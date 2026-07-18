FC Bayern Münih, Joao Palhinha ile kulübün yakın tarihindeki en büyük yanlış anlaşılmalardan birini ortadan kaldırmak istiyor, ancak hızlı bir ayrılık görünmüyor. Sky’ın haberine göre, Portekizli oyuncu şimdilik Münih’e geri dönecek ve Pazartesi günü rekor şampiyonun antrenmanlarına katılacak.
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Son gelişmeler! Bayern Münih, transfer fiyaskosuyla baş başa mı kalacak?
Ayrıca, henüz herhangi bir potansiyel yeni kulüple bir anlaşma sağlanmadığı belirtiliyor; ancak Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa ve Benfica Lizbon’un, bu orta saha oyuncusu için hâlâ en olası alıcılar olarak görülüyor.
Öte yandan, Palhinha için Suudi Arabistan'a transfer söz konusu değil; zira Portekizli çevrimiçi platform Maisfutebol'un haberine göre, Palhinha Suudi Pro Ligi'nden gelen "cazip bir teklifi" reddetmiş. Buna göre, 31 yaşındaki oyuncu için maddi açıdan kazanç öncelikli bir konu değil. Bunun yerine, ailesinin yanında kalmak ve Avrupa'da en üst seviyede oynamaya devam etmek istiyor.
Tottenham Hotspur'a bir yıllık kiralık olarak gittikten sonra Palhinha, şimdilik resmi olarak yeniden FC Bayern'in bir oyuncusu oldu. Ancak Münih'te artık bir geleceği kalmadığı için, spor direktörü Max Eberl, 2028'e kadar süren sözleşmesine rağmen oyuncuyu kalıcı olarak satmak istiyor; ancak ayrılık süreci belirsiz bir duruma dönüşme tehlikesiyle karşı karşıya.
Spurs, satın alma opsiyonuna rağmen Palhinha’yı istemiyor
Fabrizio Romano’ya göre, Palhinha’nın adı Villa’nın orta saha takviyesi için hazırladığı aday listesinde yer alıyor. Geçtiğimiz Premier Lig sezonunu dördüncü sırada tamamlayan takımın, Portekizli oyuncuyu ciddi bir seçenek olarak gördüğü belirtiliyor. Ancak Romano’ya göre, transfer çalışmaları şu ana kadar somut bir hal almadı; ne bir teklif ne de FCB ile görüşmeler gerçekleşti.
A Bola’ya göre Benfica’da da durum benzer. Burada da Münih ekibiyle henüz somut görüşmeler yapılmamış. Bayern, 20 ila 25 milyon euro arasında bir transfer ücreti öngörürken, Benfica ise görünüşe göre satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğini tercih ediyor. Ayrıca kulübün, Palhinha’ya yıllık yaklaşık üç milyon euro net maaş ödemeye hazır olduğu belirtiliyor.
Palhinha, 2024 yılında 51 milyon avroya FC Fulham'dan FC Bayern'e transfer olmuştu, ancak orada hiçbir zaman ilk 11'de yer bulamadı. Sadece 25 resmi maçta forma giydikten sonra, Münih ekibi onu bir yıl sonra Tottenham'a kiraladı. Spurs, üzerinde anlaşmaya varılan satın alma opsiyonuna rağmen, oyuncuyu kalıcı olarak kadrosuna katmaktan vazgeçti.
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