SON DAKİKA: Lionel Messi, Barcelona'ya geri döndü!
Gözyaşları aktı: Messi, 2021'de Barça ile bağlarını kopardı
Messi, Barça'ya veda ederken gözyaşlarına boğuldu, çünkü mali sorunlar nedeniyle Arjantinli GOAT'ın sözleşmesinin uzatılması imkansız hale geldi. Serbest oyuncu statüsüne ulaşan Messi, Paris Saint-Germain ile Fransa'da yeni bir maceraya atıldı.
Neymar ve Kylian Mbappe ile birlikte burada daha büyük başarılara imza attı, ancak Messi ailesi - eşi Antonela ve üç oğlu da dahil - Paris'e yerleşmekte zorlandı. Sonuç olarak, 2023'te David Beckham ve Inter Miami'nin teklifi ile Amerikan rüyasının peşine düştü.
Messi, bir şekilde Barcelona'ya geri döneceğini ima etti
Messi, Dünya Kupası şampiyonu olduktan sonra rekor kıran Ballon d'Or ödüllerinin sayısını sekize çıkardı ve tarihin en çok ödül kazanan oyuncusu olarak 46 büyük kupaya ulaştı. Bunlardan ikisi, Leagues Cup ve Supporters' Shield şampiyonlukları, Amerika Birleşik Devletleri'nde kazanıldı.
Güney Florida'da mutlu olan Messi'nin Camp Nou'ya geri döneceği yönünde spekülasyonlar var. Miami'de yeni bir sözleşme imzalayan Messi'nin oyuncu olarak bu yolu izlemesi olası görünmüyor, ancak gelecekte yönetici veya elçi pozisyonu açılabilir. Şu an için, ciddi bir yenileme geçiren boş stadyumda dolaşmaktan keyif alıyor.
Messi, bir zamanlar parladığı sahaya çıktıktan sonra Instagram'da şöyle bir paylaşım yaptı: "Dün gece ruhumla özlediğim bir yere geri döndüm. Son derece mutlu olduğum, sizlerin beni dünyanın en mutlu insanı hissettirdiği bir yere. Umarım bir gün geri dönebilirim, sadece bir oyuncu olarak veda etmek için değil, çünkü bunu hiç yapamadım..."
Dostluk maçı mı, gösteri maçı mı: Messi Camp Nou'da tekrar oynayacak mı?
Inter Miami, Messi'nin Katalonya'da veda maçı yapabilmesi için elinden geleni yapacağına söz verdi. Kulüp başkanı Jorge Mas, "Messi'nin Barcelona'dan ayrılması onun istediği gibi olmadı, onu çocukken kabul eden kulübüne veda edemedi ve bence koşullar Lionel'in istediği gibi değildi. Ona, önümüzdeki yıllarda Barcelona'daki taraftarlarına veda etme fırsatı vermek için mümkün olan her şeyi yapacağıma dair söz verdim. Inter Miami gidecek ya da bir tür maç düzenleyeceğiz" dedi.
Bir dostluk maçı düzenlenebilirken, Barça, Camp Nou'nun yeniden açılışını kutlamak için sergi maçı için kayıp oğlunu geri getirme seçeneğini araştırdı. Programlama sorunları bir aşamada sorun teşkil etti, ancak bu mekan hala taraftarları tekrar ağırlamaya hazır değil. Bu nedenle Messi, 2025 MLS sezonunun sonuna kadar Avrupa'ya geri dönmeyebilir.
Messi'nin sözleşmesi: Inter Miami'de yakın gelecek
Bir zamanlar Messi'yi tekrar takıma geri getirmeyi düşündüğünü ima eden Barça başkanı Joan Laporta, Blaugrana'nın Messi'nin katılabileceği bir maç düzenlemek istediğini sık sık dile getiriyor. Bu konuyla ilgili son açıklaması şöyle oldu: "Umudumuz, ona hak ettiği büyük saygıyı gösterebilmek."
Messi şu anda 2028 yılına kadar Inter Miami ile sözleşme imzaladı ve bu sözleşme onu 40. yaş gününün ötesine taşıyacak. Ayrıca, Herons'un 2026 sezonunun başlangıcına hazır olması planlanan özel olarak inşa edilen stadyumunda da forma giyecek.
Javier Mascherano'nun takımı, MLS Kupası şampiyonu olarak bu stadyuma taşınmayı umuyor. Messi'nin sihirli dokunuşları, bu sezon play-off zaferi için mücadeleye devam etmelerini sağladı. Arjantinli oyuncu, konferans yarı finallerine hazırlanırken 42 gole ulaştı. Dikkatler Cincinnati ile yapılacak maça çevrilmeden önce Barselona'da bir mola verildi.
