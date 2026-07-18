Ayrıca, henüz herhangi bir potansiyel yeni kulüple bir anlaşma sağlanmadığı belirtiliyor; ancak Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa ve Benfica Lizbon’un, bu orta saha oyuncusu için hâlâ en olası alıcılar olarak görülüyor.

Öte yandan, Palhinha için Suudi Arabistan'a transfer söz konusu değil; zira Portekizli çevrimiçi platform Maisfutebol'un haberine göre, Palhinha Suudi Pro Ligi'nden gelen "cazip bir teklifi" reddetmiş. Buna göre, 31 yaşındaki oyuncu için maddi açıdan kazanç öncelikli bir konu değil. Bunun yerine, ailesinin yanında kalmak ve Avrupa'da en üst seviyede oynamaya devam etmek istiyor.

Tottenham Hotspur'a bir yıllık kiralık olarak gittikten sonra Palhinha, şimdilik resmi olarak yeniden FC Bayern'in bir oyuncusu oldu. Ancak Münih'te artık bir geleceği kalmadığı için, spor direktörü Max Eberl, 2028'e kadar süren sözleşmesine rağmen oyuncuyu kalıcı olarak satmak istiyor; ancak ayrılık süreci belirsiz bir duruma dönüşme tehlikesiyle karşı karşıya.