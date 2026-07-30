Goal.com
CanlıBiletler
Al Riyadh v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Sonuncusu Jaissle: Ahly'yi şoke edip ona rağmen ayrılan 3 teknik direktörün hikâyesi

FEATURES
Al Ahli
M. Jaissle
C. Gross
V. Pereira
V. Pereira
Premier Lig
Suudi Arabistan
Almanya
İsviçre
Portekiz

Alman teknik direktör "seçkin" takımı zor durumda bıraktı

Alman teknik direktör Matthias Jaissle, profesyonel lig döneminde Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin başından ayrılmaya karar veren ilk teknik adam değildi; kendisinden önce iki teknik direktör daha bu kararı almıştı.

Basında çıkan haberler, Jaissle'ın gelecek sezon eski teknik direktörü Eddie Howe'un yerine Newcastle United'ı çalıştırmak amacıyla bugün, perşembe günü Al Ahli'deki görevinden istifa ettiğini doğrulamıştı.

  • 33 teknik direktörlük dönemi

    Suudi Ligi'nde profesyonellik döneminin başladığı 2008-2009 sezonundan bu yana Ahli, farklı sebeplerle 33 teknik direktör değişikliği gerçekleştirdi.

    Bu değişiklikler, İsviçreli Christian Gross gibi birden fazla kez görevi devralan bazı teknik direktörleri, Salih el-Muhammedi gibi geçici olarak atanan isimleri ve Yusuf Anber gibi bunu birden fazla kez yapanları da kapsadı.

    Ancak Suudi "el-Riyadiyye" gazetesine göre, bu 33 değişiklik arasında Ahli'nin teknik direktörlüğünden tamamen kendi isteğiyle ayrılan yalnızca 3 teknik direktör oldu; bunların sonuncusu Alman Matthias Jaissle'ydi.

    • Reklam

  • Vitor Pereira: Sürpriz ayrılık ve olası dönüş

    Al Ahli'nin teknik direktörlük görevinden ilk istifa eden isim, takımı 2013-2014'te tek bir sezon çalıştıran Portekizli Vítor Pereira olmuştu; ilginç bir tesadüf olarak kendisi şu anda Jaissle'nin halefi adaylarından biri.

    2013-2014 sezonunun sonunda, Pereira'nın Al Ahli ile sözleşmesinde bir sezon daha vardı ve o dönemki başkan Prens Fahd bin Halid'in itiraf ettiğine göre, Suudi kulübü maaşının iki katını istese bile onunla devam etmek istiyordu.

    Pereira, Al Ahli ile Suudi Ligi'nde üçüncülüğü elde etmiş, ayrıca Kral Kupası finaline yükselmişti; ancak Al Shabab'a 3-0 yenilmesinin ardından bu maçtan sonra geniş çaplı eleştirilere maruz kalmıştı.

    Bazıları bu eleştirileri Portekizli teknik direktörün ayrılığının gerçek nedeni olarak değerlendirdi; ancak kendisi ülkesindeki özel şartlar nedeniyle bağlı olduğunu açıkladı ve "Al Raqi" ile kalmak istemesine rağmen bu durum onu ayrılmaya itti.

    Gerçekten de Vítor Pereira, doğrudan herhangi bir takımı çalıştırmaya geçmedi; ta ki Ocak 2015'te Olympiakos'un başına geçene kadar. Ardından Fenerbahçe, 1860 Münih, Şanghay, Corinthians, Flamengo, Al Shabab, Wolverhampton ve Nottingham Forest gibi çeşitli kulüplerle uzun bir yolculuğa çıktı.

    Tuhaf olan şu ki, Vítor Pereira 2024'ün başında Al Shabab'ın başına geçmek için Roshn Ligi'ne döndüğünde, aynı yılın sonunda tıpkı Jaissle'nin nedenleriyle hızlıca ayrıldı; bunun sebebi ise İngiltere Ligi'nde Wolverhampton ile çalışmak üzere bir teklif almasıydı.

    Portekizli teknik direktörün adı gelecek sezon Roshn Ligi'ne yeniden dönmekle anıldı; İtalyan Simone Inzaghi'nin ardından Al Hilal'in başına geçmesi için aday gösterildi, ayrıca şu anda Jaissle'nin halefi olarak Al Ahli'nin hesaplarına da girdi.

  • Christian Gross: Şampiyonların vedası

    Pereira'nın ayrılığının ardından İsviçreli teknik direktör Christian Gross, 2014 yılında Al Ahli'nin başına geçti ve takımı Veliaht Prens Kupası şampiyonluğuna taşıdı. Suudi Ligi'nde de dikkat çeken bir sezon geçirdi, ancak Al Nassr'ın arkasında ikinci sırada yer aldı.

    İkinci sezon, Al Ahli'nin ve belki de Gross'un tarihindeki en iyi sezon oldu. "Zarif" İsviçreli teknik direktör, takımı tarihinde ilk kez Suudi Ligi ve İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kupası'ndan oluşan çifte şampiyonluğa taşıdı.

    O dönemde Al Ahli, süresi çoktan dolmuş olan sözleşmesini yenilemeyi İsviçreli teknik direktöre teklif etti, ancak o bunu reddederek Suudi Ligi'ndeki iki sezonluk yorucu çalışmanın ardından dinlenmeye ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

    Gross, sözleşme yenileme konusunda kendisiyle Al Ahli yönetimi arasında herhangi bir mali anlaşmazlık bulunduğunu yalanlayarak, ailevi nedenlerle Suudi takımıyla devam edemeyeceğini belirtti.

    İşin ilginç yanı, bu dinlenme dönemi uzun sürmedi. Gross, Portekizli teknik direktör José Gomes yönetiminde takımın yaşadığı olumsuz sonuçların ardından, Ekim 2016'da yeniden Al Ahli'nin başına döndü.

    İsviçreli teknik direktör sezon sonuna kadar görevine devam etti, ancak takımı herhangi bir kupaya taşıyamadan görevinden ayrıldı ve yerine Ukraynalı Serhiy Rebrov geldi.

    Daha da ilginci, Gross, Ekim 2019'da üçüncü kez Al Ahli'ye döndü. Ancak bu sefer son, çok sert oldu; kötü sonuçlar nedeniyle göreve gelmesinden yaklaşık 4 ay sonra görevinden alındı.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Premier Lig
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL