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grafica calhanoglu inter bacioGetty Images
Gianluca Minchiotti
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Sözleşme yenileme: İşte Çalhanoğlu'nun Inter'den talepleri; Baccin kulübün sahipleriyle görüşecek

Inter
Hakan Çalhanoğlu

Türk orta saha oyuncusunun sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor.

Gelecek maçlar
FEY

FEY

Şampiyonlar Ligi

03 Kas 2026

INT

INT

Inter'de süresi dolacak ya da dolmasına az kalan çok sayıda sözleşme arasında Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesi de bulunuyor. 1994 doğumlu orta saha oyuncusunun Inter ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona eriyor.

Çalhanoğlu'nun mevcut sözleşmesinde Inter'in sözleşmeyi bir yıl daha uzatmak için kullanabileceği bir madde bulunmuyor. Dolayısıyla sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve şubattan itibaren başka bir takımla sözleşme imzalayabilir.

Son haftalarda Türk oyuncunun adı, Türkiye'ye dönüş ihtimalinin yanı sıra Juventus ve Como ile de anıldı.

  • Çalhanoğlu iki yıl istiyor

    Gianluca Di Marzio'nun aktardığına göre Calhanoglu kalmak istiyor ve menajerlerine bu yönde talimat verdi. Eski Milan ve Bayer Leverkusen oyuncusu iki yıllık bir sözleşme istiyor; görüşmelerin temelini bu talep oluşturuyor. Konu, Inter'in yeni sportif direktörü Dario Baccin ile görüşüldü. Baccin, bunu kulüp sahipleriyle de görüşecek. Di Marzio'nun eklediğine göre Inter, Türk oyuncuya ve menajerine bir sözleşme teklifi sunmaya çalışacak. Ardından teklifin hem süre hem de maaş bakımından kabul edilip edilmeyeceği görülecek.

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Gelecek maçlar
FEY

FEY

Şampiyonlar Ligi

03 Kas 2026

INT

INT