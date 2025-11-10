SON DAKİKA: Lionel Messi, Barcelona'ya geri döndü!

Messi, Dünya Kupası şampiyonu olduktan sonra rekor kıran Ballon d'Or ödüllerinin sayısını sekize çıkardı ve tarihin en çok ödül kazanan oyuncusu olarak 46 büyük kupaya ulaştı. Bunlardan ikisi, Leagues Cup ve Supporters' Shield şampiyonlukları, Amerika Birleşik Devletleri'nde kazanıldı.

Güney Florida'da mutlu olan Messi'nin Camp Nou'ya geri döneceği yönünde spekülasyonlar var. Miami'de yeni bir sözleşme imzalayan Messi'nin oyuncu olarak bu yolu izlemesi olası görünmüyor, ancak gelecekte yönetici veya elçi pozisyonu açılabilir. Şu an için, ciddi bir yenileme geçiren boş stadyumda dolaşmaktan keyif alıyor.

Messi, bir zamanlar parladığı sahaya çıktıktan sonra Instagram'da şöyle bir paylaşım yaptı: "Dün gece ruhumla özlediğim bir yere geri döndüm. Son derece mutlu olduğum, sizlerin beni dünyanın en mutlu insanı hissettirdiği bir yere. Umarım bir gün geri dönebilirim, sadece bir oyuncu olarak veda etmek için değil, çünkü bunu hiç yapamadım..."

