Al Ahli'nin teknik direktörlük görevinden ilk istifa eden isim, takımı 2013-2014'te tek bir sezon çalıştıran Portekizli Vítor Pereira olmuştu; ilginç bir tesadüf olarak kendisi şu anda Jaissle'nin halefi adaylarından biri.

2013-2014 sezonunun sonunda, Pereira'nın Al Ahli ile sözleşmesinde bir sezon daha vardı ve o dönemki başkan Prens Fahd bin Halid'in itiraf ettiğine göre, Suudi kulübü maaşının iki katını istese bile onunla devam etmek istiyordu.

Pereira, Al Ahli ile Suudi Ligi'nde üçüncülüğü elde etmiş, ayrıca Kral Kupası finaline yükselmişti; ancak Al Shabab'a 3-0 yenilmesinin ardından bu maçtan sonra geniş çaplı eleştirilere maruz kalmıştı.

Bazıları bu eleştirileri Portekizli teknik direktörün ayrılığının gerçek nedeni olarak değerlendirdi; ancak kendisi ülkesindeki özel şartlar nedeniyle bağlı olduğunu açıkladı ve "Al Raqi" ile kalmak istemesine rağmen bu durum onu ayrılmaya itti.

Gerçekten de Vítor Pereira, doğrudan herhangi bir takımı çalıştırmaya geçmedi; ta ki Ocak 2015'te Olympiakos'un başına geçene kadar. Ardından Fenerbahçe, 1860 Münih, Şanghay, Corinthians, Flamengo, Al Shabab, Wolverhampton ve Nottingham Forest gibi çeşitli kulüplerle uzun bir yolculuğa çıktı.

Tuhaf olan şu ki, Vítor Pereira 2024'ün başında Al Shabab'ın başına geçmek için Roshn Ligi'ne döndüğünde, aynı yılın sonunda tıpkı Jaissle'nin nedenleriyle hızlıca ayrıldı; bunun sebebi ise İngiltere Ligi'nde Wolverhampton ile çalışmak üzere bir teklif almasıydı.

Portekizli teknik direktörün adı gelecek sezon Roshn Ligi'ne yeniden dönmekle anıldı; İtalyan Simone Inzaghi'nin ardından Al Hilal'in başına geçmesi için aday gösterildi, ayrıca şu anda Jaissle'nin halefi olarak Al Ahli'nin hesaplarına da girdi.