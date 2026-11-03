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Inter'de süresi dolacak ya da dolmasına az kalan çok sayıda sözleşme arasında Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesi de bulunuyor. 1994 doğumlu orta saha oyuncusunun Inter ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona eriyor.

Çalhanoğlu'nun mevcut sözleşmesinde Inter'in sözleşmeyi bir yıl daha uzatmak için kullanabileceği bir madde bulunmuyor. Dolayısıyla sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve şubattan itibaren başka bir takımla sözleşme imzalayabilir.

Son haftalarda Türk oyuncunun adı, Türkiye'ye dönüş ihtimalinin yanı sıra Juventus ve Como ile de anıldı.