce, rasyonel açıdan ve hiyerarşiye göre penaltıyı Locatelli'nin atması gerektiği doğru, ancak Spalletti'nin kariyeri bize futbolun sadece rasyonellikten ibaret olmadığını, aynı zamanda duygu ve sezgiden de oluştuğunu öğretti.


    Ve belki de Juventus-Sassuolo maçının 85. dakikası, duygu ve sezgiyle yapılan bir seçimi hak ediyordu. Locatelli az önce birkaç pası kaçırmıştı ve bunlardan birinde Stadyum'daki seyirciler de homurdanmıştı. Yıldız ise harika bir maç çıkarmış, muhteşem bir gol bile atmıştı: Kendini hazır hissediyordu, takımı zafere taşımak istiyordu.


    Bu durum, Juventus-Lecce maçında Jonathan David'in talihsiz bir şekilde başrol oynadığı durumdan çok farklıydı: Kanadalı oyuncu çok uzun zamandır gol atmamıştı, zor bir dönemden geçiyordu ve o akşam Locatelli, kaptanlık ruhuyla özverili bir jest yaparak penaltı atma sorumluluğunu ona bırakmıştı. Yildiz, Juve-Sassuolo maçında, David'in Lecce karşısında olduğu durumdan tamamen farklı bir psikolojik durumdaydı.


    Ayrıca, söz konusu oyuncuların mutlak değeri konusu da var. Bunu daha önce de yazmıştık ve bugün tekrar ediyoruz: Juventus'un 10 numarası, geçmişte Platini, Baggio ve Del Piero için olduğu gibi, her zaman ilk penaltı atıcısı ve Bianconeri'nin serbest vuruşlarındaki ilk seçenek olmalıdır. Eğer öyle değilse, bize göre bu bir sorundur. Ya oyuncunun ya da teknik direktörün.


  • KOOPMEINERS'İN BAŞI DÖNÜYOR

    Juventus-Sassuolo maçında şaşkınlık yaratan bir diğer karar ise Teun Koopmeiners'in sahaya sürülmesiydi. 62. dakikada Khephren Thuram'ın yerine oyuna giren Hollandalı oyuncu, başlangıçta oldukça ileri bir pozisyonda, adeta forvet olarak sahaya çıktı. Sırtını kaleye dönmüş bir pozisyon; kendisi de defalarca bu pozisyonda rahat hissetmediğini belirtmişti. Ve nitekim topa dokunmadı bile. Ardından Vlahovic ve Milik'in oyuna girmesiyle Koopmeiners savunmaya kaydırıldı. Yani orta saha dışında her pozisyonda oynadı. 61 milyonluk bir transfer için ne kötü bir son; artık yedek kulübesinde kaybolmuş durumda.


